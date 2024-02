Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/02/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Você começa a semana com grandes sonhos e muito otimismo, Caprica, mas talvez seja preciso colocar os pés no chão e rever algumas metas que não são tão realistas assim. Ainda bem que a Lua entra no ponto mais alto do seu Horóscopo à tarde, despertando seu lado ambicioso e enviando good vibes para você brilhar na carreira! O astral é favorável para negociar um aumento, correr atrás de um bônus ou até procurar uma vaga nova que pague mais. Uma paquera que começou nas redes sociais tem boas chances de dar certo logo cedo. Você e o love podem conversar sobre o futuro, juntar as escovas de dente ou comprar algo que desejam há tempos.

Aquário

Nesta manhã, você vai precisar de bom–senso na hora de mexer com dinheiro, fechar um negócio, pechinchar um desconto, etc.. Sabendo disso, nada de sair por aí gastando sua grana como se não houvesse amanhã, combinado? Um astral mais descontraído à tarde estimula sua curiosidade e o desejo de aprender pode render bons frutos no trabalho. Será mais fácil interagir com os colegas e até trabalhar em grupo, desde que tenham as mesmas metas. Se tá sonhando com um romance, aposte no bom humor para encantar um crush. Há sinal de diversão e alto–astral no romance, o que ajuda a animar os momentos com a sua cara–metade.

Peixes

No trabalho, converse sobre o que está incomodando e acerte os ponteiros com os colegas, assim fica mais fácil superar uma rivalidade e ainda sobra energia para se concentrar no que realmente importa. Há sinal de mudanças à tarde e você pode descobrir possibilidades que ainda não tinha explorado. Preste atenção ao seu sexto sentido, que estará ainda mais forte, porque pode topar com uma oportunidade única de alavancar a sua vida profissional. O romance tem tudo para esquentar e as estrelas avisam que vai rolar uma química de milhões com a sua alma gêmea! A atração também terá papel importante na conquista. Lance proibido pode despertar seu interesse.

Áries

A semana já começa corrida e você vai ter que colocar as mãos na massa para dar conta de tudo o que deve cair no seu colo logo cedo, Áries. A saúde pede algumas providências da sua parte e você pode fazer ajustes na alimentação ou pensar em se movimentar mais. Ainda bem que o astral melhora à tarde, com a entrada da Lua em Libra, e será mais fácil unir forças com os colegas para finalizar as tarefas. Mas é a vida amorosa que conta com as melhores vibes! Se está na pista, os amigos podem ter um papel importante e apresentar novos contatinhos em potencial. Carinho e altas doses de cumplicidade ajudam a blindar o romance. Se joga!

Touro

Segundou, Touro, e será preciso canalizar toda a sua atenção para o trabalho primeiro, mesmo que a vontade de conversar com os amigos ou dar uma espiadinha nas redes sociais seja grande. A boa notícia é que a Lua se muda para Libra à tarde, e fica mais fácil manter o foco no que precisa ser feito. E, se depender das estrelas, o seu esforço tem tudo para ser reconhecido, o que pode dar aquele empurrãozinho que faltava na sua carreira. Aí eu vi vantagem! A paquera fica mais animada pela manhã, mas pode surgir rivalidade com alguém da turma. O romance pode ficar meio monótono, mas a boa notícia é que nada será capaz de abalar esse lance.

Gêmeos

Logo cedo, você pode dar início a uma reforma ou focar no trabalho que pode ser feito em casa mesmo. Mas saiba que o seu desempenho está sendo avaliado, então, não se distraia pelo caminho, Gêmeos. Ainda bem que a Lua brilha em seu paraíso astral à tarde e tudo fica mais leve, até mesmo o serviço! É um bom momento para agir em equipe, trocar informações e usar sua criatividade para dar um show. Planos para uma viagem, seja a lazer ou negócios, estão protegidos. A paquera finalmente vai desencantar e você tem tudo para brilhar em qualquer situação! O romance também conta com mais descontração, altas doses de carinho e muitas risadas.

Câncer

Você começa a semana com facilidade para se comunicar e apresentar boas ideias no trabalho, o que ajuda a movimentar seus contatos e correr atrás dos objetivos com mais leveza. Mas é preciso cuidado para não exagerar, especialmente para não prometer mais do que consegue entregar, já que seu otimismo está on, Câncer. Mas a Lua entra em Libra à tarde e ajuda você a colocar os pés no chão, cuidando das tarefas de forma mais responsável. Seu jeito mais descolado e falante será fundamental na paquera, mas adiante as mensagens porque o astral muda mais tarde. À noite, curtir o mozão em casa, descansando, vai ser tudo o que estava sonhando.

Leão

Nesta segunda, pode surgir a chance de assumir um trabalho extra se precisa dar uma reforçada na conta bancária. Ligue suas antenas e agarre qualquer oportunidade de aumentar suas reservas financeiras, mas não comemore antes da hora nem saia gastando antes da grana cair na sua conta porque pode ter imprevisto no caminho. Bote os pés no chão! À tarde, sua habilidade para se comunicar tem tudo para crescer e será um ótimo trunfo no serviço. Se o seu coração está vago, isso tem tudo para mudar rapidinho! Um crush recente ou um ficante pode ser promovido a namorado hoje. A descontração vai dar o tom nos momentos com o mozão.

Virgem

Segundou, Virgem, e você começa a semana com muito pique para encarar o trabalho e cuidar das suas obrigações. Mas a dica é apostar na paciência para lidar com críticas ou para mostrar suas opiniões sem melindrar alguém nem bater de frente com os colegas. A Lua entra em Libra depois do almoço e avisa que as finanças contam com as melhores vibes! E como dinheiro não dá em árvore, bora lá botar as mãos na massa para encher os bolsos, bebê. Charme e um ótimo papo ajudam a fisgar o crush, mas suas chances serão melhores na parte da manhã. O romance ganha estabilidade e você pode encontrar a segurança emocional que sempre quis.

Libra

Sua intuição segue afiada e você pode vislumbrar respostas inesperadas, seja no trabalho ou na área pessoal. Mas cuidado para não se sobrecarregar no trabalho, porque é a sua saúde que vai acabar pagando o pato. À tarde, a Lua entra em seu signo e você tem tudo para sentir a sua energia renovada, bebê! Pra ajudar, as estrelas também aumentam o seu charme e fica mais fácil se entender com os colegas ou convencer os clientes. Tudo indica que a paquera vai ficar mais divertida a partir de hoje e será difícil alguém ignorar o seu charme! Se já tem alguém em vista, é hora de se aproximar. Mostre seu lado romântico se quiser deixar o mozão aos seus pés.

Escorpião

Segundou, Escorpião, e você vai chegar mais longe se juntar forças com os colegas nesta manhã. Talvez não seja tão fácil se entender com o pessoal, mas você vai tirar isso de letra. A Lua passa a infernizar o seu astral à tarde, mas também reforça sua intuição e sua habilidade para descobrir o que os outros estão querendo esconder de você. Priorize as tarefas que podem ser feitas a sós, de preferência em casa, e a sua produtividade tem tudo para surpreender. A paquera pode render mais do que esperava logo cedo, mas depois as coisas mudam. Com o mozão, um programa mais sossegado e íntimo tem tudo para ser uma ótima escolha.

Sagitário

Segundou, bebê, e você terá disposição para correr atrás do que quer, mesmo que seja preciso mergulhar de cabeça no serviço e fazer um esforço extra. A boa notícia é que tudo indica que o seu foco será recompensado, mas a família também pode disputar a sua atenção pela manhã. Talvez tenha que equilibrar seu tempo entre os dois. Depois do almoço, a Lua entra em Libra e favorece os acordos, as tarefas em grupo e a interação com os colegas e pessoas próximas. Tudo indica que você e o par estarão mais sintonizados e um astral de camaradagem e descontração anima os momentos a dois. Uma amizade pode evoluir para algo mais se está buscando um amor.

