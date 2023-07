IFMS abre inscrições para 581 vagas para cursos de graduação em oito cidades de MS

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para um total de 581 vagas remanescentes de graduação, em oito municípios do Estado. Interessados podem se candidatar até 17 de julho, na Página do Candidato, de forma gratuita. As oportunidades são nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí e Três Lagoas.

Já as vagas, são para as os cursos de Alimentos, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Automação Industrial, Computação, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia de Pesca, Jogos Digitais, Processos Metalúrgicos, Química, Redes de Computadores e Sistemas para Internet.

Podem participar quem realizou qualquer prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2013, tendo obtido nota acima de zero na redação e nas demais áreas do conhecimento. Todas as regras do processo seletivo estão disponíveis no edital.

De acordo com o IFMS, o resultado deve ser divulgado no dia 20 de julho e as matrículas deverão ser feitas entre 24 e 28. As aulas terão início no dia 24 de julho. Confira:

Aquidauana

- Engenharia Civil - Integral, 27 vagas;

- Rede de Computadores - Noturno, 38 vagas;

- Sistema para Internet - Noturno, 31 vagas.

Campo Grande

- Engenharia Elétrica - Noturno, 24 vagas;

- Engenharia Mecânica - Noturno, 18 vagas;

- Sistemas para Internet - Matutino, 26 vagas;

- Sistemas para Internet - Noturno, 29 vagas.

Corumbá

- Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Noturno, 14 vagas;

- Processos Metalúrgicos - Noturno, 38 vagas.

Coxim

- Alimentos - Noturno, 39 vagas;

- Engenharia de Pesca - Noturno, 38 vagas;

- Química - Noturno, 40 vagas;

- Sistemas para Internet - Noturno, 35 vagas.

Dourados

- Jogos Digitais - Noturno, 37 vagas.

Jardim

- Arquitetura e Urbanismo - Integral, 38 anos.

Naviraí

- Agronomia - Integral, 6 vagas;

- Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Noturno, 29 vagas.

Três Lagoas

- Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Noturno, 7 vagas;

- Automação Industrial - Noturno, 35 vagas;

- Engenharia da Computação - Integral, 28 vagas;

- Engenharia de Controle e Automação - Integral, 4 vagas.

