Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

A Lua estimula seu lado curioso nesta segunda, e você pode aproveitar as oportunidades de aprendizado que devem surgir em seu caminho hoje. Mas sua atenção pode ficar um pouco dispersa à tarde, por isso, use a disciplina do seu signo para manter o foco nas tarefas e não prometa mais do que consegue entregar, tá? Planos para uma viagem talvez precisem de ajustes de última hora. Vênus envia as melhores energias para você correr atrás dos seus sonhos, além de dar uma animada e tanto nas suas amizades. Aliás, os amigos podem dar uma mãozinha inclusive na paquera. Você tem tudo para curtir o romance com leveza e bom humor.

Aquário

Hoje, o dia promete mudanças e novidades pelo caminho! Talvez tenha que ser um pouco mais flexível, mas há boas chances de identificar oportunidades incríveis pelo caminho. No trabalho, vale usar sua astúcia e prestar atenção ao seu sexto sentido, especialmente ao fechar um negócio ou lidar com impostos, herança e burocracia. E com Vênus destacando seu lado mais ambicioso, é um ótimo momento para fazer planos a longo prazo na carreira. Pode pintar tensão em uma amizade, mas não tome decisões precipitadas. Você pode encantar geral se tirar proveito da sua seducência, Aquário! A paixão estará pegando fogo e o mozão que lute pra acompanhar seu pique.

Peixes

Os relacionamentos podem ocupar boa parte da sua atenção nesta segunda, Peixes, e você vai mostrar seu lado sociável tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Aproveite para direcionar essa energia toda para algo produtivo, seja investindo em uma sociedade ou se dedicando mais a um projeto em equipe no serviço. Talvez não seja tão fácil lidar com todo mundo à tarde, mas você vai fechar o dia com saldo positivo! O romance estará no centro das suas atenções e os momentos a dois têm tudo para serem perfeitos. Só pegue leve com as críticas. Vênus promete novidades, inclusive com um crush de fora ou que conheceu nas redes sociais.

Áries

A semana começa com muito trabalho duro pela frente! Manter o foco nas tarefas pode trazer o reconhecimento que merece na sua área. As coisas correm com mais tranquilidade até nas finanças e há chance de engordar o bolso. A saúde precisa de uma atenção extra mais tarde, especialmente com exageros de qualquer tipo. Vênus está de mudança para Escorpião nesta tarde e pode dar uma agitada na sua vida financeira. Sua intuição fica mais afiada e pode descobrir segredos. A paixão vai rolar solta e será difícil alguém resistir ao seu magnetismo, Áries. Com o mozão, tente driblar a rotina e apimentar as coisas na intimidade.

Touro



A sorte estará ao seu lado e é um ótimo dia pra fazer uma fezinha, comprar uma rifa, entrar em um sorteio, etc.. No trabalho, tudo indica que vai brilhar em tarefas que exigem criatividade, contato com pessoas, novas ideias ou viagens. E com Vênus em Escorpião a partir de agora, os relacionamentos também contam com as boas vibes do planeta do amor! Ainda assim, é melhor não dar sopa para o azar porque há sinal de brigas com o mozão também. A conquista pode surpreender e vão chover contatinhos no seu caminho.

Gêmeos

A semana talvez não comece tão divertida quanto você gostaria, mas os assuntos domésticos e familiares contam com ótimas energias. Se você trabalha em casa ou em um negócio familiar, seja em home office ou de outra maneira, o serviço tem tudo para render. Vênus avisa que será preciso esforço e foco se quiser dar conta das tarefas de rotina no serviço a partir de agora, mas há boas chances de encher o bolso também. Cuidados com a saúde vão se refletir no visual e garantir elogios. Se tem compromisso, controle o ciúme e tente curtir seu canto e relaxar com a sua carametade. A conquista anda meio devagar e um ex pode querer atrapalhar os seus planos.

Câncer

Nesta segunda, você vai dar um show em tudo o que envolva comunicação, Câncer! Aposte na sua habilidade para escolher bem as palavras e convencer os outros no trabalho. Aproveite também para ampliar os contatos, conhecer gente bem colocada, enviar e-mails, corrigir um mal-entendido ou melhorar a interação com os outros. À tarde, porém, pode pintar tretas no serviço ou com colega próximo: todo cuidado é pouco, tá? Pode esperar novidades e muita diversão na paquera, mas as melhores vibes vêm de Vênus, que desembarca em seu paraíso astral hoje. O diálogo com o mozão também melhora e o romance tem tudo para derreter seu coração.

Leão

Você começa a segunda com foco total em tudo o que envolva dinheiro e pode aproveitar essas energias astrais para colocar as coisas em ordem nas finanças. Mantenha os pés no chão e aproveite para negociar um aumento ou buscar uma vaga que pague melhor. De um jeito ou de outro, você vai sair lucrando no final, mas não é pra sair por aí gastando como se tivesse ganhado na mega, tá? Vênus envia ótimas energias para a sua casa e a convivência com a família. Melhor pegar leve com a possessividade tanto na paquera quanto em uma relação mais estável. Se você exagerar na dose, pode se dar mal. A relação com o par pode se estabilizar a partir de agora.

Virgem

Com a Lua brilhando em seu signo a partir dessa madrugada, você começa a semana com as energias renovadas e muita disposição para correr atrás dos seus interesses. Mas talvez seja preciso um pouco mais de jogo de cintura da sua parte para manter a paz em casa à tarde. Sua habilidade para se comunicar ganha um reforço e tanto com a entrada da Vênus em Escorpião hoje. Aproveite para expandir seu círculo social, conhecer gente nova e mostrar todo o seu charme! Se está a fim de alguém, um bom papo pode ser a chave para ganhar o crush. Com o mozão, seu jeito autêntico e comunicativo tem tudo para fazer sucesso e animar os momentos a dois.

Libra

Segundou, Libra, e você começa a semana sonhando com paz e sossego. Se ainda não ganhou na loteria, o jeito é cuidar de algumas tarefas no seu ritmo para não se sobrecarregar. Preste atenção ao seu sexto sentido para não deixar nada ao acaso e confira os detalhes, especialmente à tarde. A boa notícia é que Vênus envia energias maravilindas para as suas finanças a partir de agora, e pode ter boas novas nessa área. Um clima de mistério apimenta a paquera, mas escolha as palavras com cuidado para não azedar as coisas. Com o mozão, o astral é favorável para curtir um programa mais sossegado e fugir de assuntos delicados. Não é hora de polemizar.

Escorpião

Nesta segunda, exercite o seu lado solidário e dê uma mãozinha se alguém estiver precisando. A comunicação e o trabalho em equipe também contam com good vibes. Mas misturar dinheiro e amizade pode trazer mais dor de cabeça do que imagina, Escorpião! A melhor notícia é que Vênus entra em seu signo hoje e traz mais equilíbrio na hora de tomar decisões importantes, além de potencializar o seu charme. O desejo de reunir os amigos e matar a saudade tem tudo pra crescer e, de quebra, o pessoal pode bancar o cupido se está só. A sintonia no romance também melhora, especialmente se você mostrar um lado mais suave e romântico quando estiver com o par.

Sagitário

Você começa a semana com muitos sonhos e projetos ambiciosos, vai ser preciso fazer a sua parte para deixar as coisas em ordem, mas é possível botar o serviço em dia e ainda fazer alguns ajustes nos seus planos. Com boa parte da sua atenção focada em dar aquele up na vida profissional, pode surgir um ou outro atrito à tarde. Só evite arrumar encrenca por causa de detalhes. Você estará mais exigente na vida amorosa, ainda mais com Vênus infernizando seu signo a partir de agora. Mas é um bom momento para rever algumas atitudes, dar uma nova chance a um amor antigo… Só ligue as antenas porque a tentação de um romance proibido também aumenta.

