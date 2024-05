Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 22/05/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (15), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Hoje o cenário astral tá bonito, meu cristalzinho, e você tem tudo para realizar as suas esperanças. Seu regente Saturno troca likes com a Lua logo cedo e deixa as suas qualidades tinindo, sinal de que vai se destacar em suas atividades e brilhará ainda mais em grupos e equipes. As coisas vão fluir do jeito que espera no trabalho e você pode esperar muitos estímulos nos contatos com amigos, conhecidos e pessoas do seu convívio. Também pode sair no lucro ao cuidar de assuntos que envolvam imóveis, casa, terreno ou interesses com parentes. Porém, altos e baixos podem rolar no final da tarde e afetar os assuntos do coração, principalmente os contatinhos e as paqueras. Mostre mais tato e paciência, valeu?



Aquário

Hoje você pode nadar de braçadas nas oportunidades que devem surgir e a hora de lacrar e lucrar é agora, bebê! Os astros turbinam sua vontade de vencer na vida e revelam que a manhã será propícia para se dar bem, seja na carreira, seja ao lidar com dinheiro. Agora, as vibes mais positivas chegam do Sol, que brilha em seu paraíso e sorri para Plutão, iluminando os caminhos para você conquistar o sucesso e a felicidade que tanto deseja. Seus dons criativos e seu magnetismo estarão na melhor forma e o momento é perfeito para consagrar conquistas gloriosas. Se está na pista, vai com tudo porque o crush tá no papo, mas tenha cautela para não tretar com parentes ou o love ao entardecer.



Peixe

Saturno segue em sua companhia e abre a manhã em ótimo aspecto com a Lua, revelando que o período será perfeito para evoluir, crescer e brilhar, peixinha! Além de contar com determinação e garra para alcançar seus objetivos, você pode arregimentar apoios importantes pelo caminho e levar vantagem, inclusive ao tratar de interesses com parentes. Os estudos ficam favorecidos graças à sua perseverança, boa memória e vontade de aprender. Na paixão, há possibilidade de embarcar em um namoro de futuro e mesmo que o lance seja à distância por enquanto terá boas chances de decolar. Mas fique esperta entre o entardecer e o começo da noite, quando imprevistos e desencontros podem acontecer. No romance, é hora de dar mais valor para as afinidades com o xodozinho



Áries

Se depender de determinação e disposição para fazer o dia render, você está com tudo, minha consagrada! Hoje os astros ativam seu espírito de luta e apontam um período top para transformar seu empenho em dinheiro no bolso. Lua e Saturno abrem a manhã em sintonia e garantem que seus esforços vão trazer excelentes resultados no trabalho e nas finanças. Para melhorar, Sol e Plutão iluminam suas relações pessoais e prometem sucesso pleno nos contatos, contatinhos e contatões. Seu jeito vai ficar ainda mais sociável, falante e seducente, portanto, a hora de atrair e envolver o crush dos sonhos é essa! Astral protegido com o xodó, mas pegue leve e controle os ímpetos no final da tarde pra não abusar na gastança, valeu?



Touro

A quartafeira vai raiar com excelentes promessas e seus planos têm tudo para decolar, tourinha! Lua e Saturno acentuam sua perseverança e dedicação ao mesmo tempo em que favorecem todo tipo de acordo e aliança em suas relações pessoais e profissionais. Agora, boa notícia mesmo quem traz é o Sol, que brilha no setor do dinheiro e hoje dá um tremendo apoio para você encher a carteira. Vitória importante pode ser alcançada no período da tarde e deve trazer melhorias substanciais, seja na carreira, seja na vida material. O romance ficará blindado e protegido durante o dia, mas pode enfrentar tretinhas à noite: será a hora de mostrar mais jogo de cintura. Na paquera, evite ter pressa para definir o lance com o crush.

Gêmeos

As estrelas jogam no seu time e prometem uma manhã ideal para você crescer e se estabelecer, geminianjo! Lua e Saturno mandam excelentes energias para sua vida profissional, realçam suas competências e revelam que chegou a hora de mostrar tudo o que sabe. Valorize as experiências que acumula e dê o seu melhor no serviço, pois as chances de progresso são cristalinas. Agora, seu maior aliado será o Sol, que soma com Plutão nesta quarta, blinda o seu astral e anuncia novidades superpositivas em seus contatos e relacionamentos. Se você está na pista, pode encontrar um crush que é seu número. A união amorosa recebe poderosos estímulos, mas ligue o radarzinho ao entardecer porque há risco de se estranhar com parentes.



Câncer

Meio da semana e o seu astral como fica? Pra lá de protegido, caranguejinha! Além de seguir o baile no setor mais positivo do seu Horóscopo, a Lua troca likes com Saturno e abre a manhã com promessas espetaculares para a sua vida pessoal, social e afetiva. Seu carisma estará nas alturas e você esbanjará simpatia para atrair amizades, amores e admiradores. O problema é o bolso? Se depender do Sol e de Plutão, vai deixar de ser. Seus instintos estarão apuradíssimos e há grandes chances de realizar negociações lucrativas e vantajosas, desde que faça as coisas sem alardes e guarde segredo. Tretinhas podem surgir no final da tarde, mas serão passageiras e logo tudo voltará às boas com seus queridos.

Leão

O astral tá tranquilo, tá favorável, e você terá toda determinação para ir atrás dos seus interesses, leãozinho! O período da manhã vai reunir boas oportunidades para incrementar seus recursos e garantir mais estabilidade financeira. Sua intuição também estará de plantão e ajudará a fazer bons negócios, isso sem falar que você pode contar com parentes e pessoas próximas para conseguir algo que deseja. Mas convém vigiar as reações e ter mais diplomacia no final da tarde, quando perrengues podem rolar. Em contrapartida, Sol e Plutão prometem um dia especial nas amizades, nos contatinhos e no romance. Se está free na pista, alguém da turma pode cair de amores por você e tudo indica que a conquista será gloriosa, então, bora investir!



Virgem

Os astros abrem a manhã com energias maravilindas, turbinam sua inteligência, sabedoria e deixam o seu pique nas alturas, minha consagrada! Você pode alcançar conquistas importantes e vai se destacar ainda mais se apostar alto em seus planos e projetos. Também esbanjará vitalidade física e mental para fazer tudo o que pretende e quem avisa é o Sol, que hoje forma aspecto exato e positivo com Plutão. A dupla dinâmica coloca as suas habilidades em evidência e será a maior aliada do seu sucesso profissional, prometendo reconhecimento e prestígio. As relações em geral também recebem excelentes estímulos, mas há risco de exagerar nas críticas e na franqueza no final da tarde. Pegue leve para não dar ruim com seus queridos e com o love.



Libra

A Lua cresce no céu e o dinheiro na carteira, minha consagrada! Se depender das vibes ativas nesta quarta, a sorte vai soprar em sua direção e você tem tudo para tirar a barriga da miséria. Use e abuse dos seus talentos e da sua capacidade empreendedora, pois o cenário tá redondinho para sobressair no trabalho e garantir melhorias nos ganhos. Hoje a saúde vai contar com ótima resistência e probleminha antigo pode ser erradicado de vez. Na paixão, altos e baixos podem surgir ao entardecer e convém vigiar o ciúme, mas quem sonha em encontrar um novo amor pode preparar o coração. Sol e Plutão iluminam o seu astral na paquera e avisam que você pode conhecer alguém que é a capa do seu celular.



Escorpião

Sagitário

A Lua segue no inferno astral, mas fica sussa porque hoje ela mais ajuda do que atrapalha e garante que as suas iniciativas podem trazer bons frutos. No trabalho, você terá mais sucesso se agir com sutileza, focar no serviço e cuidar dos deveres sem chamar muita atenção. Pode ser que precise resolver algum contratempo em casa, mas tudo deve fluir bem. Agora, as vibes mais estimulantes chegam do Sol e de Plutão, que prometem um dia maravigold em seus contatos e parcerias. Pode firmar acordo, contrato ou transação comercial que deve trazer boas vantagens. Com o love, o diálogo será o grande aliado do romance. Se está a fim de alguém, aposte em sua boa lábia para envolver o crush e definir a situação

