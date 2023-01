Inscrições para o concurso da Receita Federal vão até dia 19 de janeiro

Concurso público da Receita Federal com 699 vagas está com inscrições abertas até o dia 19 de janeiro. Os salários vão de R$ 11.684,39 a R$ 21.029,09. São 469 vagas para analista tributário e 230 para auditor fiscal. A prova objetiva e discursiva será aplicada em 19 de março.

A organizadora é a FGV (Fundação Getúlio Vargas) e as inscrições custam R$ 115,00 ou R$ 210,00. Para concorrer é preciso ter nível superior completo.

A prova objetiva é de caráter eliminatório e classificatório; a prova discursiva é eliminatória e classificatória e a pesquisa de vida pregressa é eliminatória. Haverá curso de formação profissional.

A prova terá questões de língua portuguesa, língua inglesa, raciocínio lógico matemático, estatística, economia e finanças públicas, administração geral, administração pública, auditoria, contabilidade geral e pública, além de fluência em dados e conhecimentos específicos.

Conforme o edital, a primeira etapa do concurso será realizada em todas as capitais do País, exceto a pesquisa de vida pregressa, que será online. A segunda etapa será por EAD (Ensino a Distância) com provas realizadas online, e, presencialmente, em até cinco polos: Brasília/DF; Manaus/AM; Recife/PE; Curitiba/PR e São Paulo/SP.

Retificação

Nos dias 8 e 10 de dezembro de 2022 foram publicadas retificações do edital na parte de conteúdos programáticos de conhecimentos específicos. Clique aqui para conferir o edital e retificações.

