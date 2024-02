Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/02/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (28), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Cuide das suas obrigações e não deixe de lado as responsabilidades que te cabem. Mas o seu lado sociável, falante e animado também recebe energias maravilindas agora e você pode tirar proveito disso no trabalho. O contato com amigos e pessoas próximas fica animado e pode receber notícias de alguém que não encontrava há muito tempo. O romance tem tudo para ficar mais leve e uma conversa sincera com o love promete aquecer seu coração. Tá na pista? Então se prepare, pois vão pipocar notificações e pedidos de amizade agora.

Aquário

O desejo de sair da rotina e fazer uma viagem segue em alta, Aquário, mas se não está nos planos, o jeito é focar a atenção no trabalho. E trago boas novas, já que alguns astros poderosos enviam energias positivas para as finanças! Mas como dinheiro não cai do céu, o jeito é fazer a sua parte para transformar essa fase animadora em grana no seu bolso. O astral é perfeito para comprar algo que deseja há muito tempo se já vinha se programando pra isso. Se já encontrou sua alma gêmea, a Lua sinaliza altas doses de descontração e carinho nos momentos a dois. A paquera fica animada com alguém de outra cidade ou que conheceu em uma viagem.

Peixes

A Lua favorece mudanças e reviravoltas nesta quarta, Peixes, e você pode tirar proveito dessa vibe se agir com flexibilidade e mostrar que consegue se adaptar mesmo em cima da hora. E com uma concentração poderosa de estrelas no seu signo, vai sobrar energia para colocar seus projetos em prática e cuidar de qualquer assunto que desperte seu interesse. Aproveite para ouvir seu sexto sentido e decidir a direção que deseja tomar em alguns setores. Sua sensualidade segue à flor da pele e será fácil atrair quem deseja. Mas talvez o lance seja baseado só na química entre vocês e não dure muito. Seja você mesma no romance e vai deixar o mozão aos seus pés.

Áries

Apesar da Lua seguir firme no seu setor de relacionamentos, outros astros vão influenciar o seu pique nesta quarta, Áries. A vontade de diminuir o ritmo, relaxar e recuperar as energias pode crescer, e talvez você oscile entre um sentimento de solidão, de isolamento, e o desejo de ficar perto das pessoas queridas. No trabalho, siga sua intuição e reforce a tolerância para lidar com os outros numa boa. À noite, reserve um tempo para repensar algumas coisas e entrar em sintonia com o seu eu interior. Na paquera, você só vai embarcar se achar que o lance pode virar compromisso. A relação se torna mais sólida com o mozão, mas não se isole demais.

Touro

Nesta quarta, será preciso redobrar a atenção se quiser dar conta das suas responsabilidades. Talvez não seja a paz e tranquilidade que você estava sonhando, mas as estrelas estimulam a interação com colegas e pessoas próximas. Invista em um projeto que envolve a colaboração de terceiros, por mais que isso pareça ambicioso no momento. As amizades ganham um destaque especial e estarão ao seu lado para o que der e vier! Se tem compromisso, reforce o companheirismo e tente ceder em alguns pontos para melhorar a interação com o par. Paquera com alguém que conheceu através dos amigos tem mais chance de emplacar.

Gêmeos

O dia começa agitado e os astros estimulam sua ambição, Gêmeos. É um ótimo momento para focar na carreira, redobrar seu esforço e mostrar que tem responsabilidade para assumir novos desafios. E com a Lua ainda em seu paraíso astral, você vai contar com uma ajuda da sorte para ver o seu trabalho duro sendo reconhecido. E por falar em sorte, vale a pena fazer uma fezinha hoje. À noite, tudo deve correr com mais tranquilidade. Amor à primeira vista não está descartado, mas você também vai buscar segurança emocional antes de se comprometer. Invista nas demonstrações de carinho com quem ama e aproveite para falar sobre o futuro dessa relação.

Câncer

As estrelas vão trazer um novo ânimo para você correr atrás de novos projetos e até assumir alguns riscos, já que seu otimismo também cresce. Pode surgir um oportunidade de retomar os estudos, fazer uma viagem ou entrar em contato com alguém querido que está longe. A Lua destaca seu lado caseiro e será divertido revirar os álbuns de fotos, relembrar bons momentos com o pessoal de casa e até dar uma geral no seu lar. A dois, o ciúme pode crescer, mas nem isso vai atrapalhar o romance, que ganha uma dose extra de descontração e alegria. Já a paquera tem mais chance de emplacar se você estiver a fim de se aventurar um pouco mais.

Leão

Sua habilidade para conversar segue em alta e você pode aproveitar para trocar ideias com pessoas que nem conhece direito e até ampliar seus contatos profissionais. Mas também há sinal de surpresas e reviravoltas em alguns setores, embora o resultado tenha tudo para ser favorável aos seus interesses. Se estava pensando em fazer uma transformação radical em algum setor da sua vida, esse é o momento para colocar os seus planos em prática. Tá na pista? Um bom papo pode ser o melhor caminho pra fisgar o coração do crush. Você e o mozão estarão em sintonia, especialmente se conversarem bastante. A paixão também pega fogo na intimidade!

Virgem

Nesta quarta, os assuntos financeiros podem ocupar a maior parte da sua atenção. Aproveite a sua habilidade para lidar com dinheiro e coloque as contas em ordem, planeje os próximos gastos e até pesquise algumas oportunidades novas de dar uma incrementada nos seus ganhos. Os relacionamentos contam com energias poderosas hoje e há possibilidade de formar uma sociedade, parceria ou juntar forças com os colegas para atingir suas metas. Você pode dar sinais de possessividade no romance, mas a relação estará protegida pelas estrelas. A paquera pode trazer novidades interessantes se está ficando com alguém ou sonha com compromisso.

Libra

Hoje, o seu foco estará todo no trabalho e você pode conseguir avanços importantes na vida profissional. Talvez tenha que ralar dobrado, mas o resultado tem tudo para superar as suas expectativas! Aproveite para cuidar de assuntos pessoais ou que dependem da sua iniciativa. A Lua segue em seu signo e garante mais vitalidade e energia, mas você também precisa fazer a sua parte e cuidar melhor do seu corpo. É um bom momento para testar hábitos mais saudáveis, mesmo que as mudanças sejam pequenas. Já a vida amorosa fica mais interessante, seja na conquista ou ao lado do love. Seu charme estará em destaque e vai encantar todo mundo ao redor, Libra!

Escorpião

Se dependesse só da Lua, que segue em seu inferno astral, talvez fosse preciso diminuir um pouco o ritmo. Mas com tantos astros em seu paraíso astral, mandando as melhores vibes hoje, você pode se sentir revigorado, Escorpião! Aproveite essa energia toda para melhorar a convivência com as pessoas próximas, mostrar criatividade e jogo de cintura no trabalho e até fazer uma fezinha! Sua intuição segue forte e você pode descobrir algo importante. Tem compromisso? Nesse caso, os momentos a dois contam com uma sintonia e uma proteção pra lá de especiais. Se está só, isso vai mudar rapidinho porque será impossível esconder seu carisma!

Sagitário

Nesta quarta, as estrelas enviam energias poderosas para a vida familiar, Sagita, e o lar pode se tornar o seu porto seguro. Também vai sobrar bom–senso para cuidar das tarefas de rotina, mas quem trabalha em casa, com produtos ou serviços para o lar ou junto com alguém da família tem tudo para se destacar ainda mais. Seu coração generoso fica mais evidente e pode se sentir bem ao estender a mão para alguém que precisa, nem que seja só para oferecer um ombro amigo e alguns conselhos. Um astral leve e animado favorece a conquista. Se joga! Na vida amorosa, há sinal de diversão e sintonia, mas um programa caseiro tem tudo para cair como uma luva.

