Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 29/08/2024

Capricórnio

Logo cedo, trabalhos em equipe ou em parceria contam com as melhores vibes, Caprica. Tudo o que for feito em sociedade tem mais chance de ter sucesso e esse pode ser o momento que esperava para conversar sobre uma parceria de trabalho. E com Vênus abençoando as suas ambições e projetos profissionais, há chance de engordar o bolso e encontrar negócios lucrativos. Você tem tudo pra bombar nas redes sociais e ganhar seguidores, o que também pode dar aquela animada na conquista. Um lance iniciado agora pode virar compromisso sério num instante. O romance também sai ganhando e o astral é perfeito para ter uma conversa sincera com quem ama.



Aquário

O serviço deve render agora e cuidar das tarefas de rotina vai exigir um esforço extra se quiser dar conta das suas obrigações, já que deve chover trabalho pela frente. Mas as estrelas garantem que, embora tenha que redobrar o empenho, isso deve se refletir de maneira pra lá de positiva nas finanças. Aí eu vi vantagem! À tarde, Vênus destaca seu lado curioso, favorece os estudos e também protege viagem ou contato com pessoas de fora. Essa vibe positiva tem tudo para animar as paqueras e seu jeito descontraído vai fazer o maior sucesso com os contatinhos. O romance conta com mais animação e podem até fazer os preparativos para uma escapada romântica.



Peixes

A Lua segue em seu paraíso astral, Peixes, sinal de que você pode contar a sorte logo cedo. Se quiser fazer uma fezinha ou entrar em um sorteio, vá em frente! O trabalho tem tudo para correr sem problemas e, com Vênus de mudança para Libra à tarde, vai sobrar energia para fazer algumas mudanças profundas e até encontrar um novo emprego. Siga sua intuição, que fica mais aguçada, e agarre as oportunidades que cruzarem o seu caminho sem pensar duas vezes! O romance segue protegido: além de muito mimo e demonstrações de carinho, a paixão também promete esquentar as coisas com quem ama. Use e abuse do seu charme para arrasar na conquista!



Áries

Se depender das estrelas, os assuntos familiares podem concentrar a maior parte da sua atenção. Tente equilibrar o serviço com as tarefas e obrigações em casa, especialmente se você trabalha com a família ou pode fazer as tarefas de casa mesmo. A praticidade e o realismo para lidar com o que vier pela frente serão o seu trunfo para encher o bolso, mas também vale aproveitar as boas oportunidades de parceria que devem surgir à tarde. Se está só, Vênus envia energias maravilhosas para afastar a solidão e iniciar um novo romance. Dedicação e ciúme sob controle serão a chave pra manter o clima maravilindo com o mozão, e os astros ajudam a reforçar os laços agora.



Touro

Sua habilidade de comunicação segue a mil nesta quinta, o que pode ajudar na hora de finalizar qualquer tarefa pendente no trabalho. Mas, à tarde, a entrada de Vênus em Libra também coloca assuntos profissionais em destaque e avisa que não deve faltar serviço pela frente, então, é melhor focar no que é importante e aproveitar essa vibe positiva pra colher o reconhecimento pela sua dedicação, Touro. Um lance passageiro pode animar seu coração se está só e há chance até de se envolver com um amigo. A vida amorosa se torna mais agitada e vocês dois podem dar um chega pra lá na rotina. Aproveite para conversar mais e resolver qualquer atrito numa boa.



Gêmeos

Você começa esta quinta dando um show na hora de lidar com dinheiro e pode encontrar novas oportunidades lucrativas se seguir seus instintos, Gêmeos. Mas, embora sua habilidade com grana siga em alta, é a entrada de Vênus em seu paraíso astral à tarde que tem tudo para dar aquele brilho novo nos seus projetos. Se souber focar no que é importante, dá pra transformar a criatividade e a facilidade para lidar com as pessoas em grandes trunfos na vida profissional. A possessividade segue em alta no romance, mas seu charme tem tudo para deixar os momentos a dois pra lá de especiais. A paquera pode surpreender e será difícil encontrar quem resista ao seu jeito encantador.



Câncer

Quintou, Câncer, e você conta com ânimo renovado para encarar qualquer parada logo cedo, o que pode fazer a diferença no trabalho. À tarde, Vênus destaca assuntos familiares ou ligados ao lar, e isso pode ser positivo na vida profissional se está procurando um novo emprego: peça uma ajuda à família! Mudanças no lar contam com as melhores energias e pode até começar uma reforma ou fazer mudanças importantes mais tarde. A paquera promete fortes emoções e há chance de se encantar com alguém que mora longe. Tudo vai correr às mil maravilhas com o mozão e pode ter chuva de carinho e mimos no romance, mas vale diminuir um pouco o ciúme.



Leão

Com a lua ainda infernizando o seu astral, você vai sonhar com paz e sossego hoje, Leão. Agir nos bastidores pode ser uma boa pedida para dar conta de tudo o que precisa fazer pela manhã, além de ajudar a manter os invejosos de plantão bem longe do seu caminho. Mas Vênus entra em cena à tarde e promete animar seu lado comunicativo, favorecendo novos contatos e melhorando a interação com colegas e clientes. Se está sonhando com um novo amor, trago boas novas! Seu charme está on e você tem tudo pra fazer sucesso na conquista, meu cristalzinho. Já o romance conta com um novo ânimo e o astral fica mais leve, favorecendo conversas e passeios com o par.



Virgem

Logo cedo, sua habilidade pra interagir com os colegas será um grande trunfo para finalizar tarefas que dependem da colaboração de terceiros. Depois, Vênus destaca sua habilidade para lidar com dinheiro. Pena que essa grana não cai do céu, então bora lá pegar firme nas tarefas porque o seu esforço pode se transformar em grana no bolso! Ouvir outros pontos de vista pode ser muito inspirador e as amizades contam com a proteção das estrelas. A paquera reserva surpresas e um flerte com alguém da turma pode evoluir para um lance sério. Sair da rotina com o mozão ajuda a animar o relacionamento. Os laços entre vocês dois podem se fortalecer ainda mais agora.



Libra

Sua disposição pra cuidar de tudo o que aparecer pela frente no serviço segue em alta e você pode se sair muito bem ao montar projetos mais ambiciosos para o futuro. Que tal repensar algumas coisas para a carreira e focar no que realmente importa? Você também vai se importar mais com o que os outros pensam a seu respeito, por isso, faça a sua parte para causar uma boa impressão na chefia. Vênus se muda para o seu signo à tarde e promete ressaltar seu charme, o que pode fazer uma enorme diferença na hora de se aproximar de alguém interessante. O romance também conta com a proteção dos astros e você tem tudo para se sentir nas nuvens com o par.



Escorpião

Você começa esta quinta com disposição para sair por aí, dar uma volta ou viajar. No trabalho, os astros garantem as melhores vibes para os momentos de lazer e você pode cuidar de projetos que envolvem a colaboração de outras pessoas. Vênus vai destacar sua intuição, que já é impressionante, e você pode descobrir segredos antigos, inclusive sobre alguém da família. Se está na pista, pode encontrar muitas chances de se divertir por aí. Não se surpreenda se cair de amores por alguém que mora longe. Pode até viver uma paixão à distância! O romance segue protegido pelos astros, mas talvez pinte a vontade de curtir um programa mais caseiro. Siga o seu coração!



Sagitário

Esta quinta promete algumas mudanças e surpresas logo cedo, mas tudo deve correr da melhor maneira para os seus interesses no final das contas. Agarre as oportunidades que surgirem pelo caminho no trabalho! Mudanças em casa contam com a proteção das estrelas e se está pensando em fazer uma reforma ou dar aquela geral nas coisas que não usa mais, vá em frente sem pensar duas vezes. Vênus entra em Libra à tarde e envia vibes poderosas para as suas amizades. A atração física deve ter papel importante na conquista e uma amizade pode virar algo mais agora. Vai ser divertido incendiar os momentos de intimidade se já encontrou o amor da sua vida.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também