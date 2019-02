Inauguração de centro de eventos na capital terá a presença de senadores

A inauguração do centro de eventos Bosque Expo, do Shopping Bosque dos Ipês, contará com a presença da senadora Simone Tebet (MDB) e do senador Tasso Jereissati, dono do estabelecimento.

Os senadores devem desembarcar às 18h no Aeroporto Internacional de Campo Grande, onde serão recebidos por militantes. O governador Reinaldo Azambuja também confirmou presença na inauguração que reunirá autoridades e empresário do ramo de eventos e turismo.

Bosque Expo

O mais novo empreendimento do Bosque dos Ipês é um espaço multiuso que comporta eventos com público de 800 a seis mil pessoas, como feiras, exposições, congressos, formaturas, eventos corporativos e de entretenimento.

O empreendimento possui área total construída de 5.687,29 m², composta por salão de eventos climatizado e com isolamento acústico, banheiros masculino, feminino e PNE (Portador de Necessidades Especiais), foyer receptivo com entrada independente, backstage, copa, docas exclusivas de acesso com área de espera, saídas de emergência com portas de barras antipânico e acionamento manual, sistema de combate a incêndio e hidrantes de alta performance, além de estar anexo ao shopping Bosque dos Ipês, usufruindo de toda a sua infraestrutura e facilidades, como a praça de alimentação e mais de duas mil vagas de estacionamento.

O Bosque Expo será inaugurado nesta quinta-feira (7) e terá a presença do cantor e ator Daniel Boaventura.

Deixe seu Comentário

Leia Também