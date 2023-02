Inscrição do Concurso Público de Ponta Porã pode ser pago até esta sexta-feira

O prazo para pagamento do boleto de inscrição para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Ponta Porã se encerra nesta sexta-feira (24). A inscrição do candidato será efetivada somente após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição pela rede bancária.

A publicação dos candidatos deferidos ocorrerá no dia 1º de março. A divulgação dos locais de provas está prevista para ser publicada no dia 7 de março, no site.

O concurso prevê 25 cargos para nível superior, são eles: Analista Ambiental, Arquiteto, Assistente Social, Auditor de Controle Interno, Auditor Fiscal de Obras e Posturas, Auditor Fiscal Ambiental, Auditor de Gestão de Serviço De Saúde, Cirurgião Dentista, Contador, Controlador Interno, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Engenheiro de Alimentos, Farmacêutico, Fiscal de Relações de Consumo, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário, Nutricionista, Pedagogo, Procurador Municipal, Profissional de Educação Física, Psicólogo e Turismólogo.

Para nível médio são 14 cargos disponibilizados: Agente de Fiscalização e Vigilância Sanitária, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Assistente Administrativo, Auxiliar em Saúde Bucal, Instrutor de Música, Motorista de Ambulância, Motorista de Ônibus, Motorista Veículo Leve, Motorista Veículo Pesado, Operador de Máquinas, Técnico Agrícola, Técnico de Enfermagem e Técnico de Informática. Para nível fundamental são quatro cargos disponíveis, dentre eles os de Auxiliar de Serviços Diversos, Cozinheiro, Gari e Vigia.

Fases do concurso

O certame conta com prova escrita (objetiva) para todos os cargos e esta fase tem caráter eliminatório e classificatório. A fase seguinte, de prova discursiva, também tem caráter eliminatório e classificatório, mas será realizada apenas para os candidatos aprovados na prova escrita para os cargos de Assistente Social, Controlador Interno, Procurador Municipal e Psicólogos, na proporção de dez vezes o número de vagas, respeitados os empates na última posição.

A prova de títulos é classificatória para os candidatos aprovados na Prova Escrita para todos os cargos de nível superior e médio.

Já a prova prática tem caráter eliminatório e classificatório, para os candidatos aprovados na prova escrita dos cargos de Cozinheiro, Enfermagem, Motorista, Técnico De Enfermagem e Operador de Máquinas. Há também a necessidade de passar por um teste de aptidão física, de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados na Prova Escrita, dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.

