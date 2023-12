Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Que tal programar o sextou e já saber o que pode acontecer ao decorrer do dia? Amizades romance e família, o horóscopo promete guiar os signos hoje. Confira:



Capricórnio

Nesta sexta, Mercúrio e Júpiter enviam energias maravilhosas para você se divertir, curtir e amar muito! Mas também é preciso focar no trabalho, então, tente unir o útil ao agradável enquanto corre atrás dos seus objetivos, Caprica. Vale focar no que é importante primeiro, assim você tem certeza de fechar a semana sem grandes pendências, tá? À noite, não perca tempo implicando com os outros e deixe as críticas de lado para curtir tudo de bom que aparecer pela frente. A paquera sai ganhando com seu jeito mais descontraído e o seu charme estará imbatível. A sintonia com o mozão fica perfeita se apostar no romantismo e fugir de cobranças.



Aquário

Seu jeito curioso fica mais evidente nesta sexta, e os estudos é que saem ganhando. No trabalho, aposte no espírito de equipe para unir todo mundo e dar conta das tarefas que envolvem a colaboração de outras pessoas. Sua intuição também se destaca e reservar um tempinho para curtir o seu canto, meditar ou resolver questões antigas pode trazer a paz interior que anda buscando. Planos para uma viagem no final de semana podem tomar forma agora, mas há risco de imprevistos à noite. No romance, não deixe que a distância (física ou emocional) vire um problema. A paquera tem mais chance de engrenar logo cedo e vale antecipar o contato se quiser se dar bem.



Peixes

A sexta promete mudanças e reviravoltas tanto no trabalho quanto na vida pessoal. A boa notícia é que as coisas correm melhor do que você imagina e um desafio pode se transformar em vitória no final das contas, ainda mais se seguir sua intuição na hora de tomar decisões importantes. As amizades contam com as melhores energias e um programa com o pessoal tem tudo para levantar o astral. Mas nem tudo é perfeito e o astral pode pesar à noite, com risco de perder a paciência com os amigos ou com o mozão. Ainda bem que uma boa conversa pode ajudar a fazer as pazes. Você tem tudo para se destacar na paquera se sensualizar geral.

Áries

Sextou, Áries, e você conta com as energias maravilindas de Mercúrio e Júpiter para correr atrás dos seus sonhos! Vai sobrar disposição para dar aquele up na carreira e, de quebra, melhorar a situação financeira também. Eu ouvi um amém? No trabalho, lidar com as pessoas e cooperar em busca de objetivos comuns são atitudes que potencializam os seus resultados, por isso, deixe o isolamento de lado e atue em tarefas em equipe. À noite, porém, o astral muda e vai ser necessário um cuidado extra para não perder a paciência com os outros, especialmente se quiser manter a vibe paz e amor com o mozão. Pra se dar bem na conquista, tente diminuir um pouco as expectativas.



Touro

A semana está acabando, e você vai sonhar com viagens e com os momentos de lazer logo cedo! Errado não tá, mas não deixe o trabalho de lado. Os assuntos profissionais pedem muita dedicação e você talvez tenha que redobrar os esforços para dar conta de tudo. Manter o foco nas tarefas talvez não seja tão fácil, mas faça um esforço. A saúde pode precisar de um pouco mais de cuidados e qualquer tipo de exagero terá consequências, inclusive na hora de se divertir! Talvez o romance caia na rotina, mas tente lidar com isso com maturidade, sem arrumar confusão. Já a paquera tem mais chances de engrenar com alguém de fora: nem a distância não será um problema!

Gêmeos

Mudanças e surpresas podem movimentar os seus planos. Talvez você precise de jogo de cintura para se adaptar a um ou outro imprevisto, mas se seguir sua intuição, vai fechar a semana com o saldo pra lá de positivo! E como a Lua segue firme e forte em seu paraíso astral, você pode explorar seu lado criativo e carismático para ir atrás do que deseja, inclusive no trabalho. Vale até fazer uma fezinha, já que a sorte estará ao seu lado. À noite, o astral muda e pode pintar uma briga com o mozão se não tiver cuidado. Já a paquera tem mais chance de engatar ao longo do dia, por isso, não deixe pra mandar mensagem no último minuto.



Câncer

Os relacionamentos contam com as melhores vibes nesta sexta e você pode tirar vantagem disso para adiantar tarefas em equipe. No trabalho, aproveite para se concentrar em alguns assuntos práticos e rotineiros. Se trabalha em casa, com a família ou com serviços para o lar, tem boas chances de se destacar nesta sexta, Câncer. As amizades contam com boas energias e pode ser divertido reunir a galera e colocar o papo em dia, mesmo que seja apenas nas redes sociais. À noite, o ciúme tende a crescer e há risco de brigas com o mozão. Se está na pista, um encontro com os amigos pode abrir novas possibilidades na paquera: olhe mais ao seu redor!



Leão

Sextou, Leão, e seu lado comunicativo deve fazer hora extra hoje. Tire proveito do seu raciocínio rápido e da facilidade para processar informações para brilhar no serviço! Mercúrio e Júpiter enviam energias maravilindas para você focar no trabalho e correr atrás do reconhecimento que merece. Mas a saúde também precisa de cuidados, por isso, não se sobrecarregue tanto e procure investir mais no seu bemestar. Embora seu lado falante e descontraído esteja em alta, à noite, o astral muda e há risco de falar mais do que deve e entrar em problemas por causa disso. Tanto a conquista quanto a vida a dois pedem cautela extra para você não se enrolar à toa.



Virgem

A sorte vai sorrir para você nesta sexta, Virgem, e viagens e estudos contam com a proteção das estrelas! Para melhorar, você vai contar com excelentes energias em tudo o que envolve dinheiro também. Tá bom ou quer mais? Aproveite essas vibes para organizar as contas, desenrolar os seus projetos e até adiantar algumas comprinhas para o final do ano. Pena que o astral muda à noite e você precisa ter um pouco mais de cautela com os gastos, inclusive na hora de se divertir! Você e o mozão podem viver momentos românticos e descontraídos, mas não dê mole para o ciúme. Se está de olho em um crush que mora longe, há boas chances de ter sucesso na conquista.



Libra

Logo cedo, assuntos domésticos ou familiares podem exigir atenção, Libra. Há boas chances de lidar com mudanças em casa, mas as estrelas indicam que elas serão positivas e você tem tudo para sair ganhando no final das contas. No trabalho, você vai mostrar muita disposição para cuidar do que pintar pela frente. Foque nas tarefas que são prioridade, assim, vai fechar a semana sem deixar muitas pendências. À noite, atritos com a família talvez abalem o seu bom humor. O ciúme pode azedar a relação a dois mais tarde, por isso, pegue leve nas cobranças se quiser manter a paz com o mozão. Talvez a paquera não ande tão animada quanto você gostaria.



Escorpião

Você começa a sexta com sua intuição mais afiada e deve se dar bem ao priorizar as tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada. Vale seguir seu sexto sentido para driblar uma cilada, mas não se preocupe antes da hora. Além disso, Mercúrio e Júpiter favorecem a comunicação e a interação com outras pessoas, por isso, uma boa conversa é capaz de abrir muitas portas e acabar com qualquer dúvida. Como nem tudo é perfeito, cuidado com gente fofoqueira no seu caminho à noite. Tá amarrado! Tanto a paquera quanto a vida a dois contam com vibes maravigolds ao longo do dia, mas malentendido ou gente invejosa pode azedar o clima no romance à noite.



Sagitário

As estrelas enviam ótimas energias para as finanças e o trabalho nesta sexta, Sagita. Logo cedo, foque no que é importante: o dinheiro vai entrar, mas dependerá diretamente do seu esforço. A Lua destaca o seu lado mais sonhador e idealista, e você pode ter ótimas ideias para resolver algo que estava empacado. A relação com os amigos e com colegas conta com vibes maravilindas na maior parte do dia, mas se alguém próximo pedir uma grana emprestada, fuja que é cilada! Mas o pessoal pode dar uma mãozinha e bancar o cupido se ainda não encontrou sua alma gêmea. Com o mozão, tente manter a harmonia e não deixe que a possessividade se torne exagerada.

