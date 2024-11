Iagro divulga classificação de candidatos do concurso de Fiscal Estadual Agropecuário

O Secretaria de Estado de Administração e a Secretaria De Estado De Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia E Inovação, divulgaram, por meio do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (21), a classificação Final dos candidatos aprovados em todas as etapas do Concurso Público de Provas e Títulos para o quadro de pessoal da Iagro.

Serão preenchidas 29 vagas na área de Fiscalização e Defesa Sanitária da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) com exigência de ensino superior em nível de graduação para o cargo de Fiscal Estadual Agropecuário. A remuneração inicial é de R$ 7.248,47 na Classe A, Nível 1, chegando a R$ 14.206,99 no final da carreira.

A prova foi realizada em setembro com 1.356 candidatos inscritos no certame. A classificação pode ser conferida a partir da página 105 do Diário Oficial 11.671 de quinta-feira (21).





