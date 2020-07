Polícia encontra outra cobra de jovem picado por naja

Sarah Chaves, com informações do Metrópoles

A Policía Civil da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), do Distrito Federal, em operação de cumprimento de mandado de busca e apreensão nda Operação Snake na manhã deste sábado (11), localizaram e apreenderam mais uma cobra do estudante de medicina veterinária Pedro Henrique Santos Krambeck Lehm, de 22 anos, picado por uma cobra Naja na última terça-feira (7).

Segundo informações da polícia, o animal estava escondido em um apartamento no Guará II, onde também foram localizados diversos ratos que seriam criados para servir de alimento à cobra. Um casco de tatu também acabou apreendido.

No local, havia um aviso na caixa da cobra com os seguintes dizeres: “Não mexa, não abra, não troque de lugar, não trisque, não esbarre. Acidentes acontecem, por isso, mantenha distância.”

De acordo com apuração preliminar, os animais teriam sido deixados no apartamento pelo amigo do jovem que sofreu o acidente com a serpente. O mesmo colega que também estaria vinculado à ocultação das outras 17 serpentes localizadas em várias regiões do DF nos últimos dias.

A ação foi batizada de Operação Snake, que significa cobra em inglês.

