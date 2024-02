Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Logo cedo, vai ser mais fácil se comunicar, conhecer gente nova e fazer contatos. Se está curtindo o feriadão, aproveite para fazer um programa diferente, conhecer um lugar novo e até embarcar em uma viagem rápida, Caprica. Mas se tem que trabalhar, o jeito é focar no trabalho para cuidar das tarefas primeiro, deixando a diversão para mais tarde, tá? À tarde, a Lua destaca a vontade de ficar em casa e diminuir um pouco o ritmo. A paquera tem mais chance de sucesso se você adiantar os contatinhos, mas pode topar com um ex à noite e ter uma recaída. A dois, a leveza e o bom humor estão presentes, mas você pode pensar em um programa mais caseiro à noite.

Aquário

Se precisa trabalhar nesta segunda, as estrelas avisam que pode surgir uma boa oportunidade pra você encher o bolso logo cedo. Preste atenção em um bom negócio, uma pechincha ou chance de investir melhor a sua grana. Emendou o feriadão? Neste caso, cuide de alguns assuntos financeiros que ficaram pendentes, aproveite para pagar uma conta ou fazer compras. Mas o astral fica mais descontraído depois do almoço e você tem tudo para se divertir muito! Se está na pista, a Lua promete dar aquela animada na conquista mais tarde. Já encontrou o amor da sua vida? Cair na folia pode ser muito divertido, mas um programa mais light também vai bem

Peixes

Segundou, bebê, e a vibe dos astros não poderia ser melhor para os seus interesses nesta manhã! Se está planejando uma viagem ou um encontro com os amigos, vá em frente: vai ser divertido sair da sua zona de conforto e reunir todo mundo para curtir o carnaval. Mas se tiver que trabalhar, vai sobrar pique para dar conta do que cair no seu colo logo cedo. À tarde, a Lua entra em Áries e fica mais fácil encher o bolso e lidar com dinheiro de maneira geral. Mas as estrelas despertam seu lado mais possessivo se já tem compromisso, então, pegue mais leve com o mozão. A paquera promete novidades excitantes pela manhã, mas talvez fique mais devagar à noite.

Áries

Segundou, meu cristalzinho, e a preguiça pode dar o tom logo cedo. Se emendou o carnaval, aproveite para descansar, porque depois a Lua entra em seu signo e o astral vai melhorar muito. Mas, se precisa trabalhar, fique na sua e cuide das tarefas sem chamar tanta atenção, assim, as coisas se desenrolam rapidinho. À noite, vai ser difícil encontrar alguém que consiga acompanhar o seu ritmo! Aproveite para cair na folia ou se divertir do seu jeito, porque o astral será perfeito sem defeito! Tome a iniciativa na paquera e vai ser sucesso garantido! Já com o mozão, a manhã pode ser chatinha, mas a animação tem tudo para crescer e dar um chega pra lá na monotonia.

Touro

Você começa a segunda com pique de sobra para cuidar de alguns projetos no trabalho, além de se entender às mil maravilhas com colegas e amigos. Mas é melhor adiantar as coisas, se puder, porque a sua energia pode diminuir à tarde com a entrada da Lua em seu inferno astral. Se emendou o feriadão e tem planos para viajar, vá em frente e aproveite para espairecer e relaxar. Se a vontade de descansar falar mais alto à noite, vá em frente e ouça a sua intuição. Um clima de mistério promete agitar as coisas na paquera, mas suas chances serão melhores pela manhã. Há chance de se entender melhor com o mozão, desde que superem as desconfianças bobas.

Gêmeos

As estrelas avisam que você começa a semana com foco total na carreira e vai dar conta até das tarefas mais chatas na parte da manhã. Só adiante as coisas porque a vontade de se divertir deve aumentar à tarde, Gêmeos. Cuidar da sua imagem profissional pode trazer novas oportunidades mais tarde, por isso, não tenha receio de fazer mudanças mais radicais. Quem emendou o feriado tem tudo para se divertir em dobro, graças à entrada da Lua em Áries à tarde. Cair na folia com os amigos ajuda a fechar a noite com chave de ouro, mas até um encontro com a turma pode movimentar a conquista. Você vai sentir uma conexão maior com o par a partir de agora.

Câncer

Segundou, Câncer, e você vai topar qualquer oportunidade para sair da rotina logo cedo. Planos para uma viagem de lazer, visita a alguém querido ou encontro com pessoas amadas que estão longe prometem agitar o dia de quem emendou o carnaval. Se não é o seu caso, a dica é juntar forças com quem tem as mesmas metas que você porque o trabalho em equipe tem mais chances de ser um sucesso logo cedo. Se está sonhando com um novo amor pra chamar de seu, vale dar uma atenção extra na hora de se produzir pra impressionar geral. O romance fica mais descontraído pela manhã, mas tudo indica que a relação pode se tornar sólida mesmo mais tarde.

Leão

Se depender das estrelas, o dia começa numa boa e vai ser mais fácil adiantar algumas tarefas que ficaram pelo caminho na parte da manhã. O astral também é ótimo para rever alguns hábitos, deixar de lado o que não te faz bem e testar uma alimentação mais saudável pra fazer aquele detox se exagerou nos últimos dias. Quem emendou o feriado tem tudo para curtir um clima mais leve à tarde, quando a Lua entra em Áries, e há chance de se envolver em um programa ou viagem de última hora. Tá na pista? A Lua promete tacar fogo no parquinho para quem quiser curtir a folia. Deixe a rotina bem longe do seu romance e curta cada minuto de muvuca com o par.

Virgem

Segundou, Virgem, e os astros protegem os relacionamentos nesta manhã, destacando seu jeito mais aberto e sociável. Quem emendou o carnaval vai nadar de braçada e a diversão estará garantida! Não é o seu caso? Então, aproveite a vibe para interagir melhor com os colegas ou o público no trabalho. Mas a Lua entra em Áries mais tarde e o astral muda, reforçando sua intuição e habilidade para lidar com mudanças inesperadas. Você pode apostar no seu lado sexy para envolver um contatinho e arrasar na folia. Mas, se está ficando com alguém e quer algo mais sério, o astral é mais favorável pela manhã. Você pode surpreender o mozão com seu lado mais ardente.

Libra

Se não emendou o feriado, aproveite a segundona para focar no serviço e resolver pendências ou tarefas mais chatinhas de rotina logo cedo. Mas é melhor adiantar o serviço, porque talvez não seja tão fácil manter o foco à tarde, ainda mais se os amigos e pessoas próximas mandarem muitas mensagens. A Lua se muda para Áries depois do almoço e, se está de boa na lagoa hoje, pode aproveitar para encontrar as pessoas queridas e espantar a solidão. À noite, se a vontade de encontrar um novo amor crescer, busque um crush que está na mesma vibe. Já a vida amorosa fica blindada e você pode esperar momentos de puro deleite com o mozão!

Escorpião

A segundona começa com vibes maravigolds para você se divertir, curtir a companhia das pessoas queridas e até fazer uma viagem rápida, decidida de última hora. Mas se precisa trabalhar hoje, aproveite para retomar contatos e expandir sua rede social. Criatividade e uma dose extra de charme serão seus trunfos para se destacar no serviço, principalmente se lida com o público ou com marketing. À tarde, a Lua entra em Áries e o astral fica mais sério. Você pode se apaixonar por alguém que acabou de conhecer, mas não atropele as coisas nem pressione demais o crush. O romance conta com as melhores vibes pela manhã, mas o astral fica mais sério à noite.

Sagitário

Segundou, Sagita, e o desejo de ficar em casa, relaxar e até fazer algumas compras para o lar pode dar as caras hoje. Se está de folga, aproveite para deixar tudo do seu jeito, mesmo que seja apenas no seu cantinho. Mas se tiver que trabalhar, o jeito é mostrar seu lado mais prático pra resolver as tarefas sem enrolação. À tarde, a Lua brilha em seu paraíso astral e tudo vai ficar perfeito sem defeito, bebê! As melhores vibes vão se refletir na vida amorosa, que promete momentos pra lá de animados. Se está na pista, aproveite para espalhar seu charme por aí e arrasar geral na folia! Se já tem compromisso, bom humor e romantismo não devem faltar agora.

