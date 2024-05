Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 23/05/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (16), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:



Capricórnio

Mudanças importantes acontecem no céu e a primeira da lista é a Lua, que migra para o seu inferno astral e depois entra na fase Cheia. Essa área do Zodíaco não é ser das melhores, mas não se preocupe porque nenhuma zica deve surgir. Ao contrário, você vai contar com uma ótima capacidade de concentração, mais intuição e logo vai perceber onde e com quem valerá a pena investir seu tempo e energia. Agora, a principal notícia chega de Vênus, que também troca de signo e promete levantar sua bola no trabalho. Com seus dons criativos, sua versatilidade e comunicação em alta, você vai se destacar bem mais. Se está na pista, pode encantar alguém que conhece e encontra sempre. Romance mais íntimo e acolhedor.

Aquário

Aquariamores amam surpresas e podem ser fartar com as good news que as estrelas prometem para hoje. As coisas vão fluir que é uma belezura já a partir das primeiras horas da manhã e a Lua Cheia vai dar a maior força para você mandar bem em tudo o que fizer. Com seu jeito sociável, criativo e otimista, vai se entrosar numa ótima com quem convive e trabalha. Também deve ganhar muitos likes nas redes e multiplicar as amizades. Agora, a principal notícia quem traz é Vênus, que passa a iluminar sua Casa da Paquera, ativando a sua sorte, seu charme e poder de sedução. Você vai atrair admiradores sem o menor esforço e pode até ficar em dúvida na hora de escolher o crush. Romance repleto de harmonia.

Peixes

Você vai quintar com novidades espetaculares e a primeira vem da Lua, que sobe ao ponto mais alto do seu Horóscopo e entra na fase Cheia, trazendo ótimas perspectivas para sua carreira: os caminhos vão se abrir para seu sucesso profissional. Vênus também chega com notícias maravilindas para a sua vida familiar e realça o clima de sintonia e carinho com o seu pessoal. Você pode faturar com coisas que sabe e gosta de fazer, sem falar que saberá organizar tudo em seu lar e terá bom gosto de sobra para decorar e embelezar seu cantinho. No amor, dará mais valor à intimidade com o xodó e o romance vai ganhar cumplicidade. Se está na pista, pode cativar um crush popular e que todas querem pegar.

Áries

Arianjos e arianjas vão quintar com grandes surpresas e garanto que elas são para glorificar em pé! Hoje a Lua muda de signo, ingressa em Sagitário e logo depois entra na fase Cheia, anunciando um período topzera para quem quer sair do marasmo, dar olê na rotina e buscar aventuras. Novidades incríveis devem surgir e tudo indica que você vai vibrar de alegria. Pode descobrir outros interesses e se realizar através de viagens, estudos ou contatos com pessoas e assuntos diferentes e distantes. Good news também estão previstas na paixão e Vênus dá o recado: use e abuse da sua simpatia e comunicação cativante, pois os caminhos vão se abrir para você fisgar um peixão na pista. Na união, a sintonia será total com o love.

Touro

Quer quintar com notícias boas, minha consagrada? Então prepara porque hoje não faltam novidades e todas vão favorecer os seus interesses. A mais importante vem de Vênus, que se despede do seu signo e desembarca na sua Casa da Fortuna, trazendo na bagagem grandes promessas para as suas finanças. A sorte vai soprar em sua direção em matéria de dinheiro e você tem mais é que se valer dos seus dons e das suas habilidades para reforçar e dobrar seus ganhos. A Lua, que hoje muda para a fase Cheia, vai referendar essas indicações e deixará seu instinto para negociar afiadíssimo – bora faturar! Na paixão, sua sensualidade vai ficar no modo turbo e você tem tudo para envolver o love ou o crush que deseja.

Gêmeos

Êba, oba, geminilover, grandes novidades chegam dos astros e elas não poderiam ser mais positivas! Vênus começa a brilhar em seu signo enquanto a Lua entra na fase Cheia e promete um dia dos mais movimentados. Em outras palavras, hoje tudo deve fluir do jeitinho que espera no trabalho, a sorte vai sorrir para o seu bolso e você vai atrair companhias como abelha no mel. Seu charme e sua alegria de viver vão envolver e contagiar as pessoas e sucesso é o que te aguarda. Agora, a melhor parte está reservada para o amor e surpresas deliciosas fazem parte do cardápio. Se você está free, o crush pode se apaixonar e o lance deve ficar mais sério rapidinho. O romance vai ficar blindado, abençoado e protegido.



Câncer

Hoje a Lua muda de cenário, entra na fase Cheia e vai deixar a sua vitalidade física e mental no modo turbo, meu cristalzinho! Você terá disposição para dar e vender, o que deve facilitar e favorecer bastante seus interesses de trabalho. Com sua garra e energia, pode alcançar grandes conquistas e cair nas graças da chefia. Agora, a notícia principal desta quinta quem traz é Vênus, que começa a se movimentar no signo anterior ao seu e vai realçar a sua intuição, o que será ótimo para guiar suas decisões, sobretudo no amor. O romance pode pedir mais cumplicidade e quem está na pista talvez tenha que vencer a timidez, mas outros astros vão incentivar suas paqueras e prometem surpresas deliciosas à noite

Leão

Quintou bem quintado e com good news para os leodivos e as leodivas, que hoje têm motivos de sobra para comemorar! Pode preparar o coração para emoções intensas porque você vai contar com a presença luminosa da Lua Cheia no setor mais positivo do seu Horóscopo. O astral vai ficar redondinho no trabalho, o dinheiro virá para o seu bolso com mais facilidade e a sorte vai te fazer companhia. Para melhorar, Vênus troca de signo e traz excelentes promessas para as suas relações sociais, amizades e contatinhos. Se está free, vai ocupar o centro das atenções e tem tudo para arassar na paquera, tanto que pode embarcar em um namoro de futuro. Com o love, chegou a hora de transformar sonhos, projetos e ideais em realidade.

Virgem

Hoje os astros enviam boas novas e os maiores estímulos quem manda é Vênus, que desembarca no ponto mais alto do seu Horóscopo, trazendo na bagagem ótimas energias para os seus interesses profissionais e financeiros. Seus talentos e suas competências vão brilhar, a chefia pode premiar sua dedicação com melhorias salariais e quem trabalha por comissão pode faturar ainda mais. De quebra, você vai ganhar mais visibilidade na pista e pode chamar atenção de alguém influente e seducente. As relações pessoais e familiares também recebem um baita incentivo da Lua, que entra na fase Cheia e garante que tudo deve fluir bem com seus queridos. À noite, Netuno blinda de vez o astral e deixa o convívio com o mozão repleto de romantismo.

Libra

Se depender do céu, você vai quintar com as melhores energias e pode esperar um dia maravigold, librinha! Logo pela manhã, a Lua entra em Sagitário e depois na fase Cheia, turbinando seu lado comunicativo, simpático e sociável. Você vai se entrosar numa ótima com todos e brilhará onde quer que esteja. Com sua criatividade e energia mental a milhão, deve mandar muito bem no trabalho e nos estudos, agora, a maior novidade de hoje quem traz é Vênus. Seu planeta regente promete abrir os seus caminhos no amor e anuncia gratas surpresas que devem fazer você vibrar de alegria. Se está na pista, pode encontrar um crush que tem pinta de ser sua alma gêmea. Com o love, a harmonia e a felicidade vão reinar.

Escorpião

Um céu de brigadeiro comanda o seu astral e você vai quintar com muitas promessas, principalmente no lado financeiro. A Lua começa a brilhar no setor do dindim em seu Horóscopo e também entra na fase Cheia, sinal de que quem pode ficar com o bolso cheio de dinheiro é você, bebê! Explore seu tino empreendedor e seu jeito instintivo ao lidar com os seus interesses materiais porque a hora de faturar é agora. Vênus também traz good news a partir da tarde e deixa sua intuição tinindo, mas as vibes mais poderosas devem rolar na paixão e sua famosa sensualidade vai ficar em matadora na pista ou no romance. O crush ou o xodó que tome fôlego para acompanhar seu pique nos momentos de intimidade

Sagitário

Sonhando com uma quinta perfeita sem defeitos, meu bombonzinho? Pode levantar as mãos para o céu e agradecer porque se melhorar, estraga! A Lua desembarca no seu signo às 5h24 da madruga e logo depois entra na fase Cheia, anunciando um dia todo trabalhado na maravilhosidade. Seus dons e talentos vão brilhar na profissão, a sorte vai sorrir para a sua conta bancária e as relações pessoais estarão pra lá de protegidas. É pouco e quer mais? Então toma! Hoje Vênus também muda de cenário e ingressa em Gêmeos, prometendo um período glorioso no amor. O desejo de se amarrar vai crescer e as chances de encontrar a alma gêmea aumentam na mesma proporção. A dois, o astral vai ficar maravigold com o xodozinho.

