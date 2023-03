Ibama desmonta mais de 190 acampamentos de garimpeiros ilegais em terras Yanomami

Agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) desmontaram mais de 190 acampamentos de garimpeiros ilegais que atuam dentro da terra indígena Yanomami.

Os desmontes ocorrem dentro do âmbito da Operação Omawe, nomeada a partir de um herói ancestral Yanomami e deflagrada na primeira quinzena de fevereiro, com o objetivo de retirar todos os não indígenas da reserva.

Além de desmontar os acampamentos, mais de 100 equipamentos, como balsas, geradores de energia elétrica, motores e embarcações, foram inutilizados durante a operação.

Também foram apreendidos cerca de 19 mil quilos de cassinterita extraídos ilegalmente na terra indígena.

