Identificada vítima que morreu no desabamento de prateleiras em supermercado

Sarah Chaves, com informações do G1

Identificada como Elane de Oliveira Rodrigues, 21 anos, a jovem paraense morreu na sexta-feira (2) no desabamento dentro de um supermercado em São Luis, no Maranhão.

A vítima era colaboradora do grupo Mateus na cidade. Ela nasceu no município de Viseu, no nordeste do Pará.

Tudo aconteceu no supermercado às 20h16, e uma das câmeras da loja direcionada para os caixas mostra funcionários e clientes e, na sequência, a correria quando as prateleiras desabaram.

A operação de resgate no local durou mais de 11 horas e envolveu 14 viaturas dos bombeiros, 144 bombeiros militares e 131 bombeiros civis, além de ambulâncias e viaturas de outros órgãos.

Além da paraense que morreu nesse acidente, oito pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. Ainda não se sabe a causa desse desabamento.

O velório de Elane de Oliveira ocorre em São Luís. O sepultamento será domingo (4), às 13h, em São Luís.

