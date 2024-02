Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 23/02/2024

Capricórnio

Aproveite esta sexta para encerrar um ciclo, Caprica, porque é necessário colocar um fim antes de abrir espaço para algo novo. No trabalho, vai sobrar energia para cuidar de tudo o que estava pendente. Mercúrio ressalta seu lado mais comunicativo a partir de agora, e você pode tirar vantagem dessa habilidade para melhorar a convivência com os colegas, clientes ou pessoas do seu círculo social. O desejo de dar uma volta tem tudo para crescer agora. O seu jeito sensual faz toda a diferença na conquista, mas um bom papo será o segredo para encantar um ficante. Talvez tenha que evitar uma briga com o mozão logo cedo, mas o resto do dia será perfeito!

Aquário

A Lua segue destacando os relacionamentos nesta sexta, meu cristalzinho, e você pode até fazer alguns contatos interessantes para a vida profissional. Só não deixe a família se meter demais na sua vida pessoal logo cedo, caso contrário, o astral pode pesar. A boa notícia é que Mercúrio passa a enviar energias pra lá de positivas para as suas finanças a partir de agora, sinal de que podem surgir novas oportunidade de encher o bolso. O ciúme pode causar atritos no romance logo cedo, mas as coisas melhoram rapidinho e vocês vão se divertir muito juntos. Aproveite para movimentar seus contatinhos, mas analise se o lance tem futuro antes de marcar um encontro.

Peixes

A saúde pode entrar no seu radar nesta manhã, Peixes, e talvez você tenha mais disposição para melhorar seus hábitos. Só tenha cuidado com receitas milagrosas que prometem curar todos os males, ainda mais se foi algo que viu nas redes sociais. Ainda bem que Mercúrio entra em seu signo e traz uma dose extra de energia e disposição! No trabalho, seu pique segue em alta e você não vai enrolar para terminar tudo o que for possível antes de finalizar a semana. Com tanta coisa ocupando seus pensamentos, os assuntos amorosos talvez fiquem em segundo plano. Se já tem compromisso, aposte nos seus encantos e não se incomode se a rotina se instalar.

Áries

Esta sexta começa um pouco turbulenta, mas melhora rapidinho e você tem tudo para se sair bem no final. Redobre a atenção e não saia por aí como um pinscher raivoso, comprando tudo o que vê pela frente, meu cristalzinho. Se não controlar seus impulsos, prevejo aqui uma chuva de boletos atrapalhando sua vida logo, logo. Mercúrio entra em seu inferno astral agora e pede mais atenção com as palavras. Não confie demais nos outros. Você pode ter facilidade pra envolver seu alvo ou conquistar novos contatinhos, mas as suas chances serão melhores no final do dia. Faça o possível para se divertir com o mozão e não exagere na possessividade.

Touro

Sextou, bebê, e as estrelas enviam good vibes pra você curtir as pessoas queridas, especialmente o pessoal de casa. Mas nem tudo é perfeito e há risco de bater de frente com um familiar logo no café da manhã. Mas logo as coisas melhoram e o seu lado prático entra em cena na hora de cuidar do serviço. Mercúrio está de mudança para Peixes e envia as melhores energias para as amizades. Só tente organizar seu tempo para conseguir curtir todo mundo que encontrar hoje. O astro também ajuda a descontrair os momentos a dois, mas controle o ciúme. Se anda sonhando com compromisso, abra o coração e peça uma ajudinha para os amigos.

Gêmeos

Mercúrio está de mudança para o ponto mais alto do seu Horóscopo nesta manhã, geminiangel, e promete turbinar a sua ambição a partir de agora. Mergulhe de cabeça no serviço e mostre que dá conta de qualquer desafio, bebê! Você vai arrasar em tudo que envolve comunicação, mas há sinal de tensão logo cedo. Pode faltar diplomacia, pintar fofoca ou rolar mal–entendido logo cedo, mas o astral melhora rapidinho e você vai dar a volta por cima, meu cristalzinho. A paquera pode até surpreender, mas talvez esse lance seja passageiro. Fuja de assuntos delicados logo cedo e faça o que puder pra manter um astral leve e descontraído com quem ama.

Câncer

As finanças seguem em destaque, Câncer, mas será preciso cuidado com perda ou prejuízo logo cedo. Com os amigos, aprenda a dizer não quando necessário e não caia na armadilha de um empréstimo em nome dos velhos tempos. Ainda bem que o astral fica mais leve no resto do dia e você tem tudo pra dar uma turbinada nos seus lucros! Mercúrio entra em Peixes logo cedo e favorece viagem, estudos e contato com pessoas de fora. Também deixa o astral mais leve no romance e tudo corre às mil maravilhas se já tem compromisso. Se ainda não tem um ficante ou um crush em vista, dê uma chance a alguém de outra cidade.

Leão

Sextou, Leão, mas o céu fica tenso logo cedo e será preciso ceder em algumas coisas se quiser manter a harmonia com os mais velhos. Além da dificuldade para lidar com gente resmungona ou conservadora, você também pode ter que lidar com as críticas. Mas as coisas melhoram rapidinho e vai sobrar confiança para correr atrás dos seus interesses no resto do dia. Mercúrio está de mudança para Peixes ainda pela manhã e anuncia uma fase marcada por mudanças profundas, inclusive nos seus sentimentos. Seu charme segue em alta e há boas chances de conquistar novos admiradores. A paixão também cresce e a intimidade reserva momentos emocionantes!

Virgem

Mercúrio desembarca em Peixes nesta manhã e envia excelentes energias para dar uma agitada em seus relacionamentos. Você pode se divertir retomando o contato com gente querida que não vê há tempos ou botando o papo em dia com os amigos. Mas foque no serviço primeiro, ok? Seu sexto sentido segue afiado e pode ajudar você a tomar uma decisão importante, inclusive sobre a convivência com pessoas próximas. Um bom papo pode resolver qualquer mal–entendido no romance, mas se sentir vontade de se isolar um pouco, explique isso ao mozão. Pode se encantar com alguém e engatar um romance, mas mantenha isso em segredo por enquanto.

Libra

Sextou, meu cristalzinho, mas você vai ter que ralar muito antes de poder aproveitar uma folga bem merecida. Mercúrio estimula o setor do trabalho a partir de agora, mas também ressalta seu senso de responsabilidade. Aproveite a noite para se divertir na companhia dos amigos. Se brigou com alguém próximo pela manhã, aproveite para fazer as pazes mais tarde. Bom momento para cuidar melhor do seu corpo e focar na saúde. Seu otimismo segue em alta e tem tudo para animar as coisas na conquista. Alguém que conheceu através dos amigos pode balançar seu coração. No romance, valorize tudo o que vocês dois têm em comum.

Escorpião

Com seu foco voltado para o trabalho nesta sexta, vale a pena ter cautela para não criar rivalidade à toa no ambiente profissional. O astral fica tenso logo cedo, mas melhora rapidinho e você tem tudo para receber elogios pelo seu desempenho e comprometimento, Escorpião. Mas a melhor notícia é a entrada de Mercúrio em seu paraíso astral! Aproveite para curtir seus passatempos preferidos mais tarde, porque a diversão será garantida. Você e o mozão vão curtir a noite numa vibe só love, com direito a declarações de amor e muito chamego. Os seus planos na conquista também saem ganhando e você não terá que se esforçar muito para encantar o crush.

Sagitário

Seu lado criativo pode abrir muitas portas hoje, Sagita, mas talvez não seja tão fácil manter a concentração nas tarefas logo cedo. Ainda bem que o astral melhora ao longo do dia e você pode compensar o tempo perdido trabalhando em equipe e compartilhando seus conhecimentos com os colegas mais novatos. Mais tarde, Mercúrio ressalta seu lado caseiro e pode ser interessante recarregar as baterias curtindo o seu canto, se a semana foi muito puxada. Bom humor e descontração serão os seus pontos fortes para se dar bem na conquista hoje. O romance também conta com um astral mais leve e animado, mas talvez tenha que pegar leve com o ciúme.

