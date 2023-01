Indígenas de MS recebem as primeiras cestas alimentares de 2023

As 19.899 cestas alimentares já começam a ser entregues pelo Governo do Estado para a população indígena em 29 municípios e 86 aldeias. Ontem (3), indígenas das aldeias Limão Verde e Jaguari, em Amambai, foram alguns dos que já receberam os alimentos.

“As equipes da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD) já começaram as entregas neste ano desde o último dia 2. Além da entrega, nossas equipes também conversam com as pessoas e verificam situações de novas famílias que migraram de uma aldeia para outra, ou ainda de casos de novas formações familiares. Caso haja necessidade, as cestas são remanejadas de uma aldeia para outra, ou seja, mesmo que uma família se mude, não deixa de receber os alimentos”, destacou a titular da SEAD, Elisa Cleia Nobre.

As mais de 19 mil cestas alimentares, com mais de 25 quilos cada, compreendem uma ação que garante segurança alimentar aos indígenas de Mato Grosso do Sul. Cada cesta alimentar é composta por 21 itens, como por exemplo, arroz, feijão e carne.

Em 2023 devem ser entregues ao menos 238.788 cestas alimentares. A entrega é mensal e realizada por equipes identificadas. Na sua maioria, as equipes de entrega são as mesmas todos os meses.

