Após ser picado por naja, Pedro recebe alta e deve depor na terça

Sarah Chaves, com informações do G1

O estudante de veterinária Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, picado por uma cobra Naja kaouthia , recebeu alta do Hospital Maria Auxiliadora, no Gama, no Distrito Federal, na manhã desta segunda (13) e voltou para casa.

Após seis dias internado, ele e a família saíram pela garagem da unidade. O rapaz deve ser ouvido nesta terça-feira (14) pelo delegado Ricardo Bispo da 14ª Delegacia de Polícia do Gama, que cuida do caso de tráfico de animais silvestres .

A família de Pedro importou dos Estados Unidos doses de soro antiofídico. A busca pelo soro tão raro no Brasil quanto a presença desse tipo de serpente mobilizou especialistas. As únicas doses disponíveis no país estavam no Instituto Butantan, em São Paulo. Os médicos enviaram ao Distrito Federal todo o estoque disponível.

