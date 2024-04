Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/04/2024

Que tal programar o sextou e já saber o que pode acontecer ao decorrer do dia? Amizades romance e família, o horóscopo promete guiar os signos hoje para começar o mês antenada. Confira:

Capricórnio

Você começa esta sexta com disposição para sair da rotina e matar a saudade de pessoas que estão distantes, Caprica. E com o Sol brilhando em seu paraíso astral a partir de agora, a sorte também vai sorrir para você. Que tal arriscar e fazer uma fezinha? No serviço, você vai mostrar criatividade e jogo de cintura para dar conta de tudo o que aparecer pela frente. Os trabalhos em equipe devem correr melhor. Os momentos com a família têm tudo para aquecer seu coração. Há sinal de sorte na paquera, inclusive com alguém descolado ou que mora longe. Esse clima de descontração também anima a vida amorosa e promete diversão com quem ama.

Aquário

Pode se preparar para um bocado de agitação nesta sexta, Aquário. Bom momento para encerrar um ciclo e finalizar o que está pendente antes de se envolver em algo novo. No trabalho, o astral é favorável para buscar uma nova vaga, uma recolocação profissional ou um emprego novo, se não está feliz com o atual. Essas mudanças devem refletir no seu bolso, então não se apresse e dê um passo de cada vez. O Sol coloca os assuntos domésticos e familiares em destaque a partir de agora. A sensualidade será o seu trunfo para ganhar a atenção do crush, inclusive com conversa ao pé do ouvido. Aguarde momentos intensos na cama, mas também muito diálogo e entrosamento fora dela.

Peixes

No trabalho, atuar em equipe pode ser a escolha mais produtiva nesta sexta, Peixes. O contato com colegas e clientes conta com as melhores vibes e você pode mostrar uma nova ideia, testar uma parceria ou arrasar em uma reunião nesta sexta. As finanças estão protegidas pelas estrelas! O Sol entra em Touro à tarde e traz um ar mais descontraído para os relacionamentos em geral, além de favorecer novos contatos e destacar seu poder de comunicação. O romance recebe uma dose extra de animação e nem as diferenças com o mozão serão capazes de atrapalhar. Na paquera, um bom papo e muita sintonia podem fazer a diferença e deixar o crush caidinho por você.

Áries

Esta sexta começa pra lá de animada, meu cristalzinho, e a entrada do Sol em Touro sinaliza uma ótima fase para as suas finanças! É verdade que deve surgir muito trabalho duro pela frente antes de fechar a semana, mas seu esforço vai render! Talvez seja necessário cuidar de tarefas que ficaram pendentes de maneira mais isolada, inclusive em casa, para evitar atritos desnecessários. Quanto mais você se esforçar agora, maior será a chance de encher o bolso: o seu sucesso depende apenas do seu esforço. Mercúrio e Vênus trocam likes e avisam que o seu sucesso na conquista vai depender da sua iniciativa! O romance pode ficar mais animado se agir de maneira autêntica.

Touro

O dia começa com excelentes vibes astrais, Touro, graças à entrada do Sol no seu signo! Vai sobrar pique para cuidar dos seus interesses e dar andamento a alguns projetos pessoais. E com a Lua em seu paraíso astral, há sinal de sorte e uma dose extra de criatividade, inclusive no trabalho. Ótimo momento para cuidar de tarefas que envolvam contato com colegas ou clientes, qualquer tipo de comunicação, marketing ou algo nessa linha. Ouça sua intuição. A companhia dos amigos será muito bem–vinda! Pode se preparar para altas doses de carinho e de romantismo ao lado do love. Você tem tudo para fazer o maior sucesso na paquera e não terá do que reclamar.

Gêmeos

Seu lado caseiro fica mais evidente hoje e vale reservar um tempo para cuidar da casa, fazer consertos domésticos, tentar algumas mudanças e jogar fora o que não usa mais. E com a entrada do Sol em seu inferno astral, pode ser um bom momento para se recolher mais, repensar algumas coisas e refletir sobre as mudanças que deseja fazer daqui pra frente. No trabalho, esconda os seus planos e tente agir sem chamar atenção se quiser dar um passo além na carreira. Um amor antigo pode reaparecer no seu radar, mas são os amigos que vão desempenhar o papel de cupido hoje! Aproveite para relembrar os bons momentos com o mozão, sem deixar a diversão de lado.

Câncer

Mercúrio e Vênus vão favorecer os seus planos mais ambiciosos nesta sexta, Câncer! Foque na carreira e planeje a longo prazo se quiser ter sucesso. E com o Sol estimulando seu lado sonhador e ousado, nada será capaz de colocar barreiras no seu caminho! No trabalho, você pode aproveitar o raciocínio rápido e as boas ideias para dar conta de mil tarefas e ainda colecionar elogios! Pode ser divertido sair da sua zona de conforto à noite e se aventurar com os amigos. A paquera fica animada e você pode conquistar novos admiradores, ainda mais se os amigos derem uma ajuda. A dois, um astral descontraído garante diversão na companhia do par.

Leão

Sextou, Leão, e a entrada do Sol em Touro nesta madrugada desperta seu lado ambicioso. Se depender das estrelas, podem surgir excelentes oportunidades de encher o bolso, dar um gás na vida profissional e até fazer uma mudança importante nos seus planos a longo prazo. Há chance de transformar o seu esforço no trabalho em algo mais palpável e finalmente conseguir aquele aumento. As viagens também contam com as melhores vibes e, se tem planos de cair na estrada, vá em frente! O seu jeito possessivo pode esfriar as coisas com o crush, mas a atração física entre vocês vai compensar isso. No romance, coloquem as contas em ordem e conversem abertamente sobre isso.

Virgem

Sextou, Virgem, e o Sol brilhando em Touro a partir de agora promete uma fase otimista, cheia de novidades e oportunidades pela frente! Bom momento para definir novas metas e fechar a semana com chave de ouro. No trabalho, você vai esbanjar confiança ao lidar com qualquer assunto e tem tudo para se destacar. Sair da sua zona de conforto e perseguir seus sonhos pode render mais do que imagina. A vida a dois conta com uma dose extra de bom humor e descontração. Na intimidade, seu lado sensual faz hora extra e o romance conta com uma química de milhões, bebê! A paquera reserva boas surpresas se for confiante e agir para seduzir o crush.

Libra

As estrelas avisam que você estará mais intuitivo e sensível nesta sexta, Libra. Os astros vão destacar seu sexto sentido, seu lado místico e religioso, mas mantenha o foco nas tarefas durante o dia para não se distrair tão facilmente. O Sol brilha em Touro a partir de agora e promete uma fase movimentada pela frente, mas você pode usar isso a seu favor. Se sentir necessidade, tire alguns momentos para relaxar e repor suas energias, e não descuide dos sinais que o seu corpo envia. A atração física promete animar as coisas na conquista, mas há risco de se envolver com um crush que já tem compromisso. Você e o mozão contam com as melhores vibes para blindar a relação.

Escorpião

Sextou, Escorpião, e você conta com muito pique para correr atrás dos seus sonhos hoje. Seu lado mais idealista e solidário se fortalece, mas nem por isso vai deixar as suas obrigações de lado. No trabalho, a dica é compartilhar suas ideias e explorar coisas novas, especialmente se puder aumentar seu conhecimento no caminho. O Sol entra em Touro hoje e coloca os relacionamentos em destaque, por isso, dê um chega pra lá no isolamento e busque a companhia das pessoas que ama. Na paquera, você não terá problema para envolver o alvo porque seu charme está on. Tem compromisso? Nesse caso, sair da rotina e reforçar os laços será a melhor pedida.

Sagitário

Logo cedo, o astral será perfeito para correr atrás das suas maiores ambições! Foco, fé e café são a melhor pedida para se concentrar no que é importante e cuidar de assuntos rotineiros, embora você também tenha pique para fazer ajustes importantes na vida profissional. E o Sol envia good vibes para o trabalho, mas também anuncia uma fase de muito esforço pela frente. Com tanta coisa acontecendo, pode ter que lidar com algumas cobranças dos familiares por causa da sua ausência. Mercúrio e Vênus trocam likes em seu paraíso astral hoje e prometem muita animação na paquera! O romance ganha altas doses de carinho e muitos mimos nesta sexta.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também