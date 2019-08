Hospital Regional do MS será modernizado para melhor atendimentoo

O governo do Estado implantará a modernização do atendimento feito pelo Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), a partir desta segunda-feira (19), com o apoio do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).



Consultores do Sírio Libanês, em São Paulo, apresentaram na última semana, ao corpo técnico do Hospital Regional, um completo diagnóstico da situação da unidade, acompanhado das medidas que serão implementadas.

O encontro, que reuniu mais de 50 profissionais, contou com a presença do secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende, do secretário municipal de Saúde, José Mauro, e do diretor-presidente do HRMS, Márcio Eduardo de Souza Pereira.



"Por determinação do governador Reinaldo Azambuja, estamos trabalhando no sentido de otimizar o funcionamento desta unidade. Vamos fazer todos os enfrentamentos para conquistarmos as mudanças necessárias e para que este hospital cumpra sua missão”, afirmou Geraldo Resende durante a reunião.



Geraldo ressaltou que Hospital Sírio-Libanês é uma das instituições de maior credibilidade do país.



O Projeto

Com essa metodologia a pretensão é implementar uma gestão que otimiza custos e reduz o tempo de atendimento e desperdícios.

Para atingir esses resultados, o método Lean propõe a mudança não somente dos processos e operações ou inclusão de novas tecnologias. Sugere, acima de tudo, a mudança de mentalidade como um todo, dentro da instituição hospitalar.



O Lean nas Emergências é um projeto do Ministério da Saúde cujo objetivo é reduzir a superlotação nas urgências e emergências de hospitais públicos e filantrópicos, buscando organizar fluxos internos para otimizar recursos, espaços e insumos. Com isso, melhora-se o tempo de atendimento, passagem e permanência do paciente na unidade hospitalar.



