Incêndio em casa provoca morte de cinco crianças

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Um incêndio em uma casa causou a morte de cinco menores de idade, informaram à Agência Efe os bombeiros locais na cidade de Pilar, na província de Buenos Aires, na Argentina durante a madrugada de domingo (7).

Na casa viviam um casal com seus quatro filhos e uma mulher com três menores. Os dois sobreviventes, que não sofreram ferimentos, são filhos do casal.

No momento do incêndio, sete menores estavam dentro da casa, dos quais dois conseguiram escapar das chamas, enquanto os outros cinco, com idades compreendidas entre 4 e 15 anos, morreram.

Nenhum dos três adultos que vivem na residência estavam presentes no momento em que as chamas começaram.

Até o momento, as causas do incêndio são desconhecidas.

Deixe seu Comentário

Leia Também