Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/06/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para esta primeira segunda-feira de junho:

Capricórnio

A Lua vai brilhar em seu paraíso astral logo cedo, trazendo as melhores energias para você começar a semana a todo vapor! Há chance até de se dar bem em jogo ou sorteio agora. Por outro lado, será preciso um cuidado maior com a sua grana porque o risco de prejuízo vai rondar o seu bolso nesta manhã. Melhor não gastar mais do que pode, ok? Mercúrio destaca a sua habilidade de comunicação no trabalho, sinal de que terá facilidade para se entender com colegas e clientes. Na paquera, você tem tudo para se tornar o centro das atenções e conquistar vários contatinhos! O romantismo e as demonstrações de carinho estão em alta, mas cuidado com a possessividade.

Aquário

Segundou com ótimas notícias para o seu signo, Aquário! Mercúrio está de mudança para o seu paraíso astral e, além de garantir uma dose extra de sorte para os seus interesses, também vai destacar sua habilidade nas comunicações. Aproveite o bom momento para ampliar seus contatos profissionais porque isso pode ser útil mais tarde. A Lua brilha em Touro a partir de agora e favorece os momentos em família. Aproveite para reunir o pessoal em casa e resolver assuntos financeiros envolvendo os parentes. A paquera pode surpreender e há chance de surgir até um amor à primeira vista. A vida amorosa ganha mais estabilidade, romantismo e proteção.

Peixes

A entrada de Mercúrio em Gêmeos nesta manhã envia energias poderosas para você conquistar algo importante junto com a família. E com a Lua brilhando em Touro, sua habilidade para se expressar tem tudo para crescer, inclusive no trabalho. Aproveite para colocar a conversa em dia com os amigos, prestar mais atenção ao que os outros dizem e expressar a sua opinião com clareza. Logo cedo, porém, há risco de mal–entendidos e um segredo pode ser descoberto quando menos espera. Vá com calma! Se está só, um lance passageiro pode emplacar rapidinho. Olhe mais ao seu redor! Com o mozão, tudo fica mais leve e interessante, mas escolha as palavras com cuidado.

Áries

A entrada de Mercúrio em Gêmeos destaca a comunicação e você pode explorar essas boas energias para ampliar seu círculo social, fazer novos contatos no trabalho e mostrar suas ideias. Mas também há boas novas envolvendo dinheiro e pode até encontrar um jeitinho de poupar mais. Ainda assim, não é o melhor momento para se arriscar demais, investir no que não domina ou misturar dinheiro e amizade. O risco de sair no prejuízo está aí, Áries! No romance, o apego e a possessividade podem crescer, mas um bom papo ajuda a resolver qualquer perrengue. O segredo para o sucesso na paquera é investir num bom papo e olhar mais ao seu redor.

Touro

A semana começa a mil por hora com a entrada da Lua em seu signo, Touro, sinal de que você vai dar um show na hora de correr atrás dos seus interesses. Vai sobrar disposição para focar nas suas metas, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. E com Mercúrio protegendo as suas finanças a partir de agora, o dinheiro tem tudo para entrar mais cedo ou mais tarde. Só tenha cuidado para não criticar demais os outros nem se estressar se receber um feedback negativo, tá? Pode esperar boas novas nos assuntos do coração, seja na paquera ou na convivência com quem ama. Reforce a confiança, pegue leve nas críticas e não deixe as cobranças se transformarem em um problema.

Gêmeos

A semana começa com energias poderosas enviadas pelas estrelas logo cedo, Gêmeos. No trabalho, aproveite para traçar planos audaciosos, mas não mostre os seus objetivos para qualquer um. E com Mercúrio brilhando em seu signo a partir de agora, a comunicação será sua melhor arma para se expressar e brilhar em qualquer ambiente. Nem tudo é perfeito, porém, e a Lua passa a infernizar seu signo, destacando a vontade de ficar no seu canto. A boa notícia é que seu sexto sentido fica mais forte a partir de agora. Paquera com crush de longe ou das redes sociais talvez não saia como gostaria. Com o mozão, uma conversa sincera pode melhorar a relação.

Câncer

Com seu interesse voltado para os seus maiores desejos e sonhos, você pode se sair bem se conseguir manter o foco nos resultados. Mas nem tudo é perfeito, bebê, e você precisa ter cautela com rivalidade e até discussão nas amizades. E com Mercúrio infernizando seu astral a partir de agora, redobre a atenção para não queimar as suas pontes com os colegas por causa de algumas opiniões polêmicas. Ainda bem que há sinal de muita diversão na companhia dos amigos! Você e o seu amor têm tudo para estreitar a relação se investirem no companheirismo, mas pense duas vezes antes de falar. Se está só, pode conhecer alguém atraente através dos amigos.

Leão

As tarefas que podem ser feitas em equipe ajudam a melhorar a produtividade, Leão, mas ligue suas antenas para identificar rivalidades e manter distância de quem deseja sabotar o seu progresso. Mercúrio entra em Gêmeos e garante que trocar ideias e se juntar a pessoas que querem as mesmas coisas que você pode facilitar o serviço. E com a entrada da Lua em Touro, você vai se esforçar mais para causar uma boa impressão em todo mundo. Sua ambição também aumenta e pode trazer bons resultados! Mas talvez tenha que maneirar nas críticas e cobranças se quiser manter a paz com quem ama. A conquista tem mais chance de dar certo se os amigos derem uma mãozinha.

Virgem

Mercúrio promete ativar seu lado mais ambicioso a partir de agora e boa parte da sua atenção deve se voltar para as decisões que envolvem a sua carreira. É um ótimo momento para repensar algumas coisas, rever estratégias e fazer os ajustes necessários para conquistar os seus sonhos. A Lua se muda para Touro e reforça o desejo de sair da rotina, aprender mais, viajar ou entrar em contato com pessoas queridas que andam afastadas. Cuidado para não se distrair no trabalho e perder prazos importantes. Alguém que conheceu há pouco tempo ou que mora em outra cidade tem tudo para animar a paquera. O romance ganha mais animação e conta com uma dose extra de bom humor.

Libra

Segundou, Libra, e Mercúrio envia vibes poderosas para melhorar a cooperação com colegas, planejar uma viagem ou investir em uma parceria. E com a Lua em Touro, vai sobrar disposição para fazer uma mudança mais profunda, abrir espaço para novidades em sua vida e encerrar um ciclo antes de iniciar algo novo. Bom momento para jogar fora o que não usa mais e até rever alguns hábitos que não fazem bem ao seu corpo. Cuide melhor da saúde, meu cristalzinho. Há chance de se reaproximar de alguém ou de se encantar por um novo crush nas redes sociais. Mas é melhor redobrar a cautela com o mozão se quiser evitar uma briga, já que a sua paciência anda curta.

Escorpião

Se depender da Lua, que entra em Touro hoje, você começa a semana com mais disposição para interagir com os colegas no trabalho, bebê. Também há sinal de algumas mudanças pela frente, seja em casa ou nos contatos profissionais. Ainda bem que as energias são mais do que favoráveis aos seus interesses e, mesmo que pinte um ou outro imprevisto, você vai sair ganhando no final. Vale ter cuidado para não falar sobre seus planos ou se enrolar com a comunicação no serviço, tá? A paquera conta com excelentes energias e você pode entrar em um lance mais estável com o crush. Será mais fácil manter o astral lá em cima com o mozão, mas pegue leve no ciúme.

Sagitário

entrada da Lua em Touro nesta segunda destaca os assuntos do dia a dia e talvez tenha que redobrar o esforço para lidar com as tarefas e obrigações que vão surgir pela frente. Mas o céu também envia vibes poderosas para as parcerias e destaca a interação com as pessoas que têm os mesmos sonhos que você, Sagita, graças à entrada de Mercúrio em Gêmeos. Só tenha cuidado para não se distrair logo cedo com fofocas ou conversinhas paralelas: foque no que é importante! As chances de se dar bem na paquera são maiores se você anda pensando em embarcar em uma relação mais estável. Use a criatividade para a rotina não tirar o brilho do romance.

