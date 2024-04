Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/04/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Você começa a semana com a sua ambição a mil, Caprica, e vai mostrar disposição para se dedicar no serviço. Aproveite para brilhar logo cedo, quando as energias serão mais favoráveis aos seus interesses. Nem tudo é perfeito à tarde e pode pintar rivalidade ou concorrência no ambiente de trabalho. Fique longe de colegas tóxicos, não perca tempo revivendo os problemas do passado e foque no que deseja conquistar, assim, será mais fácil ter sucesso, bebê! As coisas talvez não sejam tão perfeitas no romance e, se estão planejando algo mais sério, não deixem a família se intrometer em excesso. Sua popularidade pode fazer a diferença na paquera!

Aquário

Segundou, Aquário, e tudo indica que você vai esbanjar otimismo e contagiar os colegas com o seu pique. Trabalhar em grupo pode ser a melhor pedida, já que terá facilidade para interagir com qualquer um. Mas, à tarde, redobre a atenção porque vai ser difícil manter o foco nas tarefas e você pode se distrair com qualquer coisinha. Se o serviço não correr do jeito que gostaria, respire fundo, dê uma volta para arejar a cabeça e retome as tarefas com garra redobrada. Se quer animar a paquera, o jeito é apostar no bom humor e superar qualquer malentendido numa boa. Você e o love podem se entender às mil maravilhas mais tarde. Se joga!

Peixes

Você começa a semana com alguns perrengues pra resolver logo de cara no trabalho. Ainda bem que seu sexto sentido estará à flor da pele, Peixes, sinal de que você vai encontrar uma solução para qualquer bagacinha que cair no seu colo hoje. Se anda querendo fazer uma mudança mais drástica, esse é o momento de se arriscar! Só não vale agir por impulso ao lidar com dinheiro à tarde, já que há risco de sair perdendo se não tiver cautela. A atração física terá papel importante nos assuntos amorosos hoje, seja na paquera, no namoro ou na vida a dois. Pode se preparar para momentos intensos, com direito a reviravoltas e final feliz, meu cristalzinho.

Áries

Nesta segunda, os relacionamentos prometem concentrar a maior parte da sua atenção, meu cristalzinho! A manhã corre com tranquilidade, mas podem surgir alguns atritos à tarde com o pessoal mais próximo. Preste atenção no que diz, e em como diz, para não deixar a situação pior. Nem sempre dá pra conseguir tudo o que a gente quer, mas ceder de vez em quando ajuda a deixar o ambiente à sua volta mais leve. Redobre o cuidado se tiver que apontar os erros de alguém e use a diplomacia. Se você e o mozão não se entenderem em algumas coisas, tente relevar. A paquera ganha mais animação, mas pode faltar tato quando se encontrar com o crush.

Touro

Se depender das estrelas, você começa a semana com foco total nos trabalhos que ficaram pendentes, Touro. Só que vai ser preciso atenção redobrada para cuidar das suas tarefas sem atropelos. Tenha cuidado com distrações e não assuma mais serviços do que pode dar conta. Se você se sobrecarregar, é a sua saúde que pode passar por alguns perrengues. Em casa, vai sobrar disposição para cuidar de tudo o que ficou acumulado nos últimos dias. Talvez a sua atenção se concentre em outros assuntos, o que pode dar uma esfriada na paquera. Abrir seu coração ajuda a se entender com o mozão, mas a rotina pode virar um incômodo em alguns momentos.

Gêmeos

Segundou, meu cristalzinho, e você começa a semana com a Lua enviando as melhores vibes para os seus planos. Se precisa lidar com alguém mais complicado, aproveite a manhã, quando você terá habilidade de sobra para convencer os outros. Mas a tarde pede alguns cuidados extras porque talvez você tenha que ceder em alguns momentos. As amizades prometem momentos de diversão, ainda que possa surgir um ou outro atrito pelo caminho. Se acontecer, faça sua parte para voltarem às boas. Uma declaração de amor ou um gesto romântico tem tudo para derreter seu coração. Pode se preparar para fazer o maior sucesso na paquera!

Câncer

Se depender das estrelas, a convivência com a família pode ficar mais animada logo cedo, Câncer. Se aproveitar para agir com mais diplomacia, a relação com os parentes fica ainda melhor. No trabalho, seu jeito responsável pode render elogios, mas adiante o que for possível porque a manhã será mais produtiva. Depois, talvez tenha que redobrar o esforço para se concentrar, o que pode respingar na sua imagem profissional. À noite, pode ser mais complicado dividir o tempo entre a família e outras áreas importantes, o que talvez atrapalhe seus planos para a paquera. Curtir seu cantinho com o par pode ser uma boa pedida para relaxar e ganhar alguns mimos.

Leão

Nesta segunda, seu lado comunicativo vai se destacar e você começa o dia falando pelos cotovelos, Leão. Aproveite para fazer contatos, tirar dúvidas, marcar uma reuniãoÉ que, à tarde, o astral muda e você corre o risco de falar mais do que deve. Você vai tirar de letra qualquer problema que pintar, mas cuidado para não se distrair com qualquer coisinha. Faça sua parte e tente fugir de confusão, bebê! Ainda bem que as coisas melhoram e dá pra se divertir no final do dia com os amigos. A distância pode virar um problema se está de olho em alguém, mas não é nada que você não possa dar um jeito. Com o mozão, sair da rotina será a melhor pedida.

Virgem

Segundou e você pode iniciar a semana com boas novas nas finanças! Há chance de fechar um acordo, descobrir uma nova fonte de renda e até receber uma grana que não esperava, o que deve agitar a sua manhã, Virgem. À tarde, porém, redobre os cuidados para não exagerar nos gastos nem se envolver em um negócio muito arriscado. E com esse alerta nas finanças, é melhor esconder o cartão de crédito para não cair em tentação nas compras, inclusive à noite. A conquista pode andar um pouco arrastada demais para o seu gosto e talvez seja hora de partir pra próxima. Reforce o companheirismo com o mozão e controle o ciúme para blindar seu romance.

Libra

Você começa a semana com pique renovado para cuidar das tarefas e até resolver alguns assuntos particulares, Libra. A manhã tem tudo para ser muito produtiva, mas talvez o astral mude na parte da tarde. É que não será tão fácil manter um ambiente agradável com alguns colegas e as diferenças podem causar um ou outro atrito. Se for o caso, use e abuse do seu jeito diplomático para voltar às boas com os outros, mas sem deixar que tirem vantagem de você, ok? Ainda bem que há sinal de estabilidade com o mozão, embora um ou outro assunto delicado possa incomodar. As coisas talvez não saiam exatamente como planejou na paquera.

Escorpião

Segundou, Escorpião, e o desejo de ficar no seu canto, descansar e se isolar mais tem tudo para crescer. E como os astros começam a tarde se estranhando no céu, vale a pena ouvir sua intuição para fugir de uma treta no trabalho. Faça o possível para evitar desgastes nos seus relacionamentos pessoais e até profissionais, embora tudo indique que as coisas vão entrar nos eixos com o tempo. As estrelas avisam que você precisa cuidar melhor da sua saúde, então não ignore os sinais que o seu corpo envia. Seja no romance ou na paquera, tente encarar as coisas com leveza. Mas se achar que precisa de paz e sossego, fique no seu canto e avise ao par que não é nada pessoal.

Sagitário

Seu jeito otimista fica ainda mais evidente nesta segunda, Sagita, e você não vai permitir que uma coisinha ou outra abale o seu bom humor! Podem até surgir alguns desafios no trabalho à tarde, mas você vai superar isso rapidinho se focar sua atenção nas tarefas.

Algumas mudanças agitam a noite, mas tendem a ser positivas! As amizades ganham destaque e a companhia do pessoal tem tudo para ser divertida. Por outro lado, investigue direitinho antes de apostar num crush porque talvez tenha que disputar a pessoa com um(a) amigo(a).

Tem compromisso? Nesse caso, não deixe que um desentendimento com os amigos respingue no seu romance. Separe as coisas.

