HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 01/03/2024

Que tal programar o sextou e já saber o que pode acontecer ao decorrer do dia? Amizades romance e família, o horóscopo promete guiar os signos hoje para começar o mês antenada. Confira:

Capricórnio

Se depender do Sol, você já começa o novo mês com as melhores promessas, minha consagrada! O reizinho empodera seus talentos e troca vibes superpositivas com Júpiter, deixando o astral blindado e protegido nas relações pessoais e profissionais. Além de esbanjar boas ideias, hoje você vai contar com muita criatividade e também com o apoio de gente do seu convívio para o que for preciso. Aproveite para se valer dessa força, pois ajudará a minimizar aborrecimentos com interesses ligados a planos e projetos que envolvam dinheiro. Se está na solteirice, sua seducência vai bombar e não faltará crush querendo te conhecer melhor. Só não convém apostar todas as suas fichas em alguém do seu círculo de amizades. A dois, a lealdade vai pesar ouro na união.

Aquário

Cruzando os dedos para descolar um dinheirinho extra neste início de mês, aquariane? Então aproveite ao máximo as vibes do Sol porque ele garante que você vai sextar com boas promessas e pode encher o bolso. Hoje as finanças estão bem amparadas, o serviço vai render e ótimas oportunidades de lucros podem surgir. Mas se a grana e o trabalho recebem excelentes estímulos, não dá para esperar a mesma sorte em matéria de amor. O cenário não anda tão firme nos assuntos do coração e quem está em busca de um love pode enfrentar rivalidades e disputas. Confie mais em seu próprio taco e não deixe ninguém intimidar você na pista. Ajustes podem ser necessários na vida a dois: chame o xodó para um papo.

Peixes

Sextou, o novo mês começou e o seu astral está como, piscianjo? De acordo com o Sol, vai ficar no maior entusiasmo! O reizinho continua brilhando no seu signo e hoje troca energias superpositivas com Júpiter, abrindo os caminhos para o seu sucesso em tudo o que fizer e nos contatos em geral. Você pode se valer das suas ideias férteis, criativas e descoladas para atrair bons ganhos e vai se entrosar numa ótima com quem convive e trabalha. Só não espere a mesma facilidade nos assuntos do coração e nas amizades, que podem ser alvos de tretas ao longo do dia. Rolos, perrenguinhos e deslealdades podem afetar as paqueras e até o romance. Ainda bem que o clima estará mais sussa à noite e bagacinhas serão superadas.

Áries

Se depender de Júpiter, você vai sextar em companhia da sorte e pode tirar a barriga da miséria, arianjo! O astro da fartura manda vibes excelentes neste início de mês e o setor mais favorecido será o financeiro. Vai com tudo atrás dos seus interesses e não economize dedicação no trabalho porque aquele tão sonhado aumento pode virar realidade, só não convém gastar por conta de uma grana que ainda não recebeu, valeu? Nos assuntos do coração, evite criar altas expectativas, pois o cenário não está dos mais harmoniosos e conflitos podem vir à tona, seja na paquera, seja no romance. A recomendação é pegar mais leve, controlar as reações e maneirar no ciúme para não dar ruim com o crush ou o mozão.

Touro

Pronta para começar o mês com tudo, minha consagrada? Sol e Júpiter garantem que sim e enchem a sua bola nesta sexta, trazendo vibes positivas e estimulantes para os seus sonhos e objetivos. Os ventos sopram a favor dos seus planos e um projeto que queira começar tem grandes chances de decolar. Só não convém depender dos outros nem contar muito com apoio alheio para realizar seus ideais, já que divergências e picuinhas estão previstas. Os perrengues podem ser mais nítidos na vida a dois e será preciso mostrar mais tato e paciência para não tretar com o xodó. Se está free na pista, contatinhos podem deixar a desejar durante o dia, mas o clima vai melhorar à noite e as paqueras podem surpreender.

Gêmeos

Março chega chegando com boas vibes do Sol, que promete mais visibilidade e reconhecimento na vida profissional. Aproveite o dia para resolver tudo o que está parado ou enrolado, só não descuide da saúde nem crie muitas expectativas com a galera. Hoje a Lua está chatinha e pede atenção extra com o organismo, além de indicar instabilidades em planos e programas com pessoas do seu círculo de amizades. Contratempos e desencontros podem acontecer, atrapalhar as relações sociais e interferir até nos contatinhos, se você está em busca de um love. No romance, seu lado sensuelen se fortalece e o clima fica envolvente, mas talvez seja necessário aparar algumas arestas. Chame o mozão para uma conversa e resolva tudo com sua habilidade característica.

Câncer

Tô vendo aqui que os queridos e as queridas de Câncer recebem um baita incentivo de Júpiter para começar o novo mês com grandes planos e conquistas surpreendentes. Hoje o cenário tá redondinho para se aperfeiçoar e focar nas metas que deseja realizar, só não convém perder tempo com conversa fiada nem deixar tretas amorosas minarem sua motivação. Há tendência de esquentar a cabeça com fofocas, intrigas e isso pode fazer o astral azedar na paquera, colocando areia na conquista. Seja firme e não permita que ninguém se intrometa no seu lance com o crush, principalmente pessoas que se dizem amigas, mas malham pelas costas: bote as falsianes pra correr, bebê! No romance, o clima fica bem mais favorável e a sexta deve ser maravigold.

Leão

Quer entrar em março com boas novas na carreira, leãozinho? De acordo com Júpiter você vai, sim, e o astro da prosperidade já adianta que as chances de crescer profissionalmente são nítidas no primeiro dia do mês. O momento é perfeito para explorar suas habilidades e mostrar o que sabe, mas será preciso mais disciplina para não dispersar a atenção com outros interesses e preocupações. Probleminhas afetivos ou familiares podem tirar seu foco ao longo do dia e afetar a sua produtividade. Seja ponta firme e concentrese em suas metas, assim terá mais condições de alcançar o que ambiciona. Na paixão, os astros recomendam a não alimentar altas expectativas porque há risco de se decepcionar na paquera ou ter perrengue com o mozão.

Virgem

Sextou bem sextado com o Sol despejando energias maravilindas em seu signo oposto e ele promete um dia glorioso em vários setores, ainda mais no lado amoroso. Além de deixar seus encantos em evidência, o reizinho se alia com Júpiter e revela que gratas surpresas podem rolar nos contatinhos: há chance de conhecer alguém que é seu número e começar algo sério. Hoje só não convém marcar touca com a grana porque outros astros apontam desafios para os seus interesses financeiros. Se for às compras, pense muito bem antes de passar o cartão e desconfie de promessas de lucros rápidos e fáceis em negociações. O trabalho fluirá melhor se centrar forças no serviço e não der corda para conversas – foque no que precisa se feito.

Libra

Tudo indica que você vai começar o novo mês com as atenções voltadas para as finanças e tem mesmo que abrir o olhão com a grana, pois a Lua indica ciliadas. Promoções e ofertas serão verdadeiras tentações e não vai ser fácil segurar a vontade de comprar, só que o risco de perder o controle é real e oficial. Serviço temporário ou bico que possa fazer em casa virá na hora certa para reforçar a renda, só não convém gastar antes de receber, valeu? A boa notícia é que o Sol sorri para Júpiter, eleva sua vitalidade, favorece o trabalho e garante um dia harmonioso com as pessoas queridas e o mozão. Está a fim de alguém? É melhor ir devagar e evitar pressões para não assustar o crush.

Escorpião

Você começa o mês de março com a companhia da Lua, que brilha toda poderosa em seu signo e destaca as suas características mais marcantes. Seus talentos vão ficar em evidência e devem contribuir com o seu sucesso no trabalho, só não pode e não deve levar as coisas para o lado pessoal e alimentar mágoas, principalmente com parentes ou o xodó. Ainda bem que Sol e Júpiter estarão de plantão para proteger suas relações e ajudarão a resolver qualquer picuinha nesta sexta. Explore sua simpatia, aposte no bom humor e procure fazer a sua parte para entrar em acordo com todos. Se está na pista, tem tudo para chamar atenção do crush ao exibir seus encantos, mas evite forçar a barra para definir logo a situação.

Sagitário

Sextou com ótimas energias de Júpiter e hoje seu planeta regente dá um baita incentivo para o seu progresso profissional, bebê! Sua disposição aumenta, o serviço vai render e suas iniciativas devem trazer o retorno que espera. O astral também fica protegido na saúde e na vida familiar, mas convém pegar mais leve e ir com calma nos assuntos do coração. Isso porque a Lua atravessa seu inferno astral e se estranha com Vênus, alertando que desafios e bagacinhas podem rolar. Procure ser mais paciente e escolha bem as palavras para evitar desentendimentos com o mozão. Se está free, há risco de cair na conversa de quem mal conhece e se enganar com as aparências: o príncipe pode ser embuste. Sai pra lá!

