Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 29/05/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (15), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

A Lua passa o dia inteiro em sua Casa da Fortuna e até poderia incentivar seus ganhos materiais, o problema é que ela se desentende com vários planetas e traz vibes tensas que podem afetar seu bolso. Muita calma e juízo nessa hora para não torrar seu suado dinheirinho, pois as tentações de consumo não serão poucas na parte da manhã. É melhor não contar muito com a sorte e, pra complicar, os assuntos do coração também estão no pacote treteiro dos astros, portanto, evite criar muitas expectativas nos contatinhos. Em compensação, hoje você vai contar com o apoio dos parentes e das pessoas próximas para o que precisar. Já à noite, valerá reforçar o diálogo com o xodó e também os cuidados com a saúde.

Aquário

A Lua segue em sua companhia ao longo do dia e realça seus talentos criativos, favorecendo seu desempenho e prestígio no trabalho. A má notícia é que ela estrila com vários astros e traz vibes treteiras que podem azucrinar suas relações, afetar seu astral e a sua concentração. O conselho é ter mais paciência com parentes, pessoas próximas e não se deixar levar por preocupações. Probleminhas do passado podem voltar a incomodar e exigir solução, ainda bem que Marte vai jogar no seu time e garante que não vai faltar disposição nem boa lábia para vencer bagacinhas. No entanto, convém abrir o olhão à noite, quando há risco de exagerar nos gastos e também de se deparar com perrengues nos assuntos do coração.

Peixes

Olha, peixinha, hoje não dá para tapar o sol nem o astral com peneira e já aviso que zicas podem rolar. Inspirese na natureza compreensiva do seu signo e seja mais tolerante e paciente para não se estranhar com quem convive e trabalha. Imprevistos e chateações podem surgir e convém lapidar a comunicação pra não se meter em atritos, mas as finanças estarão protegidas e um dindim pode chegar pra aliviar os fardos. À noite, a Lua desembarca no seu signo e turbina seu charme e seducência, sinal de que você vai marcar presença por onde for e pode atrair muitos admiradores. Pena que ela se estranha com Júpiter e revela que tensões e tretas podem rolar com parentes, pessoas próximas e o love, então, pegue leve!

Áries

Hoje tem pegadinha entre os astros e a recomendação é avaliar bem o terreno para não escorregar em casca de banana nem cair em ciladas, bebê! Mercúrio e Urano alertam que convém dobrar a cautela ao lidar as finanças e esconder o cartão para não cair em tentação. Ainda bem que Marte segue em seu signo, reforça seu espírito batalhador e vai dar mais garra para vencer os desafios. Foque no que precisa ser feito e tenha muito juízo ao lidar com seus recursos financeiros. O céu volta a ficar tenso à noite e aborrecimentos podem rolar, inclusive nos assuntos do coração. Vá com calma nos contatinhos e não se deixe levar por conversinha mole porque há risco de se envolver com quem não te merece.

Touro

Eita,bebê, o astral fica meio tumultuado nesta quarta e convém ir devagar com andor para não se estressar. Bora lá melhorar seu humor, maneirar na teimosia e não esquentar tanto a cabeça se as coisas não saírem do jeito que deseja, principalmente no trabalho. Logo pela manhã, procure ter mais paciência e jogo de cintura para não se estranhar com colegas, colaboradores, clientes e muito menos com a chefia. Ainda bem que seu sexto sentido tá de plantão e ajudará você a perceber no ar tretas e bagacinhas, portanto, ouça os avisos da sua intuição. À noite, a Lua muda de cenário e promete movimentar suas amizades e contatinhos. Só não convém fazer exigências nem deixar o ciúme falar mais alto na vida amorosa.

Gêmeos

Hoje é melhor manter a rotina, baixar a bola e se preparar porque tensões vão rolar, geminilover! Urano e Mercúrio se estressam em seu inferno astral e se estranham com a Lua, sinal de que seu jeito tende a ficar mais cismado, imprevisível e aborrecimentos podem rolar na vida pessoal ou profissional. Convém controlar as reações, escolher melhor as palavras e agir com mais sutileza pra não arranjar desafetos, ainda mais pela manhã. Estudos e viagens também podem reservar contratempos e será preciso dobrar a paciência, ainda bem que os amigos estarão do seu lado e darão a maior força para você. À noite, volte a se ligar, fique longe de extravagâncias e evite se colocar em situações que envolvam disputas, inclusive nos assuntos do coração.

Câncer

Vai com força, foco e fé para encarar as demandas desta quarta e seja mais paciente pra começar o dia longe de tretas e preocupações. O céu fica conturbado por causa de vários aspectos astrais nervosinhos, sinal de que convém pisar em ovos e agir com mais tolerância para não atrair confusão, sobretudo nos contatos sociais. Outra recomendação é administrar seus interesses financeiros e suas economias com pulso firme, assim não corre o risco de ter perdas ou preju. A boa notícia é que Marte vai empoderar seu lado confiante e batalhador na vida profissional e você pode alcançar ótimas conquistas. A paquera e o romance serão alvos de altos e baixos e não convém esperar muito. Caia na real e evite ilusões, bebê!

Leão

Presta atenção nos recados astrais porque hoje o céu tá cheio de aspectos e alguns podem deixar o dia bem nervosinho, viu bebê? Logo pela manhã, a recomendação é ficar de antena ligada pra não se estressar com os interesses de trabalho nem prejudicar seu bemestar. Atividades em parcerias, acordos e coisas dependem de consenso podem esbarrar em dificuldades, portanto, melhore o diálogo e busque conciliação. Quem tem uma relação amorosa estável também precisará agir com mais tolerância e jeitinho para não tretar com o xodó. Agora, se você está na solteirice, pode ter boas surpresas na paquera e alguém de outro lugar pode encantar seu coração. Só não convém misturar amizades com paixão porque não vai dar liga, ainda mais à noite.

Virgem

Vai suave na nave e pense bem antes de realizar mudanças em sua rotina porque hoje você pode se deparar com tensões e reviravoltas. Seu signo gosta de estabilidade e constância, mas o dia já começa agitado, imprevistos podem surgir e as demandas não serão poucas no trabalho. O conselho é ir com calma e fazer uma coisa de cada vez para não se enrolar nem perder tempo com assuntos infrutíferos. Por outro lado, pode ter boas notícias sobre negociação ou receber um valor de um serviço que já concluiu. No amor, o dia deve ser tranquilo, mas convém ficar com o pé atrás e pegar mais leve à noite, quando há risco de tretas no romance e chateações na pista. As expectativas podem bater de frente com a realidade.

Libra

A Lua passa o dia em seu paraíso e se ficasse só nisso seria ótimo, bebê! Pena que ela se estranha com vários astros e alerta que instabilidades podem marcar presença nesta quarta, especialmente no período da manhã. O conselho é não criar muitas expectativas porque imprevistos podem melar seus planos e será preciso manter o olhão aberto com o dinheiro. É que há risco de se envolver em situações ou negociações enroladas, gastar sem pensar e depois levar surra dos boletos. Ainda bem que o cenário fica redondinho no amor e Marte garante que alegrias estão previstas com o crush ou o xodó. Já à noite, o clima volta a oscilar e pode afetar sua saúde: evite excessos, não saia da rotina e cuidese melhor.

Escorpião

Sua energia física e mental estará tinindo já nas primeiras horas do dia e tudo indica que o período será muito produtivo no serviço. Mas convém ser firme para se concentrar no que precisa fazer porque problemas pessoais podem desviar seu foco e atrapalhar seus interesses. Desentendimentos não estão descartados em suas relações e não vai ser fácil entrar em sintonia com certos parentes. Meça as palavras e não se irrite com diferenças e contrariedades, pois até o romance pode ser palco de atritos. Se agir com calma e paciência, logo as tensões se dissipam e você vai se entrosar melhor com seus queridos. Mas fique esperta à noite, consagrada, pois o astral da paixão estará instável outra vez.

Sagitário

Trago um alerta real e oficial, minha consagrada! A Lua arranja encrenca com vários planetas e pode bagunçar o astral, principalmente no ambiente de trabalho. Procure agir com mais jogo de cintura no serviço e se sentir vontade de falar umas verdades, respire fundo e conte até cem. Hoje a recomendação é controlar a sinceridade pra não virar sincericídio e não se estressar à toa ou até a saúde pode pagar o pato. Ainda bem que Marte vai salvar o dia e promete vibes espetaculares nos assuntos do coração. Surpresas deliciosas podem rolar nas paqueras e seu carisma vai atrair novos admiradores. Porém, as relações familiares e o romance podem ser alvos de tretas à noite, então, vai com calma na alma e meça as palavras.

