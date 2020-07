Famosa, naja que picou estudante ganha ensaio e vira meme na web

Sarah Chaves, com informações do G1

A cobra da espécie Naja, resgatada após um estudante de medicina ser picado, no Distrito Federal, ganhou um ensaio fotográfico do fotógrafo e agrônomo Ivan Mattos, de 25 anos que atua no Zoológico de Brasília.

A serpente, considerada uma das mais venenosas do mundo está sob os cuidados de veterinários e biólogos desde que foi abandonado em uma caixa, perto de um shopping, no Lago Sul.

A suspeita é de que Pedro Henrique Krambeck, de 22 anos, criava o réptil em casa, em um suposto esquema de tráfico de animais silvestres Após o incidente, o jovem recebeu soro antiofídico e segue internado na UTI de um hospital particular.

O ensaio com a Naja, foi realizado nesta sexta-feira (10), por Ivan Mattos, que atua desde o ano passado como voluntário no Zoo. O profissional disse ao G1 que foi necessária cerca de 1 hora para obter os cliques.

"No início foi bem difícil de fazer a foto porque tinha muito movimento. Ela [cobra] demorou um pouco para se acostumar, estava agitada e conhecendo o novo recinto, passeando para tudo que era lugar", conta Ivan. "Parecia que ela nunca tinha ficado livre tanto tempo".

"De repente, ela olhou diretamente para lente da câmera. Ver aquilo tão de perto, a cobra olhando fixo, foi um momento mágico."

De acordo com o fotógrafo, aos poucos, a serpente passou se sentir "mais confiante". "Conforme ela foi entendendo que não havia perigo ali, começou a se aproximar cada vez mais do vidro", disse.

A Polícia Civil do Distrito Federal estima que a cobra da espécie naja que picou o estudante vale até R$ 20 mil, no comércio ilegal

As fotos da serpente foram divulgadas ainda na sexta (10) pelo Zoológico de Brasília e, em poucas horas, caiu nas graças dos internautas.

Até o momento dessa publicação #Naja estava nos assuntos mais comentados do Brasil no Twitter com mais de 95 mil menções. A cobra já caiu nas graças da web. Em uma publicação, um usuário escreveu que a naja "lutou contra seu encarceramento picando aquele que supostamente a tirou do seu habitat, she is a legend, and she is the moment"(Ela é uma lenda, ela o momento).

Confira alguns dos memes:





