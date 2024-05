Instituto Homem Pantaneiro seleciona jovens aprendizes de 16 a 20 anos

Sarah Chaves, com informações do IHP atualizado em 23/05/2024 às 07h27

Para preencher vagas nas áreas administrativa e patrimonial, o Instituto Homem Pantaneiro (IHP), sediado no Porto Geral de Corumbá, abriu oportunidades para jovens aprendizes com idade entre 16 e 20 anos que participarão de curso técnico em Administração gratuitamente, por meio de uma parceria do Senai

A carga horária de trabalho pode variar entre 20 horas a 40 horas semanais, enquanto o curso do Senai tem carga horária de 800 horas.

Os jovens interessados devem ter concluído ou estar cursando o ensino médio. Outro requisito é o conhecimento de informática básica.

Para concorrer à oportunidade é preciso que o interessado envie currículo para o e-mail [email protected] até às 15h desta quinta-feira (23).

O currículo deve constar:

- Nome Completo

- Nível de escolaridade,

- Possíveis cursos ou conhecimentos técnicos,

- Uma a duas linhas que detalham sua experiência de vida e quais características pessoais avalia ser importante para conseguir uma vaga de trabalho,

- Contato (telefone/email)

-Uma foto 3×4, que pode ser tirar com o celular e anexada ao currículo.

