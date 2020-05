Imasul retoma com atendimento presencial por agendamento

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) retoma o atendimento ao público nesta segunda-feira (dia 4), das 8h às 16, mas com agendamento, uso de máscaras e distribuição limitada de senhas.

O serviço presencial estava suspenso desde 17 de março devido à pandemia do novo coronavírus. Serão distribuídas 17 senhas por dia. O agendamento deve ser feito pelo site para protocolar documentos e requerimentos de licenciamento ambiental.

De acordo com portaria, quem procurar atendimento no instituto deve cumprir as seguintes exigências: apresentação de documento de identificação; uso de máscara para evitar a disseminação do coronavírus; distanciamento demarcado por faixa e barreira de vidro entre o atendente e o cidadão. Não será permitida a entrada de acompanhante.

O Imasul fica localizado na avenida Desembargador Leão Neto do Carmo no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também