Inscrições para o Revalida começam nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira (15), e se encerra na próxima sexta-feira (20), o prazo de inscrições para a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023.

As inscrições devem ser através do Sistema Revalida, que gerará uma taxa de inscrição no valor de R$ 410, que deve ser paga através do Guia de Recolhimento da União (GRU) até o dia 24.

A prova será aplicada no dia 5 de março em Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para participar na prova é necessário que o profissional seja brasileiro ou estrangeiro em situação legal no Brasil e ter diploma de graduação em medicina expedido por uma instituição de educação superior estrangeira, com reconhecimento no país de origem ou órgão equivalente.

