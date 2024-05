Hospital regional reforça doações de agasalhos infantis para o Cabide Solidário

Com previsão de baixas temperaturas até a próxima semana em Mato Grosso do Sul, aumentou a busca por agasalhos infantis no Cabide Solidário do Hospital Regional em Campo Grande.

O hospital que realiza a campanha o ano todo, reforça a necessidade de doações neste período de frio, para atender as necessidades que vão além da assistência hospitalar.

“O hospital presta toda a assistência médica necessária aos pacientes que buscam por atendimento, porém, alguns casos é preciso ir além para ajudar o próximo, por isso criamos o Cabide Solidário. Nos últimos dias, algumas pessoas estão chegando sem nenhum agasalho e por isso reforçamos o pedido de doação de casacos, principalmente para crianças”, disse Luana Montania Rocha, responsável pela Unidade Seccional de Controle Interno FUNSAU (Fundação Serviços de Saúde de MS).

Para colaborar com doações de roupas, calçados, meias e toucas de frio infantil, basta ir até a Ouvidoria do HRMS, localizada na recepção central do hospital.

Para mais informações os interessados podem entrar em contato pelo telefone 67 3378-2708.

