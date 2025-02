Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 17/2/2025

Capricórnio

Quer saber de novidade, Caprica? Hoje tem e você vai segundar com boas notícias da Lua, que esparrama ótimas vibes e depois forma aspecto positivo com o Sol, impulsionando diretamente seus interesses profissionais e materiais. Sua visibilidade e seu prestígio devem aumentar no serviço, pois não faltará oportunidade para mostrar seus talentos e competências pra chefia. Conquistas na carreira podem trazer melhorias nos ganhos e abrir espaço para negociação salarial. Os contatinhos vão ficar animados e happy hour com pessoal do trabalho pode ser a ocasião ideal para um colega dar pistas que está a fim de você, mas é à noite que a paixão estará mais favorecida e um sonho de amor pode virar realidade. A dois, astral companheiro com o love.



Aquário

A segundona chega com vibes animadas da Lua, que segue na fase Cheia e incentiva as coisas diferentonas que o seu signo tanto gosta. Ela convida você a pensar fora da caixa, se envolver com novos interesses e realizar as mudanças que deseja. Proposta de trabalho em outra empresa ou cidade pode ganhar impulso e o momento é ideal para ampliar seus horizontes profissionais. Se pensa em prestar um concurso, fazer um curso ou quer se especializar em alguma área, vai nessa porque tudo deve dar certo. À noite, a Lua fecha parceria com o Sol e revela que novidades podem marcar presença na paixão. Há belas chances de conhecer alguém que é o seu número e os astros garantem que a sintonia será imediata.



Peixes

Mudanças estão em andamento, mas não precisa se preocupar porque devem ser positivas, meu cristalzinho! Os astros revelam que é hora de examinar o que você quer manter e conquistar na sua vida e como fazer para chegar lá. Dê o seu melhor no trabalho, foque no que pode conduzir você ao sucesso e não aceite menos do que merece. Os esforços que empreender hoje vão trazer bons resultados, sobretudo para o seu bolso. As relações pessoais e amorosas atravessam um período mais intenso e os sentimentos devem ser aprofundados. Já à noite, o clima vai ficar mais descontraído e os contatinhos podem surpreender. Há chance de se aproximar de alguém com potencial para ser a capa do seu celular. Romance repleto de sintonia.



Áries

Segundou com ótimas promessas das estrelas para as suas relações pessoais e profissionais, minha consagrada! Hoje você vai mostrar que tem todo traquejo para conciliar interesses e pode conseguir conquistas importantes com a cooperação alheia, portanto, não pense duas vezes para somar com colegas e parceiros de trabalho. É o momento de se aliar aos outros e dar print num velho ditado: a união faz a força! Os astros também mandam ótimas vibes para o amor e dão um baita apoio aos compromissos mais sérios. Quem está com o pé no namoro pode se acertar de vez com o crush e quem tem um xodó vai sentir mais firmeza na relação a dois. À noite, os desejos esquentam e a intimidade estará bem mais vibrante.



Touro

A semana começa com muito trabalho pela frente, mas os astros garantem que sua dedicação será recompensada e você vai colher ótimos frutos, tourinha! A Lua segue Cheia e forma aspecto positivo com o Sol, prometendo uma segundona de alta produtividade na carreira. Tudo indica que você vai dar o seu melhor no serviço e deve sobressair em suas atividades, chamando atenção da chefia. Se batalha por emprego, pessoas influentes e bem relacionadas podem dar ajuda direta ou indireta para você conseguir uma vaga. Na paixão, há chance de engatar uma paquera gostosa com colega, mas é à noite que as melhores energias estarão no comando e um lance recente pode ficar mais sério. União blindada com o mozão.



Gêmeos

Seus dons natos estarão turbinados neste início de semana e tudo deve caminhar da maneira que você gosta e espera, meu bombonzinho trufado! Hoje os astros reforçam sua boa estrela, deixam a segundona mais sortuda e revelam que agora é a hora de usar e abusar das suas qualidades no trabalho. A parte financeira também fica abastecida de boas energias e um dinheirinho extra pode cair na sua conta durante o dia. Nos assuntos do coração, passeio ou evento diferente pode trazer gratas novidades na paquera e há chance de dar match com alguém que tem seu jeito e sua vibe, No romance, seu lado atencioso e prestativo virá à tona, sobretudo no período da noite, quando o mozão deve se sentir mais valorizado.



Câncer

Coisas ligadas ao lar, aos parentes e ao bolso ficam em alta neste início de semana. Você terá muito traquejo para cuidar dos interesses domésticos e familiares, saberá fazer boas negociações e pode ter notícias positivas sobre locação, contrato ou compra de imóvel. No trabalho, é hora de explorar as experiências acumuladas e mostrar que domina o que faz. Também há boas chances de faturar um extra com algo que possa tocar em sua casa. Se o coração está vago e a solidão bater forte, pode sentir vontade de procurar um antigo contatinho. Já à noite, a Lua vai trazer novidades incríveis e deixará seu carisma tinindo na paquera, tanto que pode rolar uma conquista gloriosa. Astral tudo de bom com o mozão.



Leão

Segundona chegando com excelentes energias para o seu lado, meu cristalzinho! Quem garante é a Lua libriana, que segue na fase Cheia e deixa a sua comunicação ainda mais assertiva e empoderada. Além de esbanjar simpatia, gentileza e criatividade, você terá facilidade para agradar e convencer os outros. O período será perfeito para participar de reuniões, apresentar projetos e ideias no trabalho. Quem lida com comércio, mídias sociais ou atua em contato com o público tem tudo para se destacar. Se está atrás de emprego, aproveite para divulgar seu currículo e marcar entrevistas. À noite, surpresas deliciosas devem rolar na pista e você pode se interessar por alguém com pinta de ser o seu número. O romance vai ficar blindado e protegido.



Virgem

Outra semana começa e se depender dos astros, hoje vai dar bom para as suas finanças, bebê! A Lua segue ativa no setor do dindim em seu Horóscopo e promete um período propício para encher a carteira. Os assuntos relacionados às finanças estarão protegidos e você pode sair no lucro se explorar seu apurado tino comercial. As chances de incrementar sua renda são nítidas e tudo indica que também vai conquistar mais estabilidade no serviço. A segundona será de boas energias no convívio com seus queridos e deve ficar ainda melhor à noite. Se está na pista, vai fazer sucesso nos contatinhos e pode atrair a atenção de um crush que encontra sempre no trabalho ou ao lidar com seus interesses cotidianos.



Libra

Êba, oba, librinha! Você vai segundar com motivos para glorificar em pé e sua grande aliada é a Lua, que vai passar o dia inteiro em seu signo e ficará em harmonia com os astros, despejando energias sortudas e poderosas para você ser bem sucedida em tudo o que fizer, seja na vida pessoal, financeira ou profissional. O momento é perfeito para realizar seus planos, alcançar vitórias e acelerar o seu progresso. Com sua energia e criatividade abundantes, pode dar o seu melhor no trabalho, além de ter ideias inventivas e lucrativas que ajudarão a rechear sua conta corrente. À noite, pode se deparar com novidades incríveis na paquera e fisgar um peixão na pista. Na união, clima de satisfação e estabilidade com o love.



Escorpião

A segundona começa com a Lua no seu inferno astral e isso até poderia ser indício de bagacinha, só que não, bebê! Hoje ela tá sussa, troca likes com o Sol e logo mais à noite vai entrar em seu signo, trazendo energias generosas para você. No trabalho, seu foco vai aumentar e não faltará boa vontade para cumprir metas e responsabilidades. Graças ao seu empenho, pode adiantar uma porção de coisas no serviço e terá dedicação de sobra para colocar tudo em ordem em casa, só não espere muitas novidades nos assuntos do coração ao longo do dia. Em compensação, sua estrela vai brilhar intensamente na pista a partir das 21h18 e são grandes as chances de encontrar o crush dos sonhos. Romance mais cúmplice.



Sagitário

Semana nova e você com mil planos em mente, bebê? Bola pra frente porque a segundona vai render em todos os aspectos e a hora de realizar seus objetivos é agora! Aproveite o bom momento para tomar providências, agilizar seus interesses e multiplicar sua rede de contatos. Estudos e assuntos de trabalho vão fluir numa ótima e você deve sobressair em grupos e equipes – confie em sua inteligência, bom papo e liderança! Vai se entrosar tão bem com todos que pode começar amizades leais e duradouras. Se está na solteirice, pode pintar um clima e dar match com alguém que já admira, só não espere muito da paquera à noite, quando a Lua vai entrar em seu inferno astral. Até o romance pode ficar retraído.









