Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 04/06/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia:

Capricórnio

Nesta terça, seu charme será seu maior trunfo para convencer as pessoas e conseguir o que deseja. Trabalhos que exigem criatividade, contato com clientes ou com o público recebem excelentes energias pela manhã, mas a sua concentração no serviço também deve causar uma boa impressão.

Tudo indica que vão chegar boas novas envolvendo dinheiro, Caprica! Mas isso vai depender diretamente do seu esforço, portanto, foque nas tarefas com muita dedicação, meu cristalzinho. Esbanjando simpatia e carisma, vai fazer sucesso na paquera com um bom papo. Pode pintar paixão à primeira vista! Há sinal de momentos carinhosos e intensos com o mozão.

Aquário

Os assuntos domésticos prometem ocupar a maior parte da sua atenção a partir de agora. Se anda planejando comprar algo para o lar, ou sonha com a casa própria, é hora de transformar essas metas em realidade. No trabalho, seu jeito mais prático e dedicado tem tudo para impressionar os colegas e você vai tirar de letra as tarefas do dia a dia.

Mas a melhor notícia é que a sorte vai sorrir para o seu lado e há chance de se dar bem em aposta, jogo ou sorteio. Faça uma fezinha! Seu carisma vai dar um show e nada será capaz de atrapalhar o seu sucesso se está a fim de alguém. Se tem compromisso, mostre seu carinho e curta cada momento ao lado de quem ama!

Peixes

No trabalho, você tem tudo para brilhar se souber explorar a sua habilidade de comunicação, Peixes! Use e abuse do seu raciocínio rápido pra resolver qualquer tarefa que pintar pela frente, mostre suas ideias, ouça o que os colegas pensam e aprenda coisas novas.

Um bom papo será a melhor maneira de acabar com as dúvidas e resolver um mal–entendido, seja no serviço ou na vida pessoal. Assuntos familiares e domésticos também contam com vibes maravilindas e o pessoal estará ao seu lado em todos os momentos. As chances de se dar bem na paquera aumentam se você apostar no alto–astral. Vale o mesmo para manter a magia intacta com quem ama.

Áries

Você começa o dia com muitas oportunidades de engordar o seu bolso, desde que mantenha o foco no que é realmente importante, meu cristalzinho. Agindo nos bastidores, terá mais chance de conquistar uma promoção ou cargo que deseja, já que vai manter as pessoas invejosas fora do seu caminho.

As comunicações também contam com energias poderosas e você pode brilhar mais do que imagina se usar o diálogo para chegar onde deseja! Pode ser que a vida amorosa fique mais animada do que esperava, desde que pegue leve na possessividade. Um bom papo e alguns elogios ajudam a deixar o seu alvo ainda mais apaixonado por você!

Touro

A Lua segue em seu signo e reforça sua confiança para ir atrás dos seus objetivos, Touro, sinal de que terá habilidade para priorizar seus interesses e correr atrás do que deseja conquistar. No trabalho, se deixar o ego de lado e juntar forças com um amigo que tem os mesmos objetivos, você vai chegar mais longe do que imagina.

Mas é nas finanças que você tem tudo para brilhar e, agindo com prudência, pode conquistar a estabilidade financeira que estava buscando. Se está a fim de alguém, tome a iniciativa na conquista. Vale a pena ouvir o conselho dos amigos se a paquera anda meio enrolada. Você e o par vão se entender melhor se controlarem o ciúme.

Gêmeos

A Lua segue infernizando o seu signo hoje, mas troca likes com outros astros e pode até favorecer a vida profissional. Agindo discretamente, sem chamar muita atenção, você tem mais chance de melhorar sua imagem e até subir na carreira.

E embora sua energia possa oscilar em alguns momentos, você também conta com uma dose extra de pique para correr atrás do que deseja. Viagens e estudos também estão protegidos e podem deslanchar a partir de agora! Se tem compromisso, é hora de melhorar a comunicação no romance e deixar a insegurança bem longe. Seu jeito confiante e animado pode atrair novos admiradores se o seu coração está vago.

Câncer

As amizades seguem em destaque nesta terça e podem influenciar até mesmo na sua vida profissional. Se está procurando uma nova oportunidade, espalhe a notícia entre os amigos! Aproveite a manhã para fazer planos a longo prazo e até se arriscar um pouco mais enquanto persegue suas metas!

Mas manter seus planos em segredo também tem vantagens, por isso, evite comentar suas ideias com pessoas que não conhece direito ou que não tem certeza de que merecem a sua confiança. Ouça sua intuição! Tem compromisso? Nesse caso, valorize os pontos em comum e mantenha o alto–astral. Os amigos podem dar uma ajuda na paquera, inclusive nas redes sociais.

Leão

Se depender da Lua, a carreira deve concentrar a maior parte da sua atenção hoje e você não medirá esforços para alcançar o que deseja. Há boas chances de conseguir o reconhecimento que merece, mas talvez seja preciso fazer alguns ajustes pelo caminho, Leão.

Se pensa em trocar de emprego, é um bom dia para dar o primeiro passo. As amizades também seguem em alta e o pessoal estará ao seu lado para o que precisar, seja com conselhos ou com um ombro amigo. Alguém com boa posição social pode despertar seu interesse se está só. Capriche na sensualidade para arrasar corações! No romance, relaxe e valorize os pontos em comum com o mozão.

Virgem

A Lua anima seus planos para uma viagem, seja a trabalho ou a lazer. Você terá facilidade para estabelecer contato com pessoas que moram longe. Os estudos contam com as melhores vibes, mas é no trabalho que você tem tudo para arrasar! Bom momento para agir em grupo, mas sem deixar as suas maiores ambições de lado, Virgem.

Manter o foco e ralar dobrado deve trazer os resultados que deseja, por isso, mergulhe de cabeça nas tarefas e não fique enrolando. Espantar a rotina no romance será garantia de ótimos momentos com quem ama. A paquera promete novidades e nem mesmo a distância pode atrapalhar seus planos de se aproximar do crush.

Libra

Esta terça reserva mudanças inesperadas e surpresas, mas tudo indica que elas serão positivas para os seus interesses. Se pensa em tentar algo novo no trabalho, vá em frente e coloque as mãos na massa.

Pode ter boas novas com assunto ligado à saúde, principalmente se fizer ajustes na sua rotina e deixar de lado alguns hábitos que não são saudáveis. Estudos e viagens seguem protegidos pelos astros e você pode fazer grandes planos para o futuro a partir de agora. A atração física tem tudo para agitar a paquera, mas suas chances serão melhores em um lance à distância. Se tem compromisso, a paixão vai tacar fogo no parquinho e animar a intimidade.

Escorpião

Hoje, o segredo para o sucesso será se unir às pessoas que têm os mesmos ideais e sonhos que você. O astral é favorável para fazer uma parceria ou sociedade, já que vai se entender melhor com todo mundo. Você pode conhecer gente nova e fazer ótimos contatos no trabalho, mas seja flexível para se adaptar às mudanças que podem surgir ao longo do dia.

É que talvez nem tudo saia da maneira que você planejou, Escorpião. Ainda bem que o resultado tem tudo para ser mais favorável para os seus interesses no final! É um bom momento para dar um passo mais sério no relacionamento. Capriche no seu poder de sedução se quiser arrasar na paquera agora!

Sagitário

A Lua vai ajudar você a manter o foco no trabalho nesta terça, Sagita, e a sua dedicação será notada! As estrelas avisam que você pode contar com uma ajuda da família se está buscando um novo serviço. Aproveite as good vibes para resolver algumas tarefas que vinha adiando em casa.

As parcerias profissionais também estão protegidas e você pode se entender com alguém que tem os mesmos objetivos na carreira. Há chance de se envolver com alguém próximo, mas jogue todo o seu charme e não esconda se estiver pensando em compromisso. O romance também segue protegido e a cumplicidade com o mozão tem tudo para ficar ainda melhor.

