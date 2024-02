Influencer é agarrada por homem durante gravação de um vídeo

Em Quirinópolis/GO, Mycaela Parreira, de 26 anos, estava na rua da loja na qual tem parceria, gravando um comercial, quando um homem desconhecido a agarrou e beijou. A Polícia Civil está investigando o caso.

A delegada Simone Casemiro disse que o ocorrido está sendo registrado como importunação sexual. "A vítima virá aqui na delegacia para prestar esclarecimentos. Vamos juntar aos autos vídeos e fotos que ela possui e instaurar o inquérito desse crime", afirmou a responsável pela apuração.

Segundo a delegada, o suspeito é visto frequentemente nas redondezas de onde aconteceu o assédio, e que ele já tem passagens pela polícia e responde pelo crime de homicídio.

A polícia ainda pediu para que, caso tenha outra vítima do homem, que se apresente. Mycaela se manifestou nas suas redes sociais pedindo justiça. E ainda, relatou que nenhuma das pessoas que passavam pela rua a ajudaram, e ela teve que segurar o homem sozinha até a polícia chegar.

"Estava todo mundo assistindo de camarote. Não tinha apenas um mercado, tinha várias lojas, clientes e pessoas. Tinha dezenas de pessoas assistindo, mas ninguém fez nada", relatou a influencer.

Ela ainda conta que após divulgar o caso, muitos internautas estão a atacando.

