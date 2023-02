Ingressos na mão: Confira os ganhadores do sorteio para o 'Campo Grande Music'

Vai ter show, sim! E 5 ganhadores foram sorteados para curtirem Henrique & Juliano e Murilo Huff. O resultado foi divulgado no Instagram do JD1.

É importante lembrar que os sortudos terão até amanhã (11), às 14h, para retirarem os ingressos na sede do jornal. Confira:

