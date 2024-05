Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 24/05/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de 'sextou'. Confira:

Capricórnio

Querendo notícia boa para animar o seu sábado, cabrinha? Então toma! A Lua desembarca no seu signo às 12h36 da tarde, trazendo energias generosas e positivas para todos os setores da sua vida. Além de realçar as suas qualidades e os seus talentos, a Lua também vai elevar a sua sensibilidade e deixará seu jeito mais amoroso e dedicado com as pessoas queridas e o mozão. Para melhorar, hoje Júpiter também muda de cenário e promete um baita reforço para a sua saúde. Você vai esbanjar vitalidade física e mental para fazer o que precisa e também o que gosta. À noite, novidades devem rolar nos contatinhos e quem está na solteirice pode se dar bem. Alguém que conhece pode balançar o seu coração.





Aquário

Sextou com vibes super estimulantes da Lua e hoje ela vai dar a maior força para você realizar seus objetivos e ideais, minha consagrada! Também promete agitar e movimentar sua vida social e garante que as amizades e os contatinhos vão fervilhar. No trabalho, não deve faltar apoio, incentivo e cooperação de quem estiver ao seu redor e a sua comunicação assertiva será um grande trunfo. Se lida com o público, vendas, telemarketing ou serviços online, pode faturar mais, só não relaxe no controle das finanças à tarde ou pode entrar em fria, ainda mais se gastar antes do dinheiro chegar em suas mãos. Nos assuntos afetivos, amor e amizade vão caminhar lado a lado e o companheirismo vai crescer com o xodó.



Peixes

A Lua Cheia segue incentivando as suas ambições e revela que você vai sextar com tudo para progredir, lacrar e lucrar, peixinha! Ela também garante que o dia será de alta produtividade na carreira e o momento de mostrar seus talentos e competências é agora, pois os chefes e superiores podem reconhecer e premiar seus esforços. Só convém ter mais cautela no período da tarde, quando o astral vai oscilar no trabalho e há risco de enfrentar obstáculos. Mas não se preocupe porque eles serão passageiros e ótimas notícias devem chegar para as suas finanças logo em seguida – tem até promessa de aumento salarial no horizonte. Nos assuntos do coração, seu carisma vai brilhar e você deve atrair contatinhos com facilidade.





Áries

Sextou bem sextado com as vibes generosas da Lua Cheia e hoje ela promete agitar seus planos para o fds, incitando e alimentando seu espírito de liberdade e aventura. Pela manhã, você pode fazer uma porção de coisas e adiantar o expediente para depois sobrar mais tempo de ir atrás de outros interesses, mas não deixe pontas soltas à tarde. É que, na ânsia de terminar tudo pode ser negligente com alguma responsabilidade e receber cobranças da chefia. Em compensação, o restante do dia será maravigold e o sinal estará verdinho para escolher a programação com seus queridos. Ideia de viagem tem tudo para dar certo e você pode conhecer alguém especial em um lugar diferente. Astral animado e feliz com o xodozinho.



Touro

Aproveite o período da manhã para ralar no trabalho e focar nos interesses materiais porque pode se sair melhor do que espera ao lidar com assuntos financeiros. Já à tarde, evite se envolver muito com problemas alheios e pense mil vezes antes de emprestar dinheiro ou cartão, pois pode levar calote ou sair no preju. Por outro lado, emoções intensas estão previstas na vida amorosa e os desejos devem ficar à flor da pele na intimidade com o love. Se está na pista, pode pintar uma atração irresistível com alguém seducente e cativante, mas talvez queira manter sigilo sobre o lance por enquanto.



Gêmeos

Grandes novidades chegam dos astros e elas não poderiam ser mais positivas! Vênus começa a brilhar em seu signo enquanto a Lua entra na fase Cheia e promete um dia dos mais movimentados. Em outras palavras, hoje tudo deve fluir do jeitinho que espera no trabalho, a sorte vai sorrir para o seu bolso e você vai atrair companhias como abelha no mel. Seu charme e sua alegria de viver vão envolver e contagiar as pessoas e sucesso é o que te aguarda. Agora, a melhor parte está reservada para o amor e surpresas deliciosas fazem parte do cardápio. Se você está free, o crush pode se apaixonar e o lance deve ficar mais sério rapidinho. O romance vai ficar blindado, abençoado e protegido.



Câncer

Se depender de boa vontade, pique e energia para se dar bem em suas atividades, você está feita, caranguejinha! Vai sextar esbanjando vigor e tudo indica que terá uma manhã de alta produtividade no trabalho. Mas convém entrar no modo keep calm para não se aborrecer com as demandas e exigências que podem surgir depois do almoço. Você precisará ter mais paciência, foco e disciplina para encarar as responsabilidades, agora, se confiar em seu taco e pegar firme em suas tarefas, vai dar conta do recado e impressionará a chefia. Viagem ou passeio pode ter algum contratempo no período da tarde. Já nos assuntos do coração, alguém que conhece bem deve atrair sua atenção. A dois, saberá aparar arestas com o mozão.



Leão

Se depender da Lua, você vai sextar com as melhores promessas e tem tudo para curtir um dia maravilindo, leãozinho! Ela segue brilhando no seu paraíso e deixa sua alegria de viver, seu carisma e sua sorte tinindo. Se gosta de fazer uma fezinha em apostas e loterias, bora registrar os seus palpites. Hoje também não falta entusiasmo para rolezar por aí e se divertir, mas não esquece que é o trabalho que paga as contas e deixe o lazer para a hora de folga, mesmo porque há risco de levar broncas se fizer corpo mole no serviço, ainda mais à tarde. Já a vida amorosa estará pra lá de protegida e gratas surpresas devem rolar nos contatinhos. Um crush que tem seu jeito e sua vibe pode conquistar seu coração.



Virgem

Virginianjos tendem a ficar com as atenções voltadas para os assuntos domésticos e as necessidades dos parentes. Talvez tenha várias coisas para resolver em casa, mas vai contar com disposição para ir atrás do que for preciso e saberá administrar bem o seu tempo. No trabalho, é hora de valorizar sua experiência e jogar suas energias nas atividades que sabe e domina bem, assim vai render bastante e deixará tudo em ordem. A vida amorosa pode enfrentar instabilidades e convém dobrar a paciência à tarde. Velhas mágoas, diferenças e picuinhas podem vir à tona, mas ainda bem que o clima melhora e a noite será mais tranquila com o xodozinho. Se está na pista, rever um ex pode reacender uma chama antiga.



Libra

Se depender do céu, você vai quintar com as melhores energias e pode esperar um dia maravigold, librinha! Logo pela manhã, a Lua entra em Sagitário e depois na fase Cheia, turbinando seu lado comunicativo, simpático e sociável. Você vai se entrosar numa ótima com todos e brilhará onde quer que esteja. Com sua criatividade e energia mental a milhão, deve mandar muito bem no trabalho e nos estudos, agora, a maior novidade de hoje quem traz é Vênus. Seu planeta regente promete abrir os seus caminhos no amor e anuncia gratas surpresas que devem fazer você vibrar de alegria. Se está na pista, pode encontrar um crush que tem pinta de ser sua alma gêmea. Com o love, a harmonia e a felicidade vão reinar.



Escorpião

Pensando nas continhas que precisa pagar no fim do mês que se aproxima, bebê? Em vez de esquentar a cabeça, aproveite ao máximo as vibes estimulantes que a Lua Cheia vai mandar hoje porque você tem tudo para lucrar e faturar. Seu lado batalhador, dinâmico e destemido vai dar as cartas e as chances de ganhar dinheiro aumentam se pegar firme no trabalho e ousar mais em suas iniciativas. Só não pode e não deve sair gastando com diversão ou coisas supérfluas, pois os astros recomendam mais juízo e controle da grana no período da tarde. Na paixão, altos e baixos vão marcar presença nos contatinhos, mas boas surpresas podem rolar com colega. Se tem um mozão, aposte no bom humor e maneire no ciúme.



Sagitário

Sextar já é divino e melhor ainda se for com a companhia da Lua! Sim, a bonita segue ao seu lado e anuncia um período dos mais estimulantes para os sagitarianjos. Sua criatividade e capacidade de iniciativa estarão a toda no trabalho e os resultados vão aparecer, inclusive no bolso. Só não convém descuidar dos interesses domésticos e familiares ou pode ouvir muita reclamação em casa. Na paixão, não tem pra ninguém! Com seu charme, ousadia e carisma no modo turbo, você vai passar o rodo na pista e quem garante é Marte. O astro continua brilhando em seu paraíso e hoje despeja vibes superpositivas que devem carimbar seu passaporte para uma conquista gloriosa. No romance, um clima descontraído e prazeroso estará no comando.































