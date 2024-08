Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/08/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de fim de semana.

Capricórnio

Vitalidade, dinamismo e atitude serão seus trunfos e você tem tudo para se destacar, minha consagrada! Há tendência de sextar esbanjando gás no trabalho e não vai esperar o arroz secar para tomar iniciativas, ao contrário, deve agilizar os deveres e as responsabilidades antes de pedidos e ordens da gerência. Hoje a saúde também estará blindada e protegida graças às vibes de Marte e Júpiter e sua disposição vai ficar invejável: aproveite para malhar, queimar calorias e entrar em forma. Na paixão, surpresinhas gostosas estão previstas e alguém que tem ligação com a sua vida profissional pode se encantar contigo. Se está em um relacionamento firme, o período será ideal para traçar e realizar metas e planos com o xodózinho.

Aquário

Quem tirou a sorte grande hoje e vai sextar com as melhores vibes? Se pensa que é você, pensou certinho, meu cristalzinho! Júpiter e Marte brilham no setor mais positivo do seu Horóscopo e trocam likes com a Lua, anunciando um período perfeito sem defeitos para prosperar no trabalho e, de quebra, encher o bolso. Se gosta de arriscar palpites em jogos e sorteios, não deixe pra depois e corre logo registrar sua aposta. Nos assuntos do coração, os astros vão deixar seu charme irresistível na pista e a conquista será seu prêmio! Se ainda não escolheu o crush, pode rever ou conhecer alguém especial em atividades e eventos que não costuma frequentar. Na união, a sintonia será de corpo, mente e alma com o love.

Peixes

Sextou bem sextado para os piscianjos e as piscianjas, que hoje terão plenas condições de prosperar, agilizando e otimizando uma porção de interesses, especialmente no lado financeiro e familiar. Os astros vão despejar vibes superpositivas e revelam que o momento é propício para resolver assuntos pendentes e que tenham vínculo com pensão, aposentadoria ou outra fonte de recursos, sua ou de parentes. Um dinheiro que aguarda há tempos também pode chegar e ajudar a bancar um antigo ideal de consumo. Agora, é na vida afetiva e sexual que as energias mais vibrantes devem marcar presença e a relação a dois vai transbordar sedução no ninho de amor. Se está na solteirice, o clima pode ficar quente pegando fogo com alguém que você conhece. Ulalá!

Áries

Arianjos e arianjas podem levantar as mãos para o alto e agradecer! Se depender do céu, a sexta tem tudo para ser pra lá de especial e o astral estará blindado nos contatos e nas relações em geral. Hoje você vai esbanjar otimismo, boa lábia e conseguirá agilizar uma porção de assuntos, já que a sua energia física e mental vai ficar nas alturas. Pode consolidar parcerias e alianças proveitosas e deve se dar muito bem com quem tem interesses e objetivos parecidos com os seus. Nos assuntos do coração, seu carisma estará no modo arrasane e vai chover paquera na pista: preparese para fazer o maior sucesso! Declarações e juras de amor podem rolar e as emoções serão intensas com o crush ou o xodozinho.

Touro

Hoje os astros mandam recados espertos para as suas finanças e incrementar os ganhos deve ser a prioridade absoluta. Júpiter e Marte seguem brilhando na sua Casa do Dinheiro e se associam com a Lua, dando carta branca para você transformar sua força de trabalho em grana extra na conta bancária. Chegou o momento de investir alto em seus dons e explorar a famosa habilidade taurina para administrar bem as posses e os interesses materiais. Seus esforços serão recompensados no serviço e ainda pode sobrar disposição para malhar na academia. Se a meta é ficar com o corpinho enxuto e impressionar alguém especial na pista, vai com tudo! Na vida a dois, o clima estará mais prestativo e um vai estender a mão para o outro.

Gêmeos

Cruzando os dedos para receber good news, docinho? Então pode comemorar porque as estrelas revelam que você vai sextar com “s” de sorte e sucesso! Marte e Júpiter seguem brilhando no seu signo e trocam likes com a Lua, deixando seu charme, seducência e criatividade no topo. Com tanta energia boa a seu favor, você vai se destacar em tudo o que fizer e também deve atrair paquera como um ímã, tanto que o coração pode ficar dividido entre vários contatinhos. Passeios, rolês e baladinhas devem reservar surpresas deliciosas e hoje a diversão tá garantida. À noite, o Sol coloca a cereja no bolo e promete uma conquista gloriosa na pista. No romance, o período será descontraído e repleto de sintonia com o seu amorzinho.

Câncer

Em qualquer tempo, família é assunto sagrado para o seu signo e hoje as estrelas só vão reforçar o carinho e a consideração que você tem pelos parentes. A Lua libriana vai elevar o clima de entrosamento e afeto com a turma de casa, garantindo um período perfeito para conviver mais de perto com seus queridos. Talvez tenha que cuidar de uns abacaxis envolvendo assuntos delicados e sigilosos, mas não vai faltar apoio do seu pessoal e tudo será resolvido. De quebra, ótimas notícias devem chegar ao anoitecer e favorecer tanto o seu bolso quanto o seu coração. Há chance de receber um Pix ou então se reaproximar de alguém que mexe com os seus sentidos. Na união, vai sentir firmeza com o love.

Leão

Sextou bem sextado para o seu lado, leãozinho, e hoje você terá charme, simpatia e boa lábia para dar e vender! Seu jeito estará ainda mais solto, falante e descontraído do que já é, sinal de que você vai ficar no centro das atenções e atrairá contatinhos e amizades como abelha no mel. Além de encantar as pessoas do seu convívio, também pode conhecer muita gente interessante nas redes sociais e tem tudo para arrasar em encontros virtuais ou presenciais. No trabalho, saberá convencer clientes, motivar os colegas e deve ganhar elogios da chefia. À noite, o Sol fará seu carisma brilhar intensamente na pista e vai dar match logo de cara. O período promete ser sensacional com o crush ou o love.

Virgem

No que depender dos astros, você vai sextar com excelentes perspectivas na carreira e pode encher o bolso, minha consagrada! Júpiter e Marte seguem ativos no topo do seu Horóscopo e vão mandar poderosas energias para você consolidar suas mais altas ambições. Os caminhos se abrem para o seu sucesso e a hora de tirar proveito dos seus talentos e das suas ideias lucrativas é agora. Se toca algum negócio ou se vira nos trinta pegando bicos, há boas chances de faturar além do esperado com o que sabe e gosta de fazer. Nos assuntos do coração, o desejo de se aninhar nos braços de alguém deve aumentar, mas você vai querer um lance firme. Noite ideal para curtir romance e trocar confidências com o love.

Libra

Quem vai sextar com as melhores promessas? Se pensou que é você, acertou em cheio, librianjo! Hoje o céu tá forrado de energia boa e a Lua, que segue ao seu lado, só vai intensificar esse astral, anunciando novidades e gratas surpresas. Em sintonia com Júpiter e Marte, ela garante que novas portas e novos caminhos vão se abrir, seja no lado pessoal, financeiro ou profissional. Proposta de emprego em outro lugar não está descartada e você deve mandar muito bem em tudo o que fizer. Também vai curtir alegrias com quem partilha afinidades e terá fortes emoções na paixão. O coração pode disparar por alguém diferente e um namoro de futuro pode começar. Com seu amorzinho, os sonhos e as esperanças vão se renovar.

Escorpião

A Lua continua infernizando seu signo, mas garanto que não há razão para se preocupar porque hoje ela mais vai ajudar do que atrapalhar, escorpiãozinho! Além de formar aspectos excelentes com Marte e Júpiter, a Lua vai aguçar os seus instintos e deixará a sua famosa percepção ainda mais poderosa do que já é, dando todo incentivo para você agilizar seus interesses, principalmente os que envolvem dinheiro. Boas negociações podem ser firmadas e há chance de levar vantagem, só não comente suas vitórias por aí, assim mantém o olho gordo e a inveja bem longe. Nos contatinhos e paqueras, o astral se inibe e a timidez pode atrapalhar, mas não será capaz de ofuscar seu jeito sensual e seducente, que deve exercer forte atração e pode inspirar paixões.

Sagitário

O fds tá chegando e vem com good news para os sagitariamores que adoram agito e ferveção. A Lua sorri para Júpiter e Marte, deixando sua simpatia e seu carisma no modo turbo, sinal de que você vai se dar bem com todo mundo e fará sucesso em qualquer lugar. Rolês, passeios e programas com amigos serão os pontos altos, portanto, há belas chances de atrair admiradores, multiplicar os contatinhos e também encontrar um novo love. O período será perfeito para embarcar em um lance mais sério, mas se você já tem um romance, vai se sentir ainda mais feliz com o xodó. Ao longo do dia, o trabalho contará com excelentes estímulos e acordos podem abrir espaço para realizar objetivos importantes – vai com fé!

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também