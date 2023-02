Idoso é socorrido em estado grave após cair de 6 metros de altura na Capital

O idoso Erzio Pereira de Souza, de 70 anos, foi socorrido em estado gravíssimo após cair do telhado de uma igreja localizada na Rua Trindade, Jardim Paulista, em Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (22). A altura aproximada da queda foi de aproximadamente 6 metros.

Conforme as informações iniciais apuradas pelo JD1 Notícias, Erzio fazia a manutenção no telhado do local quando acabou se desequilibrando e caindo.

Com traumatismo craniano grave e fratura nos arcos costais e no punho, ele foi socorrido inconsciente pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado as pressas para a Santa Casa da Capital.

