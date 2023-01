Iphan diz que maioria dos danos causados aos Três Poderes são "reparáveis"

Técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) elaboraram um relatório preliminar sobre os prejuízos causados aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, após a invasão no último domingo (8).

Segundo Maurício Goulart, coordenador técnico substituto da superintendência do Iphan no DF, os danos ao Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional são “reparáveis”.

“A maioria dos danos aos edifícios são danos reparáveis. Troca de vidro, depredação de porta, arrombamento”, disse Goulart.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, deu um breve pronunciamento e disse que houve um "prejuízo muito grande", mas que a avaliação total dos danos levará “alguns meses”

O presidente do Iphan, Leandro Grass, disse que não é possível se estimar um custo total para a reforma e restauração dos danos causados.

“Não sabemos ainda quanto vai custar isso tudo e nem o tempo exato para que restabeleça plenamente”, explicou.

