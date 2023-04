Idosa é socorrida em estado grave após perder controle de carro na MS-080

Uma idosa, de 76 anos, foi socorrida em estado grave após colidir com um caminhão, na MS-080, próximo a Campo Grande, na manhã de hoje (6). Segundo testemunhas, o veículo aquaplanou na pista e bateu de frente com um caminhão boiadeiro.

Conforme apurado, os veículos seguiam em direções opostas, o caminhão deixando a Capital, sentido a Rochedo. Após a motorista perder a direção do carro de passeio, o veículo rodou na pista antes de atingir o veículo pesado.

A mulher que estava sozinha foi socorrida e levada pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa de Campo Grande, enquanto o motorista do caminhão não sofreu ferimentos graves.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local.

