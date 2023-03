iFood demite 355 funcionÃ¡rios no Brasil

O iFood anunciou nesta quarta-feira (1º) que estará demitindo 355 funcionários da empresa no Brasil, o que equivale a 6,5% de sua força de trabalho total no país. Segundo a empresa, a decisão foi tomada devido o "atual cenário econômico mundial".

Em nota oficial, a empresa diz que lamenta a perda dos funcionários, e afirma que estará comprometida em garantir que esse momento seja conduzido com o máximo de cuidado e respeito aos funcionários desligados.

"O iFood tomou hoje a difícil decisão de descontinuar algumas posições internas, impactando em postos de trabalho de colaboradores, que ajudaram a escrever a nossa história. O atual cenário econômico mundial tem exigido das empresas ações imediatas na busca por novas rotas para enfrentar essas adversidades. Não foi diferente com o iFood. Lamentamos por cada perda e estamos comprometidos em garantir que esse momento difícil seja conduzido com o máximo de cuidado e respeito a essas pessoas”, diz a nota divulgada pela empresa.

