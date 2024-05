Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/05/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia:

Capricórnio

Em contagem regressiva para o novo mês e os boletos não param de chegar, bebê? Esquenta, não, porque você tem tudo para ganhar dinheiro, quitar as continhas e até fazer uma boa reserva financeira, afinal, juízo é o que não falta para o seu signo. Logo pela manhã, a Lua fica em sintonia com o Sol e manda um baita apoio para os seus interesses, garantindo um período top para resolver coisas que envolvam grana, orçamento doméstico e despesas com a manutenção da casa. Sua performance também será de alta produtividade no trabalho e você deve conquistar mais segurança no emprego. O amor pode ficar um pouco de lado hoje, sobretudo as paqueras, mas não tem nenhuma treta prevista com o crush ou o love.

Aquário

Quer notícia boa para começar o dia com o astral lá em cima, meu cristalzinho? Hoje tem e quem envia é a Lua, que segue em seu signo e promete levantar sua bola, seu ânimo e seu carisma. Ela abre a manhã em sintonia com o Sol, deixa sua criatividade, seu bom humor e suas ideias inventivas tinindo, sinal de que glórias e vitórias vêm aí. Esses dons, somados a outros tantos, fará você se destacar ainda mais no trabalho e, de quebra, também terá a companhia da sorte em matéria de dinheiro. Tá bom ou quer mais? Não seja por isso! Seu poder de atração, graciosidade e simpatia estarão no modo arrasane na paixão: vai ter crush disputando sua atenção e seu coração na pista. Romance blindado e animado.

Peixes

Sua intuição vem do berço e hoje vale a pena confiar e ouvir os seus instintos, piscianjo! A Lua se movimenta no signo anterior ao seu e deixa seu sexto sentido no modo on, sinal de que você vai dar tacadas certeiras ao seguir suas impressões, pode resolver pepinos antigos e se relacionar melhor com quem convive, sobretudo os parentes. Se busca uma vaga de emprego, pode receber conselho ou ajuda direta de um familiar ou pessoa experiente que tem influência, mas mantenha tudo em segredo. Nos assuntos do coração, o cenário pode não estar tão animado para os contatinhos, mas alguém do passado pode entrar em contato e te balançar. Se tem um xodó, o céu promete cumplicidade e a intimidade será mais valorizada.

Áries

Na torcida para receber notícias boas, minha consagrada? Nem precisa fazer reza braba porque hoje as estrelas capricharam no cenário e prometem uma terça perfeita sem defeitos para você realizar seus planos e alcançar sucesso em tudo o que fizer. Além de contar com muita criatividade e inteligência, terá mil ideias em mente e versatilidade de sobra para colocar seus projetos e interesses em ação. Aproveite o período da manhã para agilizar seus contatos e aprenda tudo o que puder com quem trabalha e convive. Hoje você também deve ter surpresas deliciosas na paquera e alguém que já admira pode conquistar de vez seu coração. Há belas chances de dar um passo mais sério com o contatinho e o romance vai transbordar sintonia.

Touro

Com a Lua brilhando no ponto mais alto do seu Horóscopo, hoje não falta criatividade nem competência para você progredir profissionalmente e o momento é mesmo oportuno para perseguir e alcançar suas metas e seus propósitos. Logo cedinho, os astros trocam ótimas energias e iluminam os seus caminhos profissionais, incentivando a explorar seus talentos para melhorar de vida e subir na carreira. Sua intuição também estará de plantão, sinal de que será mais fácil farejar as boas oportunidades e aproveitálas a seu favor. Só procure agir com sutileza e evite comentar seus feitos, planos e ambições com os outros: a discrição será o segredo do seu sucesso. Na paixão, os contatinhos devem ficar mais movimentados, mas a conquista estará mais estimulada à noite.

Gêmeos

Novidade é sua praia e hoje seus horizontes vão se abrir! O anseio por mudança deve crescer e os astros garantem um dia redondinho para pensar fora da caixa, renovar projetos, ideais e também as esperanças. Você vai sentir que o universo conspira a seu favor e terá mais confiança para consolidar seus planos, seja na vida pessoal, material ou no trabalho Tire proveito dos seus dons criativos, troque ideias e experiências com amigos e pessoas com as quais partilha afinidades, assim vai chegar mais rápido aonde quer. Isso sem falar que a paixão tá bem servida e há belas chances de conhecer alguém que é seu número ao interagir com gente diferente: um novo amor pode brotar nessa vibe. O romance estará repleto de harmonia.

Câncer

A Lua aquariana flerta com o Sol e traz vibes transformadoras que podem impactar vários assuntos da sua vida, mas não perca tempo com cismas, caranguejinha! Embora possa ficar ressabiada e até insegura em algumas situações, tudo indica que você vai se dar bem. No trabalho, tende a produzir mais se contar com seu próprio esforço e não depender de ninguém. A ordem é se concentrar nos deveres e fazer as coisas com calma, sem pressa e atropelos. Você também pode resolver questões importantes ligadas a bens, impostos, taxas, seguro ou proventos, seus ou de parentes. No amor, sua sensualidade estará exuberante e o xodó ficará caidinho, mas talvez tenha que vencer a timidez para se aproximar do crush: confie em seu taco e em sua seducência.

Leão

Hoje seu dom para se relacionar, socializar e brilhar vai ficar na melhor forma e você pode esperar um dia de grande harmonia com as pessoas do seu convívio. Vai se dar bem com todo mundo e deve se destacar bastante no trabalho, especialmente no período da manhã, quando terá muita habilidade para liderar grupos, equipes, angariar apoio e cooperação. Isso sem falar que vai bombar na vida social, cativará os outros com seu papo gostoso e pode fazer amigos até na fila do supermercado. Se está free na pista, prepara porque os admiradores vão triplicar e as chances de começar um lance mais firme também. No romance, você e o seu amorzinho estarão ainda mais unidos e sintonizados nos mesmos interesses.

Virgem

Se depender de disposição para alcançar suas metas e ambições, hoje você está feita, minha consagrada! Sol e Lua deixam sua vitalidade e suas habilidades na melhor forma e seu ritmo deve ficar ainda mais ágil e versátil, sinal de que vai se destacar no serviço e saberá impressionar a chefia. Com o trabalho fluindo as mil maravilhas, as chances de engordar os ganhos tendem a aumentar nesta terça. Quem faz bicos, exerce atividade autônoma ou temporária também deve deslanchar e sair no lucro. Os assuntos do coração podem ficar em segundo plano na maior parte do período, mas paquerinha com colega pode surpreender. Já para quem tem um mozão, não faltam boas energias e um clima de cooperação vai reinar no romance.

Libra

Hoje os astros desenham no céu o cenário perfeito para o seu sucesso e você pode esperar uma terça gloriosa em todos os aspectos, meu cristalzinho! A Lua brilha no setor mais positivo do seu Horóscopo e troca energias maravilindas com o Sol logo nas primeiras horas da manha, blindando e protegendo o seu astral no amor, no trabalho e também na parte financeira. Ótimas novidades devem chegar para a sua conta bancária e com a sorte rolando solta para o seu lado, você pode ver a cor do dinheiro ainda na parte da manhã. Nos assuntos do coração, os prognósticos não poderiam ser mais animadores para o romance e a paquera e você tem tudo para encontrar alguém que é a capa do seu celular. Multiplica, Senhor

Escorpião

Nesta terça não vai faltar boa vontade para cuidar dos interesses domésticos e ralar no trabalho, ainda mais no período da manhã. O melhor é que você terá versatilidade e soluções criativas para dar conta das demandas todas e saberá conciliar horários para não deixar nada de escanteio. O dia deve fluir sem contratempos e também será indicado para marcar consulta médica ou tratar de assuntos que envolvam parentes e pessoas mais próximas. Se surgir algum imprevisto, nem vai esquentar a cabeça, já que o seu astral vai ficar de boas e você terá pique para resolver prontamente. No amor, saudade de um ex pode bater forte, mas avalie bem se vale a pena entrar em contato. Na relação a dois, o clima é de ajuda mútua e integração.

Sagitário

A Lua aquariana comanda o céu desta terça e deixa a sua energia mental e criatividade no modo turbo, Sagita! Essas qualidades vão favorecer suas conquistas profissionais e também podem trazer mais grana para a sua conta bancária. Com sua inteligência e capacidade de convencimento a mil, você pode multiplicar as chances de se dar bem em situações que exigem conversa, pechincha e negociação. Quem trabalha com telemarketing, compras, vendas, entregas, transportes e serviços por aplicativos pode sair no lucro. Nas relações pessoais e amorosas, o astral fica pra lá de protegido e o período será ideal para socializar. O convívio com o xodó vai transbordar sintonia e os contatinhos devem fervilhar: pode rolar o match perfeito para quem está em busca de romance.

