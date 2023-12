Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Capricórnio

As comunicações pedem um cuidado extra logo cedo. Pense duas vezes antes de falar o que pensa ou de se envolver em um bafão por causa de fofoca. Ainda bem que as estrelas enviam vibes maravilhosas para você se entender com colegas, amigos e pessoas próximas no resto do dia!No trabalho, agir em parceria tem tudo para melhorar o seu desempenho e ajuda a terminar as tarefas mais rápido também. Ouça o seu sexto sentido, que está ainda mais aguçado à noite. O romance sai ganhando com as energias maravilhosas enviadas pelos astros. Mas é na paquera que você tem tudo para dar um show! Você vai colecionar admiradores hoje.

Aquário

A sua grana precisa de atenção redobrada logo cedo e não é uma boa ideia misturar dinheiro e amizade, Aquário. No trabalho, assuntos de rotina tendem a ocupar a maior parte da sua atenção, inclusive consertos ou ajustes em casa. Aproveite para finalizar as tarefas mais chatas, que você vive deixando para depois. A boa notícia é que os relacionamentos também contam com ótimas vibes e você tem tudo para se divertir na companhia dos amigos, mesmo que seja só um papo nas redes sociais. Aproveite essa vibe favorável para reforçar os laços com o mozão à noite. Se está na pista, há chance de emplacar uma amizade com benefícios agora.

Peixes

logo cedo há risco de críticas e cobranças se não fizer a sua parte. Ainda bem que você conta com criatividade, ótima comunicação e habilidade para lidar com as pessoas, o que ajuda a voltar às boas com todo mundo num instante! À tarde, você tem tudo para agir com mais seriedade e dar um gás e tanto na sua vida profissional. Seu empenho será reconhecido e você pode se sentir bem com o que conquistou até aqui. A paquera conta com as melhores vibes para fisgar um crush novo ou firmar de vez aquele casinho mais recente. A vida a dois também sai ganhando e há sinal de muito romantismo com o par.

Áries

Você começa o dia com uma vibe mais caseira e a vontade de curtir a família tem tudo para crescer, mas os planos para uma viagem pedem atenção redobrada. À tarde, porém, Sol e Júpiter enviam vibes maravilindas para a sua vida profissional e você pode batalhar por um bônus maior, negociar um aumento e até encontrar uma vaga nova se anda pensando em trocar de emprego! A paquera pode surpreender e o seu jeito descontraído vai deixar o crush amarradão! Com o mozão, aposte no romantismo e no bom humor para manter um clima leve e animado.

Touro

Esta quarta pede mais cuidado para não se envolver em uma briga com um amigo logo cedo, Touro! Mas, embora o dia comece um pouco tenso, vai melhorar rapidinho se usar sua habilidade para se comunicar para deixar o ambiente à sua volta mais gostoso. Estudos, viagens ou um programa cultural são ótimas opções para quem está de férias. Já no trabalho, aproveite o astral para trocar ideias com gente nova e ampliar seu círculo de contatos profissionais. Você pode se divertir nas redes sociais e fechar a noite com chave de ouro se está de olho em um contatinho. O romance conta com a bênção das estrelas e uma dose dupla de paixão no final da noite.

Gêmeos

Talvez não seja tão fácil manter a paz com os colegas de trabalho, Gêmeos, e há sinal de concorrência forte no seu caminho. A boa notícia é que, se depender das estrelas, você vai dar um show na hora de lidar com dinheiro! E com a sua intuição turbinada à tarde, fica mais fácil descobrir quem está ao seu lado e merece confiança (ou não). Preste atenção nos seus instintos e mantenha distância de negócios ou situações que disparem o seu alarme interior, tá? Talvez a possessividade cresça, mas o romance conta com vibes maravilindas à noite. Se o seu coração está vago, aposte na sua sensualidade turbinada para conquistar novos admiradores e espantar a solidão.

Câncer

Pode ter alguma dificuldade para manter o foco no serviço pela manhã, Câncer. Ainda bem que a Lua segue em seu signo e envia uma dose extra de ânimo para encarar qualquer parada! A saúde talvez precise de atenção extra, ainda mais se andou exagerando nos últimos dias. Vale dedicar mais cuidado à sua alimentação e fazer um detox para fechar o ano de bem com o seu corpo. Os relacionamentos contam com vibes maravilindas e você tem tudo para se divertir muito com os amigos. Passeio ou bate–papo com a turma aumenta as chances de animar a paquera! Tudo corre bem no romance e o companheirismo entre vocês tem tudo para crescer agora.

Leão

Há risco de briga logo no café da manhã se não pegar leve com o companheiro. Ainda bem que o astral melhora e sua intuição pode ser uma arma importante para você identificar boas oportunidades hoje. À tarde, Sol e Júpiter reforçam a sua determinação no trabalho e ajudam a manter o foco no que realmente interessa. Talvez tenha que redobrar seus esforços para dar conta de tudo, mas o resultado será mais do que favorável no final! E com Mercúrio e Marte unindo forças no seu paraíso astral, você vai dar um show de carisma tanto na conquista quando no romance. Aproveite para fazer as pazes com quem ama.



Virgem

Aproveite a manhã para colocar um antigo sonho em prática, ou para traçar novos planos para o futuro – o céu é o limite! Talvez pinte um ou outro perrengue com a família logo cedo, mas as coisas se acertam aos poucos e o astral em casa será dos melhores à noite. No trabalho, é hora de trocar ideias com colegas, amigos e ouvir novos pontos de vista. Você também vai se importar mais com os outros e tem tudo para se sentir melhor se embarcar em um projeto social. A sintonia com quem ama segue firme e forte, mas também ganha doses maciças de romantismo e carinho. Aproveite! A conquista pode surpreender e seu charme e bom humor vão encantar o crush.

Libra

A Lua segue destacando sua ambição, Libra, e vai sobrar foco para investir na carreira e melhorar sua imagem em todas as áreas. Mas vale a pena ter mais atenção com a comunicação pela manhã, inclusive na hora de mandar e–mails, marcar reunião ou conversar com colegas e clientes porque há risco de trocar os pés pelas mãos e acabar se enroscando. Ainda assim, vai sobrar muito pique pra você cuidar de tudo o que aparecer pela frente e até se envolver em projetos mais ambiciosos para o futuro. Se o coração está vago, um ex pode voltar para a sua vida e mexer com seus sentimentos. Mas um astral mais leve anima tanto o romance quanto a conquista.

Escorpião

Pode ter prejuízo logo cedo, meu consagrado, então é melhor começar o dia com cautela na hora de fazer compras ou investir sua grana. No trabalho, vai sobrar disposição para expandir seus conhecimentos, saciar sua curiosidade, aprender algo novo e dar um chega pra lá na rotina. O desejo de viajar também segue em alta: se está de férias, você tem tudo para se esbaldar! As finanças ficam protegidas à noite e pode até surgir um dinheiro que não estava esperando. O astral promete descontração com o mozão, mas controle o ciúme logo cedo. Aguarde novidades interessantes se está procurando um novo romance. Lance recente tem tudo para emplacar de vez!

Sagitário

O dia promete mudanças e surpresas pela frente, e talvez o astral não seja dos mais harmoniosos em casa logo cedo. Ainda bem que as estrelas enviam ótimas energias no resto do dia para você mergulhar no trabalho, engordar a conta bancária e até correr atrás de um bônus ou de um aumento de salário! O dinheiro vai entrar, Sagita, mas depende mais do seu esforço do que da sorte, tá? Sair da rotina e tentar algo novo à noite será divertido, e pode até viver uma nova aventura. Se está na pista, a atração física será o segredo do sucesso na conquista! As estrelas também anunciam uma química de milhões com o mozão.

