Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 20/08/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio

No que depender da Lua, o dia promete ser pra lá de movimentado, meu bem. Aposte na comunicação para lidar com colegas e clientes, por exemplo, e abrir novas portas na vida profissional. Você pode se sentir mais à vontade para expressar ideias, ouvir o que os outros dizem e processar informações novas no serviço, Caprica. Mais tarde, a diversão será garantida e podem chover convites para sair e curtir algo animado. O astral é perfeito para botar o papo em dia com os amigos. Seu poder de atração também brilha e você estará irresistível na paquera! Não se espante se um novo contatinho cair de paraquedas na sua vida. O romance fica mais leve e gostoso hoje.

Aquário

A Lua segue protegendo seus interesses financeiros e você vai buscar qualquer oportunidade para forrar o bolso, Aquário. Preste atenção ao seu redor porque podem surgir boas chances de fechar um negócio lucrativo. No trabalho, não adianta ficar só sonhando: seu esforço será o caminho mais seguro para garantir uma grana extra. E com os relacionamentos protegidos pelo Sol, a dica é espantar o isolamento e buscar a companhia das pessoas que ama, inclusive dos familiares, meu cristalzinho. A possessividade pode incomodar no romance, mas você vai se entender rapidinho com quem ama. Pode faltar pique para uma aventura, mas há chance de firmar um lance recente.

Peixes

No trabalho, tudo indica que vai contar com pique extra para encarar qualquer desafio e ainda resolver as tarefas rapidinho. Aproveite para confiar no seu taco e dar conta de qualquer desafio que aparecer pela frente. Mas separe um tempinho para focar nos seus interesses e fazer o que gosta, afinal, nem tudo é trabalho. Assuntos envolvendo a sua saúde e os perrengues de todo dia contam com as good vibes do Sol e podem se resolver numa boa. Seu jeito confiante vai conquistar seguidores ou contatinhos nas mídias sociais: aja de forma autêntica. Bom momento para curtir quem ama, trazer mais diversão para o romance e apoiar o par nos assuntos mais sérios.

Áries

Nesta terça, você começa o dia querendo sombra e água fresca. A Lua segue infernizando seu astral, sinal de que a vontade de ficar no seu canto tem tudo para falar mais alto. Seu desafio será encontrar forças para cuidar das tarefas primeiro, Áries, e vale priorizar tudo o que pode ser feito de maneira mais isolada. E como o Sol ainda brilha em seu paraíso astral, ouvir a sua intuição pode até aumentar a sua sorte. Na vida pessoal, sua sensibilidade cresce e podem pintar alguns contatinhos no seu caminho. Tire proveito do seu charme para sair do zero a zero na conquista! Se tem compromisso, as coisas talvez andem mais sossegadas, embora não falte romantismo.

Touro

Você começa o dia com disposição para dividir suas boas ideias com as pessoas mais próximas, o que também vale para a convivência com o pessoal do trabalho. Tudo indica que o dia deve se desenrolar às mil maravilhas e o serviço tem tudo para fluir sem grandes sustos. Aproveite o astral pra lá de positivo para testar novas ideias, sair da rotina e se aventurar em tarefas ou objetivos mais ambiciosos. Os momentos em família seguem protegidos pelo Sol. Tá na pista? Os amigos podem apresentar alguém interessante e há chance de cair de amores rapidinho. O romance conta com a proteção das estrelas e os momentos a dois prometem ser inesquecíveis!

Gêmeos

Seu lado ambicioso conta com vibes poderosas da Lua e você não vai se importar de fazer hora extra, desde que o seu esforço seja bem recompensado. Aproveite o astral para botar as mãos na massa e resolver tudo o que estava parado. O céu está mais do que favorável para focar em seus objetivos e fazer grandes planos para a carreira. E com o Sol turbinando sua habilidade de comunicação, você vai dar um show em tarefas que envolvem contato com outras pessoas. Um bom papo e um pouco mais de atenção com o visual serão o segredo para arrasar na paquera. Pode se preparar para uma chuva de elogios! Aposte na sinceridade se quiser mais segurança no romance.

Câncer

Nesta terça, a curiosidade e o desejo de aprender ficam mais evidentes e fazem toda a diferença para você conquistar o reconhecimento que merece na área profissional. Acredite no seu potencial e invista em um novo curso. Vai sobrar disposição para fazer grandes planos e, com o Sol protegendo a sua Casa da Fortuna, pode até cair um pix que não esperava na sua conta. Programa com os amigos ou viagem pode ser mais divertido do que imagina. Você e o mozão estarão em sintonia e com muito gás para curtir juntos. O bom humor também garante mais descontração na vida amorosa. Pode se preparar para muita agitação e boas surpresas na conquista.

Leão

Com a Lua brilhando em Peixes, você vai começar o dia com disposição para fazer mudanças mais radicais, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Preste atenção ao seu sexto sentido, que estará mais afiado do que o normal, e siga seus instintos para fazer ajustes ou reorganizar planos, inclusive nas finanças. Se está repensando a carreira, ou se sente vontade de se arriscar em novas experiências profissionais, essa é a hora de dar o primeiro passo. O Sol ressalta seu carisma e vai sobrar paixão no romance! O mozão que lute para acompanhar seu pique na cama. Seu poder de atração fica mais evidente e será difícil encontrar um crush que resista aos seus encantos.

Virgem

Se depender da Lua, os relacionamentos pessoais vão sair ganhando. No trabalho, a convivência com os colegas tem tudo para ficar mais harmoniosa e as tarefas que envolvem a colaboração de outras pessoas devem ser resolvidas rapidinho. Se vinha pensando em investir em uma sociedade ou parceria, vá em frente! Depois do serviço, reserve tempo para um papo com os amigos. Mas respeite os seus limites e, se sentir vontade de desacelerar em alguns momentos, faça isso. Um lance casual pode evoluir, por isso, abra o coração e fale sobre as suas expectativas com o ficante. A vida a dois se torna mais leve e conta com altas doses de romantismo.

Libra

Você começa o dia com o foco nas tarefas e obrigações que devem surgir pela frente, Libra. A boa notícia é que tarefas e serviços se desenrolam numa boa e dá pra concluir o que estava pendente. É uma boa hora para montar a agenda e programar os próximos passos, já que você estará mais pé no chão e não vai perder tempo com planos mirabolantes. Na saúde, preste atenção aos avisos do seu corpo, cuide da alimentação e tente se movimentar mais. Paquera com alguém próximo, ou que foi apresentado por um amigo, tem chance de surpreender. Os assuntos do dia a dia pesam um pouco no romance, mas você e o love estarão em sintonia na maior parte do tempo.

Escorpião

Hoje, a Lua segue firme em seu paraíso astral e avisa que as coisas devem correr melhor do que você poderia sonhar, Escorpião. No trabalho, essas vibes maravilhosas destacam sua criatividade, melhorando até a comunicação com colegas ou pessoas mais próximas. É hora de usar isso a seu favor e ampliar contatos, inclusive profissionais. E com o Sol dando aquele pique para você correr atrás das suas ambições, não vai ter perrengue que atrapalhe o seu sucesso, bebê! Está atrás de um novo amor? Há sinal de sucesso na conquista, já que seu charme segue no modo turbo. A vida amorosa também sai ganhando com um clima de romantismo e tudo fica melhor ao lado do momozin.

Sagitário

Agir de maneira mais prática no serviço, sem ficar enrolando, será o segredo do sucesso nesta terça, Sagita. Como nada vai cair do céu, o jeito é pegar firme para acabar tudo o mais rápido possível. Se tiver a opção de home office, sua produtividade pode até crescer. A vontade de sair da rotina e aprender mais sobre assuntos que te interessam também segue em alta. Mais tarde, a companhia da família será perfeita para curtir o seu cantinho e ajudar a recarregar as baterias. A paquera tem mais chance de dar certo se usar o bom humor e não se importar tanto com a distância. Tem compromisso? Nesse caso, aposte em algo mais caseiro e romântico para criar um clima.

