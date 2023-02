Inteligência emocional terá evento na capital

Com o objetivo de promover a mudança na vida e no comportamento, nas relações pessoais e de trabalho, o Coach Profissional Márcio Micheli, volta à Campo Grande pela 8ª vez, com um ciclo de palestras de três dias. O evento será realizado de 3 a 5 de março, no Shopping Bosque do Ipês. A inscrição poderá ser feita pelo site.

Segundo Micheli, serão dias de transformação pessoal, com ferramentas e técnicas para mudança de vida dos participantes. “Acredite, você pode alcançar sua melhor versão com os recursos que tem disponível hoje”, defende Micheli.

O especialista já realizou oito palestras na Capital e cerca de 20 mil pessoas já foram impactadas. A imersão leva a reflexão e análise dos pilares que precisam estar em harmonia, para que sejam atingidos o sucesso em vários aspectos, como o espiritual, vida em família, relacionamentos, inteligência emocional, profissional, financeiros e outros.

Márcio Micheli é especialista em Inteligência Emocional e Comportamento Humano, e autor do livro Passado Resolvido Futuro Decidido.

Serviço

Imersão Método EVO

Data: 3, 4 e 5 de Março

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Inscrições.

