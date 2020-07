Ibama multa em R$ 78 mil família e estudante picado por cobra naja

Priscilla Porangaba, com informações do Uol

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aplicou R$ 78 mil em multas para a família do estudante de veterinária Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, de 22 anos, que foi picado por um cobra naja no Distrito Federal.

De acordo com o instituto, o estudante vai responder pela criação de 16 cobras de maneira inadequada, sendo dez delas de espécies exóticas, de origem norte-americana, e outras seis nativas da Amazônia e do cerrado.

Lehmkul foi multado em R$ 61 mil por maus-tratos e por manter as serpentes em cativeiro sem autorização. Já os parentes vão receber sanção de R$ 8,5 mil cada, por terem dificultado a ação de resgate do animal.

Um amigo de Pedro Henrique, suspeito de abandonar a naja próximo a um shopping após o incidente, vai receber multa de R$ 81,3 mil. Segundo o Ibama, ele será autuado por dificultar a ação do instituto, manter animais nativos e exóticos em locais inapropriados e sem autorização, além de maus-tratos.

Nessa quinta-feira (16), a mãe do jovem, Rose Meire dos Santos Lehmkuhl, prestou depoimento por quatro horas na 14ª Delegacia de Polícia, no Gama. Já o padrasto, o tenente-coronel da Polícia Militar do DF Eduardo Condi, foi alvo de uma operação da Polícia Civil que investiga tráfico de animais exóticos.

O celular do militar foi apreendido. Ele também prestou depoimento durante a tarde. A Polícia Civil pretendia ouvir o estudante de veterinária Pedro Henrique Krambeck. No entanto, ele não esteve na delegacia até o fim da tarde desta quinta.

