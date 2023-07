IBGE abre concurso com 852 vagas para Mato Grosso do Sul

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) iniciou as inscrições para dois processos seletivos de APM (Agente de Pesquisas e Mapeamento) e SCQ (Supervisor de Coleta e Qualidade) em todo o país. Os salários vão até R$ 3.100, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.

No total, são oferecidas 7.548 vagas, sendo 6.742 para APM e 806 para SCQ, com reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência. Em Mato Grosso do Sul, serão oferecidas 852 vagas para as duas funções.

As inscrições podem ser feitas pela internet, no site do IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), até as 23h do dia 19 de julho. O edital completo e as informações sobre inscrição estão disponíveis no site. A taxa de inscrição é de R$ 42,20 para ambos os cargos.

Os candidatos aprovados receberão remuneração de R$ 1.387,50 para APM e R$ 3.100,00 para SCQ, além de benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar. O contrato tem previsão de duração de até 1 ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Bruno Malheiros, coordenador de Recursos Humanos do IBGE, destacou que ambas as funções são essenciais para a coleta de dados, parte fundamental da missão institucional. Segundo ele, as contratações serão realizadas de imediato para atender às vagas disponíveis. “Muitas agências aguardam ansiosas o resultado do processo seletivo porque realizarão as contratações de imediato para atender vagas que já estão desocupadas”.

Cargos

Entre as atribuições do SCQ estão o planejamento, organização e execução das atividades estabelecidas, além do acompanhamento da coleta de dados e garantia da qualidade das informações. Serão ofertadas 18 vagas para SCQ em MS e para as demais regiões do país, sendo: Norte (109), Nordeste (237), Centro-Oeste (89), Sudeste (237) e Sul (11).

Já o APM tem a responsabilidade de visitar domicílios e estabelecimentos para a coleta de dados estatísticos. Serão ofertadas 160 vagas para AMP em Mato Grosso do Sul e para as demais regiões do país, sendo: Norte (913), Nordeste (2.045), Centro-Oeste (763), Sudeste (1.956) e Sul (1.044).

Processo seletivo

Os processos seletivos serão compostos por prova objetiva, a ser realizada no dia 17 de setembro, e o resultado final está previsto para 23 de outubro.

O conteúdo programático abrange disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Noções de Informática, Noções de Administração, Situações Gerenciais e Geografia, dependendo do cargo.

