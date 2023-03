IBGE prorroga mais um vez a apuraÃ§Ã£o e coleta de dados do Censo 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou, mais uma vez, a etapa de apuração e coleta do Censo Demográfico 2022. A previsão de divulgação dos dados preliminares também foi adiada.

O Ministério do Planejamento e Orçamento informou que os trabalhos devem se encerrar somente no final de abril, e moveu para o dia 4 de maio a divulgação dos dados preliminares coletados pelo levantamento censitário.

Apesar do IBGE ter anunciado em fevereiro a conclusão oficial da coleta do Censo, o órgão decidiu manter diversos recenseadores em campo para tentar reduzir o número de pessoas não recenseadas.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também