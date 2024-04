Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 04/04/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de 'feriadou'. Confira:

Capricórnio

Nesta manhã, seu lado prático segue em alta e você pode resolver alguns assuntos que vinha adiando, inclusive em casa. Também há chance de se destacar no trabalho ou descolar uma grana extra se estiver precisando reforçar a conta bancária.

Mas não adianta nada fazer todo esse esforço se você sair por aí mais tarde comprando tudo o que vê pela frente, Caprica. As estrelas avisam que há risco de prejuízo à noite, por isso, pense duas vezes antes de abrir a carteira. A paquera talvez deixe a desejar porque você só vai investir se achar que o lance tem chance de ficar sério. Pode pintar briga com o mozão por causa de dinheiro ou de excesso de ciúme.

Aquário

Você começa o dia com muito pique e energia para cuidar de qualquer tarefa que cair no seu colo, Aquário. Aposte num bom papo para se entender melhor com os outros, troque experiências e resolva qualquer impasse com muito diálogo. À tarde, porém, as estrelas avisam que o clima pode pesar, especialmente na convivência com a família. Assuntos antigos e mal–resolvidos podem vir à tona e provocar brigas, inclusive no trabalho. Seu jeito charmoso promete movimentar as coisas na conquista, mas é melhor trocar mensagens e investir no crush na parte da manhã. Há sinal de romantismo e demonstrações de carinho com o par, mas o ciúme pode incomodar mais tarde.

Peixes

As finanças contam com vibes maravilindas logo cedo, Peixes, e há boas chances de ganhar uma grana a mais se agir com cautela. Não é hora de sair contando vantagem por aí, já que a chance de ser vítima de boatos será grande. Seu sexto sentido fica mais afiado e pode mandar alertas importantes para você fugir de fofocas mais tarde, inclusive nas redes sociais. Pense duas vezes antes de entrar numa treta para não se arrepender. Se tem um crush em vista, é melhor manter isso em segredo para evitar os invejosos de plantão, que podem jogar areia nos seus planos. Lance proibido pode ser descoberto agora. Mal–entendido ou palavras impulsivas podem azedar o romance.

Áries

Você começa o dia mais sonhador e altruísta, Áries, com disposição de sobra para se envolver em causas sociais ou dar uma mãozinha a quem está precisando. Mas nem tudo é perfeito e, à tarde, o astral pode pesar. Há risco de prejuízo se não agir com cuidado. Bate na madeira! Não é hora de arriscar sua grana com um projeto muito ousado ou de misturar amizade e dinheiro, tá? Se tiver cautela e pegar mais leve nas finanças, tudo deve se ajeitar no final. Você e o mozão estarão em sintonia e podem se divertir na companhia dos amigos do casal, só não vale gastar mais do que pode pra impressionar. Se procura um novo amor, a galera pode fazer o papel de cupido.

Touro

Nesta quinta, aproveite as boas energias da manhã para melhorar a imagem que passa aos outros, especialmente na vida profissional. As estrelas avisam que pode até sair no lucro se souber jogar suas cartas nos bastidores, sem se expor demais. Mas o astral muda à tarde e será preciso um cuidado extra da sua parte. Não é hora de agir com teimosia nem de exigir que tudo seja feito do seu jeito, Touro. As cobranças ou críticas exageradas também podem azedar a vida pessoal, inclusive na área amorosa. Bom astral para conversar sobre planos para o futuro com o mozão, mas sem pressionar demais. Diminua as expectativas se quiser se dar bem na conquista.

Gêmeos

Seu lado aventureiro segue firme e forte pela manhã, sinal de que você fará o possível para circular por aí e dar um chega pra lá na rotina. À tarde, porém, o astral não será tão perfeito e o excesso de otimismo pode se transformar em um problema. Redobre a atenção no trabalho, porque tudo indica que vai se distrair com qualquer coisinha, Gêmeos. Se está pensando em cair na estrada ou sair de casa à noite, saiba que podem surgir alguns imprevistos pela frente se não agir com cautela. Você pode se interessar por uma pessoa que conheceu nas redes sociais, mas talvez a distância seja um problema. Mantenha o alto–astral para não se desentender com o mozão.

Câncer

A manhã será perfeita para refletir, meditar e fazer alguns ajustes no seu dia a dia. Ouça com atenção o seu sexto sentido, pois há chance de descobrir um segredo. Se está procurando emprego, ou pensa em dar uma guinada na vida profissional, saiba que tem tudo para se sair melhor se adiantar os seus planos. É que a tarde reserva alguns altos e baixos, meu cristalzinho. À noite, pode pintar briga com um amigo, ou até o rompimento de amizade se já vinha se desentendendo com alguém. A paixão tem tudo para crescer e esquentar os momentos íntimos. Na conquista, a sensualidade será sua melhor arma! Só tenha cuidado com a interferência dos falsos amigos.

Leão

Os relacionamentos seguem protegidos nesta manhã e você fará o possível para deixar a solidão bem longe. Use seu jeito charmoso para contagiar os colegas e melhorar os contatos profissionais. Os estudos também estão protegidos pela manhã. Mas nem tudo será tão fácil à tarde e você vai precisar de muita paciência para lidar com pessoa mais velha ou conservadora. Rivalidade ou disputa no trabalho pede atenção extra, já que há chance de ser passado para trás, Leão. Se está de rolo com alguém ou tem um ficante em vista, o lance pode evoluir se pegar leve nas cobranças. A dois, reforce os pontos fortes do romance. Você vai precisar de paciência para lidar com críticas.

Virgem

Logo cedo, será mais fácil cuidar de assuntos do dia a dia que exigem praticidade e disciplina, Virgem. Aproveite para resolver qualquer pendência rapidinho porque o astral pode pesar à tarde e talvez fique complicado manter o foco nas tarefas. Respire fundo, dê uma volta para arejar as ideias e volte para o que precisa fazer com energia renovada, tá? À noite, pode faltar pique para manter os cuidados com a saúde. Se não exagerar na comida ou na bebida, já pode contar como uma vitória! Se tem compromisso, a rotina pode incomodar mais do que o normal. Se está só, vale dar uma chance a um colega que está apaixonado. Mas não espere muito da paquera mais tarde.

Libra

Nesta quinta, a Lua segue firme em seu paraíso astral e a manhã promete muita animação e alto–astral! Há chance de se dar bem em jogo, sorteio, rifa ou aposta, além de se entender melhor com as pessoas à sua volta. Mas isso muda à tarde e pode pintar torta de climão com gente querida. Faça sua parte para manter a harmonia no ambiente de trabalho e não se envolva na confusão dos outros porque pode sobrar para você. Há sinal de sucesso absoluto na paquera na parte da manhã, por isso, adiante os contatinhos! À noite, momentos maravilhosos com o par podem dar lugar a brigas se não tiver cuidado. Vai precisar de paciência para preservar o romance hoje.

Escorpião

As estrelas destacam seu lado mais caseiro nesta quinta, mas você pode cuidar de algumas tarefas de rotina numa boa, tanto em casa quanto no trabalho. Adiante tudo o que for importante, porque o astral muda à tarde e podem surgir atritos com alguém de casa. Resolva qualquer desavença sem perder a calma, especialmente se tiver que trabalhar em equipe com pessoas competitivas ou mais conservadoras. Faça sua parte e não se abale com picuinhas dos outros. Se ainda não esqueceu um amor do passado, essas lembranças e comparações podem jogar areia na conquista. Você e o par estarão mais unidos, mas o ciúme pode causar problemas se não tiver cautela.

Sagitário

Pela manhã, você vai dar um show em tudo o que envolver deslocamentos, viagem ou comunicação, Sagita! Pode ser divertido trocar mensagens com o mozão logo cedo, mas não deixe que isso interfira no trabalho, tá? É que você vai se distrair com muita facilidade à tarde e talvez fique complicado cumprir prazos ou manter promessas. A saúde pede atenção à tarde e à noite, por isso, não ignore um sintoma diferente. A paquera promete muitas emoções e há chance de começar algo sério hoje, mas suas chances serão maiores na parte da manhã. Uma boa conversa com o mozão pode fazer maravilhas pelo seu romance, mas tente espantar a rotina à noite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também