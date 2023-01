Hospital Nosso Lar de Campo Grande completa 57 anos

Amor ao próximo traduzido em gestos e cuidados. É assim o trabalho do Hospital Nosso Lar, que atua no tratamento de doentes mentais, dependentes químicos e pessoas carentes que necessitam de atendimento médico-hospitalar em Campo Grande. Celebrando 57 anos nesta sexta-feira, dia 27 de janeiro, o hospital carrega com sigo a missão de cuidar e amparar aqueles que necessitam de atenção, mesmo enfrentando desafios durante todos esses anos.

Fundando em 1966, sob a denominação de Sanatório Mato Grosso, a entidade que se consolidou em Mato Grosso do Sul, hoje é especializada em atendimentos psiquiátricos, além de ser referência em países vizinhos. Em entrevista, o diretor-presidente do Nosso Lar, Enier Guerreira da Fonseca, contou sobre a trajetória da instituição.

Enier, diretor do Hospital - foto: Gerson Walber

“O hospital Nosso Lar é referência em amor ao próximo com atendimento humanizado para aqueles que não têm condição financeira. Buscamos fazer uma trabalho de excelência e ética com os pacientes que aqui residem, carregando os ensinamentos que a fundadora Maria Edwiges Borges nos deixou", iniciou ele.

Tratando de pacientes com transtornos mentais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, esquizofrenia, entre outros, o hospital conta com 180 funcionários em geral. "Aqui os pacientes são separados por ala feminina e masculina. Na atualidade, de forma muito evidente, neste momento de pós-pandemia, a nossa sociedade necessita de um ambiente que acolha e trate os transtornos mentais. Notamos, de forma significativa, um aumento de casos aqui na Capital, resultando em mais procuras por atendimentos", indagou Enier.

Atendendo pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde), mediante sistema regulatório do Município e do Estado, a entidade também realiza atendimentos por diversos planos de saúde, tabela social e particulares. Atualmente, o hospital atende cerca de 140 pessoas e, em sua grante maioria, sendo pelo SUS. "Como nossa maior demanda é de pacientes do Sistema Único de Saúde, para mantermos a entidade em pleno atendimento, a instituição depende de doações e contribuições. Recebemos repasses dos Poderes Públicos, mas o valor para manter cada paciente, e as demais necessidades do hospital, se trata de números expressivos", explicou.

Comentando sobre os desafios ao longo dos 57 anos de serviços prestados à Capital, o diretor do hospital citou sobre o preconceito da sociedade quando o assunto é sobre sanatório. "Há, ainda, certa incompreensão ou mesmo ignorância a respeito dos transtornos mentais e das dificuldades vivenciadas pelos portadores. Felizmente, a ciência, com grande esforço, vem lançando luzes sobre esse afligente assunto. Entretanto, é imprescindível que a sociedade o discuta abertamente e busque alternativas para tratamentos adequados, somando esforços para a edificação de um mundo mais saudável e mais acolhedor para todos", ponderou.

Doações

A entidade recebe doações de alimentos, bem como ajuda de custo financeiro. Contando com o apoio de parceiros, o hospital precisa arcar com diversos remédios para tratamentos dos pacientes acompanhados por eles.

O Hospital Nosso Lar fica localizado rua Dr. Bezerra de Menezes, 325, na Vila Planalto, em Campo Grande. O telefone para contato é 3316-3500 e o atendimento é 24 horas. Para fazer doações ou obter mais informações sobre o trabalho realizado pela instituição, acesse o site.

